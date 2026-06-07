Los Verds hacen el 4 de 9 con aguja y el pilar de 8 en una jornada de gama extra de las colles campeonas en El Vendrell

Los Castellers de Vilafranca han descargado el 4 de 9 con folre y aguja más temprano de la historia en la Diada de las Colles Campeonas del Concurso de Castells celebrada este domingo en El Vendrell. Los Verds también han realizado el 3 de 9 con folre, el 4 de 9 con folre y han rubricado la jornada con el pilar de 8 con folre y manillas, cerrando una actuación extraordinaria con dos castells de gama extra. La Colla Vella dels Xiquets de Valls ha descargado el 3 de 9 con folre y el 4 de 9 con folre, mientras que solo ha logrado cargar el 5 de 9 con folre, su primer castell de gama extra de la temporada. Además, ha completado el pilar de 7. Los Nens del Vendrell, anfitriones de la jornada, han levantado el 4 de 8, no han podido descargar el 2 de 7 y han cerrado su actuación con el 5 de 7.

La Colla Vella dels Xiquets de Valls ha abierto plaza con un 3 de 9 con folre, que ha sufrido una ligera sacudida durante la cargada. Aun así, los rosados lo han descargado sin dificultades, consiguiendo su tercer 3 de 9 con folre de la temporada. En la segunda ronda, los vallenses han cargado el primer gama extra del año con el 5 de 9 con folre, pero la estructura se ha roto en los pisos superiores durante la descarga. La Vella ha coronado el 4 de 9 con folre en la tercera ronda. Este castell ha sufrido un par de movimientos durante su construcción, que los castellers del tronco han sabido corregir. Los de la camisa rosada han cerrado la actuación con el pilar de mérito de 7, que han descargado sin problemas, convirtiéndose en el segundo de la temporada.

Los Castellers de Vilafranca han iniciado la jornada con un 3 de 9 con folre ejecutado de manera excelente. Aunque la canalla ha subido lentamente, esto no ha perjudicado la estructura del castell, que se ha mostrado muy sólida. De este modo, han descargado su cuarto 3 de 9 con folre de la temporada. En la segunda ronda, los Verdes han apostado por el 4 de 9 con folre y aguja, que han trabajado intensamente, con un pilar que ha ido al límite. Se trata del primer gama extra descargado de la temporada y el más temprano de la historia. Los de Cal Figarot han celebrado este castell con gritos de “Castellers de Vilafranca”. En la tercera ronda, los vilafranquinos han realizado el 4 de 9 con folre, el segundo de la temporada, descargándolo sin dificultad. Los Verdes han terminado la actuación con el pilar de 8 con folre y manillas, culminando una jornada con otro gama extra que también han celebrado en la carretera de la plaza Doctor Robert.

Por último, los Nens del Vendrell han coronado el 4 de 8 en la primera ronda de la jornada, abriendo plaza con ambición en el año de su centenario. La colla local ha descargado el castell sin problemas, con una estructura ejemplar y una canalla que ha trabajado de forma rápida y cómoda. Los de la camisa roja han continuado con el 2 de 7 en la segunda ronda. En esta construcción, los tercios han tenido que trabajar intensamente y el castell ha caído cuando la canalla ya se encontraba fuera. Se trata de la primera torre de 7 del año. La colla anfitriona ha cerrado con un bonito 5 de 7, que han descargado sin problemas.

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La Diada de las Colles Campeonas del Concurso de Castells ha finalizado con pilares conjuntos de todas las colles participantes, en una jornada que ha durado poco más de dos horas y media. Este año, la Colla Joves Xiquets de Valls no ha participado porque tiene actuación esta tarde en La Selva del Camp.