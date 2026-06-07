Sam Reid, el vampiro rockero Lestat de televisión: "Jim Morrison me ha inspirado; Jon Bon Jovi, no tanto"

Cuando un actor se compromete a hacer una serie de, en principio, largo recorrido, debe sentir miedo a que el trabajo se vuelva repetitivo. Pero eso no puede pasar con un personaje tan longevo y cambiante como el vampiro Lestat de Anne Rice. "Cada temporada, de hecho, ha sido diferente", dice Sam Reid, el actor que ha venido dando vida (o no-muerte) al legendario personaje en televisión desde 2022 . "He firmado un contrato a largo plazo y esa mutabilidad es todo cuanto puedo pedir. No es como si estuviera siempre en el mismo fango, una y otra vez, buscando el modo de hacer interesante algo que quizá ha dejado de serlo".

La aclamada serie de AMC+ antes conocida como 'Entrevista con el vampiro' se convierte, para su tercera temporada, en 'El vampiro Lestat' (estreno el lunes, día 8), como el volumen de las 'Crónicas vampíricas' que se aborda en esta ocasión. Tomando el relevo del aristócrata Louis (Jacob Anderson) como narrador, Lestat nos sumerge en sus días como líder de una banda rock llamada igual que la serie. Noche a noche, The Vampire Lestat pasean el repertorio de su álbum de 2025 por locales, al menos en principio, no tan grandes como el ego de su líder. Otro personaje ya conocido, el periodista Daniel Molloy (Eric Bogosian), el mismo que entrevistó a Louis, lo está filmando todo para un documental en blanco y negro al estilo de 'En la cama con Madonna' ("pero con menos Warren Beatty", nos advierte Lestat de Lioncourt).

Junto a los personajes ya familiares, otros todavía por descubrir en la serie como la vampira pre-egipcia Akasha, interpretada por Sheila Atim (Mabel de 'El ferrocarril subterráneo') tras haber tenido los rasgos de Aaliyah en la película 'La reina de los condenados'. Reid siente más respeto que muchos espectadores por ese filme de 2002 con Lestat (Stuart Townsend) al frente de una banda nu metal. "Reconozco que hicieron demasiados cambios, no siempre para bien; nosotros también los hemos hecho. Pero esa película fue la que me hizo leer los libros en un primer momento, así que siento una cierta debilidad por ella".

Canciones originales

A la hora de componer la nueva versión del personaje, Reid se inspiró en la principal referencia manejada por Rice: Jim Morrison, carismático y sensual líder de The Doors. "La escritora también mencionaba a Jon Bon Jovi en algún libro, lo que no me resultó tan útil [sonríe]. En el fondo, mi forma de interpretarlo bebe más de la Commedia dell'Arte que de la imitación de un artista musical".

Las canciones originales corren a cargo de Daniel Hart, autor habitual de la banda sonora de la serie y buen conocedor de las estructuras y los ambientes del rock: fue violinista de gira de St. Vincent, Broken Social Scene o The Polyphonic Spree, con los que llegó a telonear a David Bowie en 2004. Reid no osó meterse mucho en su trabajo. "Igual hubo un par de veces en que sugerí cambiar una letra, pero nada más que eso. Daniel tiene un talento enorme y mi trabajo consiste en más bien en hacer justicia a su visión". Cuando le pregunto cuál es El Hit, Reid duda un poco antes de, finalmente, decantarse por "los temas del tercer y sexto episodios" y, sobre todo, uno "que ni siquiera suena esta temporada".

La sangre de Cristo

Las dos primeras temporadas fueron realmente cinematográficas, pero esta es aún más sofisticada en su lenguaje visual y sus juegos narrativos, nerviosos productos de un narrador poco de fiar, voluble e impulsivo. ¿Le sorprendió al propio Reid conocer los objetivos del 'showrunner' Rolin Jones en estos episodios? "No me sorprendió porque desde el principio nos ha empujado a todos a dar lo máximo; y cuando digo todos, lo incluyo también a él mismo, que trabaja sin descanso. Lo que persigue es el cine. Quiere sacar esto de cualquier paisaje televisivo y ponerlo en un espacio fílmico".

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Sin miedo a nada, Jones ha mostrado interés por adentrarse en zonas aún más singulares de la saga de Anne Rice. ¿Está preparado Reid para, solo por ejemplo, beber la sangre de Cristo si se llega a adaptar el quinto libro, 'Memnoch el Diablo'? “Soy plenamente consciente de todos los libros y de todas las cosas increíbles que podrían pasar a partir de ahora. Era algo que sabía cuando decidí entregar mi vida a este personaje”.