Biel Mesquida, al recoger el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes: "Donde haya un profesor, que los políticos agachen la cabeza avergonzados"

El día que supo que le había caído, casi como maná bíblico recién horneado, el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes, Biel Mesquida lloró y rió y volvió a llorar de pura felicidad porque, aseguró entonces, se sintió muy querido. "Yo escribo para ser amado", apuntó. Como si existiera alternativa. Como si tuviera otra opción. Este lunes, con las musas del Palau de la Música cubriéndole las espaldas, Lluís Llach cantándole 'Camí a Ítaca' y Adrià Targa recitando, quizá también destripando, los versos atómicos de 'Lluïta de classes', Mesquida se hizo amor, sí, pero también barricada y trinchera.

"Nadie como Mesquida para construir todo un mundo con un par de páginas. Nadie como Mesquida para construir con esos mundos un universo perfectamente trabado. Y, sobre todo, nadie como Mesquida para tratar toda esta maraña de vidas con una piedad clásica que te acaba envolviendo y que sabe transfigurar el estiércol en una materia que busca incansable la luz de la dignidad humana", celebró el presidente de Òmnium, Xavier Antich, antes de entregar el galardón.

Entre ovaciones, el mallorquín exhibió exultante la escultura de las cuatro barras diseñada por Ernest Altès, la besuqueó con entusiasmo y se arrancó agradeciendo "de todo corazón" un premio para alguien que, como él, "escribe libros y lucha en cuerpo y alma por su lengua". En el origen de todo, recordó, las cartas que con tres años ya escribía a sus padrinos: la mano de su madre, profesora, y el alfabeto Montessori de madera que le había fabricado su padre.

Mesquida y Maria del Mar Bonet cantan 'La Balanguera' en la gala de entrega del Premi d'Honor de les Lletres Catalanes / Jordi Cotrina

Excepcional y ejemplar

"Los verbos amar y escribir son las acciones cotidianas de este ‘picalletrer’. He aprendido que la memoria es una Atlàntida en el fondo del océano, y que un detalle de pronunciación dice más cosas que una proclamación grandilocuente. Y que vivo y escribo dentro de los tsunamis de regresión neoautoritaria que se extienden por todo el planeta", dijo, se dijo, antes de hacerse con un premio que reconoce su excelencia poética, su determinación lingüística y, en fin, su papel capital a la hora de iluminar y elevar la cultura catalana. O, como resumió Antich, "la excepcionalidad de su aportación a las letras catalanas y, al mismo tiempo, la ejemplaridad de su contribución a la vida cultural de los Països Catalans".

Biel Mesquida es libertad. Es lucha constante contra toda censura, explícita o implícita. Aquí o en cualquier rincón del mundo a favor de todos los Pablo Hasél. ¡Muera la censura! ¡Viva la libertad!"

"Biel Mesquida es todo lengua: el catalán de Valencia, el catalán de Mallorca, el catalán de Barcelona, el catalán de Andorra, de la Franja y Perpinyà, el catalán de Alguer y de todas partes. Existe una sola lengua y es la catalana. Nada más que decir o todo por decir, pero en catalán", reivindicó el poeta con un discurso biográfico y en tercera persona salpicado de referencias a la lengua, la libertad y la educación.

"Biel Mesquida no es nada si no pone el corazón, el cerebro y la voz a favor de los profesores que hoy lucha en el País Valencià y Catalunya. Es la misma lucha de 2013 en las islas Baleares. Es la misma lucha constante de los profesores de la Bressola y del movimiento de las familias algueresas por una escuela en catalán", ilustró el autor de 'L’ adolescent de sal'. "Donde haya un profesor, que los políticos agachen la cabeza avergonzados", remató.

En su glosa, el poeta y editor Antoni Clapés celebró el espíritu indómito de Mesquida, verso libre y radical que ha hecho de la lengua "el esqueleto de la nación" y de la poesía "espacio de resistencia", y mucho de eso tuvo una ceremonia en la que Maria del Mar Bonet y Borja Penalba evocaron décadas de emocionada amistad con 'Blaus i sols de roses blanques', de Blai Bonet; la actriz Pepa López recitó, enérgica, un fragmento de la obra de teatro 'Els missatgers no arriben mai'; y Blanca Llum Vidal se coló en las grietas y desgarros de ‘Trast’, libro-poema de denuncia que alza la voz y multiplica el lenguaje para deplorar la distopía futurista en que se ha convertido la Mallorca contemporánea.

Mesquida y el presidente de Òmnium, Xavier Antich / Jordi Cotrina

Su irrupción, fulgurante y huracanada, una auténtica revolución que trajo “la modernidad” a las letras catalanas, la recordó Antich durante su discurso. "Corría el 1971. La dictadura encaraba su último tramo como había empezado: matando y con una represión feroz. Biel tenía 23 años. Era un lector voraz, igual que había sido un escritor precoz. Pero todavía no había publicado nada. Escribía compulsivamente, con rabia y entusiasmo, llenando páginas con textos suyos y textos de otros. De este delirio, surgió 'L’adolescent de sal’", detalló el presidente de Òmnium.

Con aquella primera novela, prohibida por la censura franquista durante dos años, empezó casi todo. La vida convertida en escritura. La insólita singladura de este mallorquín de Castellón de la Plana, de este creador con cerebro de biólogo, corazón de poeta y voz poderosa lo mismo para recitar que para cantar junto a Maria del Mar Bonet 'La Balanguera'. "Ningún cerebro válido sin aprovechar. La ciencia y la cultura deben ser los fundamentos de un país libre y de justicia", exclamó Mesquida durante su intervención.

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Y por si acaso, por si no había quedado lo suficientemente claro, un último apunte. "Biel Mesquida es libertad. Es lucha constante contra toda censura, explícita o implícita. Aquí o en cualquier rincón del mundo a favor de todos los Pablo Hasél. ¡Muera la censura! ¡Viva la libertad!", proclamó. Como si tuviera otra opción.