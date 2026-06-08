Un catalán creará el principal museo de la música de Europa

La empresa de un catalán ha sido escogida para crear el principal museo sobre música de Europa. En realidad, el proyecto de esta firma catalana, Playmedia Group, ha sido seleccionado porque supone ir mucho más allá de las clásicas instalaciones con material artístico que puede visitar el público. El equipamiento en cuestión se llamará Music Experience Centre (MEC) y será una de las apuestas principales del complejo cultural que se inaugurará en Croàcia el 11 de marzo de 2027.

Fue Marko Pipunić, el impulsor de la iniciativa, la mayor inversión privada en esta área en el país en el último siglo, quien, en primera instancia, se interesó por la compañía fundada en el Bages. Después de citar a su CEO, Josep Maria Herms, y entrevistarse con él, le trasladó la propuesta.

La conversación fue suficiente para que el mecenas croata llegara a la conclusión de que el EVE Music Hall, el imponente espacio que está construyendo en Čepin, ganaría calidad con un centro donde se materializaran las ideas que acababa de transmitirle Herms.

Playmedia Group fue incorporado entonces a un ambicioso plan que cuenta con la participación de referentes de prestigio internacional. Por ejemplo, uno de los estudios de arquitectura más innovadores del mundo, Bjarke Ingels Group (BIG), ha recibido el encargo del auditorio, mientras que del desarrollo de la marca y la identidad visual se ocupará North Design, empresa con clientes como Amazon, Sansung, Tate o Southbank Centre.

La voluntad de Pipunić ha llevado a profesionales tan influyentes como estos a encontrarse en los campos de Eslavònia, al este de Croàcia, para configurar un equipamiento de enormes dimensiones y alcance global.

La ciudadanía espera su culminación con altas expectativas, no en vano este ha sido concebido como un proyecto de país, cuyo alcance trascenderá fronteras, tanto por su relevancia cultural como por su potencial económico. Además de constituirse en un destino turístico de primera categoría, el EVE y los hoteles que albergará el conjunto de construcciones aspiran a atraer a visitantes que se desplacen allí por negocios. Desde el ámbito privado, la voluntad de Pipunić es de servicio público. Las autoridades estatales ya han participado en los primeros actos de presentación.

El impulsor del complejo sostiene que es una «inversión en el futuro, la creatividad y la comunidad»

A juicio de Marko Pipunić, «la cultura excepcional no debe ser un privilegio de las grandes ciudades». El responsable del complejo lo ve como «un lugar que reunirá a las personas, las inspirará y las conectará durante décadas».

Por esta razón, lo que está llevando a cabo «no es una inversión en un edificio, sino una inversión en el futuro, la creatividad, la comunidad y la región», con «el conocimiento» y las «nuevas ideas» en el horizonte.

Como subraya Herms, que será igualmente el director creativo del despliegue del MEC, el objetivo es «explicar la música, no desde su historia o sus géneros, sino desde su capacidad única de generar emociones, construir identidades y conectar personas». «Se trata de un concepto sin precedentes en Croàcia y con pocos referentes a escala internacional, que plantea una nueva forma de entender la relación que existe entre la música y la sociedad contemporánea», añade.

Cada visitante del MEC podrá «construir su propio recorrido». Mediante este itinerario, se explorará cómo «emociones universales», como «la alegría, la calma, la nostalgia, el miedo o la tristeza», condicionan las personalidades, percepciones y relaciones humanas. En el centro, «las tecnologías de última generación» se combinarán con «una puesta en escena altamente sensorial».

Convivirán «espacios inmersivos, instalaciones interactivas, realidad virtual, contenidos audiovisuales de gran formato, escenografías físicas, paisajes sonoros y experiencias olfativas», enumera el responsable de Playmedia. Josep Maria Herms, que también preside el Bàsquet Manresa, menciona los tres pilares de su propuesta para el MEC: las catedrales, las redes neuronales y la dualidad de los movimientos visibles e invisibles.

Los templos, argumenta, son «espacios destinados a preservar, proteger y difundir aquello que una sociedad considera esencial», así que el centro de Čepin debería ser visto como «una catedral de las emociones, donde la música se convierte en patrimonio compartido y experiencia colectiva», indica.

El segundo paralelismo que establece Playmedia Group vincula «las conexiones [biológicas] que transmiten información y conocimiento» con los vínculos «que crea la música entre personas, culturas y generaciones». Este es el componente «vertebrador del recorrido» por el museo.

«Habrá espacios inmersivos, realidad virtual, experiencias olfativas y paisajes sonoros»

El CEO agrega lo siguiente sobre el tercer aspecto fundamental: «Las vibraciones del sonido, el latido del corazón, el ritmo, la danza o las cuerdas de un instrumento se transformarán en recursos espaciales y narrativos que darán forma a la experiencia».

A mayor escala, el complejo EVE está inspirado en el telón teatral, símbolo de la expectación de los instantes previos al comienzo de un espectáculo, y al mismo tiempo en el paisaje de Croàcia en el que se integran los edificios. Los dos volúmenes que emergen sobre esta superficie, con singulares fachadas que describen una curva envolvente, llaman la atención sin romper la armonía de la naturaleza.

En el interior habrá una gran sala con 1.021 butacas, cuya capacidad llega a las 2.800 personas si el público está de pie. Otra área, más reducida, dispone de 308 asientos más.

El cuidado de la acústica ha sido máximo. Un sistema activo permitirá adaptar el lugar a los formatos que acoja: desde las grandes producciones o los conciertos de las orquestas sinfónicas hasta las interpretaciones a cappella o los recitales de música de cámara, pasando por los espectáculos de rock, el jazz en directo o los coros.

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Artistas y usuarios podrán disfrutar de las mejores condiciones gracias a la confluencia de elementos arquitectónicos ajustables y sofisticadas herramientas electrónicas. Se persigue la misma excelencia que se ofrecerá en el MEC. En Playmedia Group opinan que este trabajo demuestra la consolidación de su trayectoria internacional «en la creación de espacios y experiencias culturales, de ocio y de marca para instituciones, empresas, destinos turísticos, grupos hoteleros y promotores, para generar emoción, notoriedad y valor económico».