Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Muere ahogado PeñiscolaElecciones Real MadridJonathan AndicPrimavera SoundSueldo congeladoCatalunya teletrabajoDirecto Papa León XIVERCPatera EspañaTributo Metropolitano
instagramlinkedin

Cita musical en el Fòrum

El Primavera Sound sacude su jornada final con un vibrante concierto sorpresa de Olivia Rodrigo y el ‘holocausto’ sónico de My Bloody Valentine

La cantante californiana irrumpió en el festival con una actuación de 45 minutos que incluyó dos canciones de su próximo álbum, en una de las cuales se sumó Robert Smith, cantante de The Cure

El Primavera Sound prevé devolver unas 15.000 entradas por las cancelaciones de su edición "más exigente"

Olivia Rodrigo, el concierto sorpresa en la tercer día del Primavera Sound Barcelona 2026

Olivia Rodrigo, el concierto sorpresa en la tercer día del Primavera Sound Barcelona 2026

Ver galería

Olivia Rodrigo, el concierto sorpresa en la tercer día del Primavera Sound Barcelona 2026 / JORDI OTIX

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Jordi Bianciotto

Jordi Bianciotto

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La parrilla de conciertos de este sábado en el Primavera reservaba un vacío sospechoso, un concierto sorpresa que resultó ser el de una figura bien situada en la lanzadera comercial: Olivia Rodrigo, cantante que bien puede representar el cruce de la educación rock, rica en guitarras airadas, y la narrativa pop del ‘mainstream’ actual. Una actuación anunciada con solo cuatro horas de antelación, que llenó la explanada del escenario Occident y que representó una cabeza de cartel sobrevenido en la última jornada del festival.

Olivia Rodrigo dio así una nueva señal de sintonía con Barcelona, donde hace un mes ofreció un concierto privado el Teatre Grec (auspiciado por Spotify y el Barça) y donde actuará por partida cuádruple el año que viene (del 1 al 6 de mayo en el Palau Sant Jordi, citas únicas en España). En vísperas de la publicación de su tercer album, ‘You seem pretty sad for a girl so in love’, que sale el próximo viernes, esta californiana con ancestros filipinos ofreció un pase expeditivo, de 45 minutos, acompañada de su banda, que abrió con citas a su disco anterior, ‘Guts’. Empezando con ‘Bad idea right?’, canción en la que interroga sobre la conveniencia de liarse con un ex.

Ambiente del sábado en el Primavera Sound Barcelona 2026

Ambiente del sábado en el Primavera Sound Barcelona 2026

Ver galería

Ambiente del sábado en el Primavera Sound 2026. / Bárbara Favant / EPC

Con carnet de conducir

El repertorio emocionalmente catatónico de aquel álbum marcó el rumbo con ‘Ballad of a homeschooled girl’, otra pieza con la que Rodrigo contradijo en su día la tesis de que las guitarras eléctricas estaban en retirada. Pero a ella también le van los ‘tempos’ recogidos, con drama, asentados en el piano, como ‘Vampire’, canción sobre novios que dan menos de lo que reciben. Y ‘Drivers license’, que cantó (y muy bien) sentada ella misma al teclado.

Barcelona 06/06/2026 Cultura Olivia Rodrigo,concierto sorpresa en la tercer día del Primavera Sound.

Barcelona 06/06/2026 Cultura Olivia Rodrigo,concierto sorpresa en la tercer día del Primavera Sound. / Jordi Otix

El apasionante mundo del enamoramiento, la traición y el desahogo parece seguir orientando su literatura, aunque, al menos, el primer adelanto del nuevo disco, ‘Drop dead’, se queda en la primera y feliz estación, la del flechazo. Lanzado el pasado abril, fue reconocido y cantado por la concurrencia en el Fòrum, no así otro estreno, de aires psicoanalíticos, ‘What’s wrong with me’, que Rodrigo compartió con un invitado de impacto, ni más ni menos que Robert Smith, de The Cure. Chica educada, tras ‘Good 4 u’ se despidió con un “gracias primavera, Barcelona, te amo mucho”.

En paralelo, otra realidad se manifestó a cierta distancia con el concierto de My Bloody Valentine. También lleno, reflejo de las dos almas que se perciben en el festival. Su huracán sónico, de guitarras levantiscas y emotivas líneas melódicas flotantes, arrasó con todo a cuenta de piezas como ‘Soon’, fetiche del álbum ‘Loveless’ (1991), sin olvidarse del ‘holocausto’ final de ‘You made me realise’, con varios minutos de ruido eléctrico sin concesiones.

Folk-rock con relieves

La jornada deparó otros focos de interés, como el sinuoso folk-rock de Big Thief, portador de vibraciones enrarecidas y de bálsamos para el espíritu, en racha tras su inspirado ‘Double infinity’. Con Adrianne Lenker no hay nada que temer, y su voz se alzó, hospitalaria, a través de las reverberaciones y los pellizcos ácidos de guitarra (‘Simulation swarm’), los vestigios country (‘Words’) y ese medio tiempo sobre vínculos tóxicos llamado ‘Vampire empire’.

Barcelona 06/06/2026 Cultura Olivia Rodrigo,concierto sorpresa en la tercer día del Primavera Sound.

Barcelona 06/06/2026 Cultura Olivia Rodrigo,concierto sorpresa en la tercer día del Primavera Sound. / Jordi Otix

Otra clase de impacto produjo la británica Little Simz con su rap desencadenado, en el que estallaron ganchos muy pop en cortes como ‘Thief’ y ‘Young’. El temario de su sexto álbum, ‘Lotus’, bastante orgánico, presentado sobre el escenario con la pegada física de la batería y el bajo. Agitadora física y mental, no se olvidó de la sinfónica ‘Introvert’ y del himno fortalecedor ‘Venom’. Por su parte, Sudan Archives, Brittney Parks desplegó su propuesta híbrida maximalista, en fricción con el r’n’b y el art-pop, alienígena, o tal vez ciborg, blandiendo su violín y enredándonos en artefactos como ‘The nature of power’.

Noticias relacionadas y más

Y en el escenario Cupra, el anfiteatro, llenazo con Rusowsky en su debut en el festival, con el sonado ‘Daisy’. Lo suyo es de otra liga, u órbita planetaria, con ese pop que absorbe el folclore latino y las guitarras de cuerdas de nilón (‘Sophia’), así como las castañuelas y percusiones tribales (‘Pink + pink’), sin renunciar a la electrónica gruesa, sacudiendo formulismos. Tonadas con ángel como la de ‘Bby Romeo’, con sintetizadores y voz en falsete, en las que Ruslán Mediavilla, arropado por su numerosa banda de clones vestidos de blanco y con melena caoba, lució una presencia magnética, sin dejar de transmitir fragilidad, como un quebradizo gurú galáctico, en esta jornada final del Primavera.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Muere apuñalado James Handy, actor de 'Top Gun Maverick Jumanji' y 'Expediente X', a manos del hijo de su pareja en Los Ángeles
  2. Primavera Sound devolverá el importe de las entradas de día del jueves tras la cancelación de Massive Attack, Doja Cat y Bad Gyal
  3. Muere 'de tristeza' Marjane Satrapi, autora del popular cómic 'Persépolis', a los 56 años
  4. Teresa Táboas, vicepresidenta de la Unión Internacional de Arquitectos: 'España no sufriría una crisis de la vivienda si hubiera planificado
  5. Sabino Méndez, guitarrista y compositor: 'Recuerdo cuando me enseñaron a leer, ese truco de magia que es el alfabeto
  6. Clint Eastwood se retira del cine a los 96 años tras siete décadas de trayectoria
  7. 33 días', la primera serie de ficción de Carles Porta, inspirada en un caso de 'Crims' que aterrorizó Barcelona
  8. Vuelve la Fiesta del Cine: entradas a 3,5 euros en 336 salas de España

El Primavera Sound sacude su jornada final con un vibrante concierto sorpresa de Olivia Rodrigo

El Primavera Sound sacude su jornada final con un vibrante concierto sorpresa de Olivia Rodrigo

Pedro Sánchez viaja por sorpresa a Barcelona para asistir al Primavera Sound

El Primavera Sound prevé devolver unas 15.000 entradas por las cancelaciones de su edición "más exigente"

El Primavera Sound prevé devolver unas 15.000 entradas por las cancelaciones de su edición "más exigente"

El Festival de les Arts de Valencia, cancelado por incumplir la ordenanza de ruido en su estreno de este viernes

El Festival de les Arts de Valencia, cancelado por incumplir la ordenanza de ruido en su estreno de este viernes

Aclamada tarta nupcial para Fígaro de Marta Pazos

Aclamada tarta nupcial para Fígaro de Marta Pazos

Argentina despide entre multitudes a El Indio Solari, el mito del rock que cantó al margen de la industria

Argentina despide entre multitudes a El Indio Solari, el mito del rock que cantó al margen de la industria

El Primavera Sound es Disneylandia: sin noria, pero con Mickey Mouse como nueva mascota

El Primavera Sound es Disneylandia: sin noria, pero con Mickey Mouse como nueva mascota

9 y 24 de junio: ¿En qué comunidades es festivo cada día y en cuáles se podrá hacer puente?

9 y 24 de junio: ¿En qué comunidades es festivo cada día y en cuáles se podrá hacer puente?