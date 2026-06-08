El escritor Matthew Tree descubre quién fue su padre en su nuevo título, 'Gairebé tot'

El escritor británico Matthew Tree se adentra en el "enigma" que fue para él su padre Michael y descubre su "historia desconocida", tras encontrar sus diarios de juventud, lo que narra en 'Gairebé tot', título escrito en inglés, a diferencia de la decena de obras que ha firmado directamente en catalán. Publicado por Columna y traducido por Jordi Dausà, en 'Gairebé tot' el lector conocerá la difícil relación que durante años mantuvo con su progenitor, un hombre complejo, muy religioso, objetor de conciencia, celador en un hospital y autor de tres novelas, quien era "capaz de ser afectuoso, pero también de insultar y humillar a los que más quería de una manera muy fuerte, lo que hoy se diría abuso verbal".

Cuando en 2011, vació el piso de sus progenitores -es hijo único- en Londres, tras fallecer su madre, Matthew Tree encontró detrás de una cortinilla negra una serie de diarios de su padre, con una entrada para cada día del año desde 1943, cuando tenía 17 años, hasta 1954, cuando tenía 27. "Allí estaba el padre que no pude conocer. Durante muchos años tuve estos diarios en mi casa, aquí en Catalunya, así como las tres novelas que publicó en vida y sabía que tarde o temprano debería enfrentarme a su lectura, sin saber qué me encontraría", ha indicado este lunes en rueda de prensa.

El escritor ha reconocido que cuando su padre murió, en 1994, a los 68 años, se quedó con la "sensación incómoda" de no saber quién era, con gente en su funeral que le decía que era alguien que le quería mucho, aunque él pensaba que "no sabían de la misa la mitad".

Durante años tuvo todo el material en su casa, pero no acababa de leer esas páginas hasta que un día abrió el primer cuaderno y, "afligido", sintió que "finalmente" estaba descubriendo quién era su padre. "Descubrí a un hombre que se entristecía mucho y a menudo por su padre, a quien no conocí y que murió por su alcoholismo, aunque tenía tuberculosis", ha desvelado.

Un hombre frustrado

Asimismo, cree que fue una persona "muy frustrada, que hizo un trabajo que no le gustaba, que odiaba la universidad a la que fue, aunque, es curioso, porque a mi me obligó a ir en contra de mi voluntad". "Gracias a la lectura de sus diarios, sus tres novelas y a libros de historia de aquella época, de los años cuarenta y cincuenta, entré en una suerte de conversación con él y el resultado es el descubrimiento total de una persona que no conocía y que me había causado en ciertos momentos, sobretodo en mi adolescencia, problemas, incluidos problemas psicológicos", ha precisado.

No ha escondido que a los quince años le llegó a decir que en su interior tenía "un pedazo de mierda" y otras desagradables sentencias, lo que afectó a su autoestima "hasta tener una crisis nerviosa a los veinte años, de la que tuve que tratarme".

Comunicándose en ocasiones a través de cartas, aún viviendo en la misma casa, o, mas adelante, diciendo al terapeuta que le atendía en un centro psiquiátrico que el hecho de que su hijo quisiera aprender el catalán era otro "síntoma evidente" de su "inestabilidad mental", padre e hijo se reconciliaron a distancia, uno en Londres, otro en Barcelona, adonde Matthew Tree llegó en 1984. El libro, además de ahondar en la relación entre ambos y en mostrar cómo vivió su padre en su juventud, es también el retrato de la Inglaterra de aquel momento.

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Preguntado sobre lo que pensaba antes de leer los diarios sobre su padre y lo que piensa ahora, el escritor confiesa que cuando de joven amigos suyos decían que su progenitor era un hombre horroroso, él les daba la razón, mientras que ahora cree que fue "un hombre muy triste" y puede entender, incluso, su "frustración" por cómo fue su vida.