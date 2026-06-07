Vídeo | La pirotecnia entra en juego en el rodaje de la serie 'Tomb Raider' que Amazon Prime está grabando en Girona

La pirotecnia y los Diables de l’Onyar han sido los protagonistas, durante la mañana de este sábado, del rodaje de la serie que se está realizando en Girona basada en los populares videojuegos Tomb Raider, que Amazon Prime Video tiene previsto estrenar en 2027. Los Diables de l’Onyar, junto con la Fal·lera Gironina, han sido dos de las entidades escogidas para formar parte de esta gran producción que acapara buena parte del interés en el casco antiguo de la ciudad.

La grabación, durante la mañana de este sábado, se centró en la estrecha calle de Manuel Cúndaro, cerca de la Catedral. El olor a pólvora podía percibirse desde distintos puntos del Barri Vell, y miembros de los Diables de l’Onyar rodaron varias tomas entre chispas y humo. Todo apunta a que la gran estrella de la producción, Sophie Turner, también rodó junto a la agrupación gerundense. Algún afortunado que hubiera observado desde la altura de la plaza dels Apòstols quizá tuvo la oportunidad de ver a la actriz (seguramente durante un descanso) bajo un paraguas para protegerse del sol. Iba vestida exactamente igual que el viernes lo hizo su doble en la plaza de la Catedral. Es decir, como el personaje protagonista: Lara Croft.

Parece que a lo largo de la jornada matinal solo se rodó en la calle de Manuel Cúndaro. Lo que en pantalla son treinta segundos o un minuto puede suponer horas y horas de rodaje en busca de la perfección, y más aún cuando entran en juego elementos pirotécnicos.

Plaça del Vi

El despliegue se trasladó por la tarde a la Plaça del Vi, que quedó completamente cerrada y cubierta con telas negras para impedir la visibilidad de los curiosos que se acercaban a ver qué estaba ocurriendo. Miembros de los Diables de l’Onyar también participaron en las grabaciones de la tarde, donde asimismo había un par de capgrossos de la Fal·lera. Desde lejos, uno de ellos parecía la Marieta de les Cols. Los intérpretes Sasha Luss y August Wittgenstein, que este sábado grabaron en la plaza de la Catedral, también se encontraban esta tarde en el set.

Por cómo está decorada la Plaça del Vi, parece ser el escenario de un mercado medieval, con banderines colgados y balcones adornados con ramas. Diables y capgrossos estaban en un rincón de la plaza (ya junto a la calle d'Abeuradors) simulando una especie de fiesta o celebración, bailando y realizando figuras con las chispas. Algunas personas se acercaron detrás de las telas negras. Llama la atención ver cómo se realizan las grandes producciones y, aunque sea desde lejos y sin poder observar demasiado, escuchar a la distancia un "¡acción!" siempre impresiona.

Primer dia del rodaje de una pelicula de Tomb Raider, producida por Amazon Prime Video, en diferentes localizaciones del Barri Vll de Girona. Pere Duran / Nord Media / Pere Durán / DDG

La instalación en la Plaça del Vi es gigantesca y cuenta con distintos focos de iluminación. Todo indica que, debido a los horarios de cierre, el rodaje se prolongará hasta la noche y, por ello, es necesaria una iluminación tan potente. La Plaça del Vi también será el punto de la ciudad donde se filmará este domingo, mientras que el lunes el rodaje se trasladará a la calle de Santa Clara. Coordinar un rodaje es complicado y blindar la plaza donde se encuentra el Ayuntamiento es una tarea de gran envergadura. Por eso, parece que se ha aprovechado el fin de semana para evitar mayores molestias.

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Quejas

Pero no todo es bonito en un rodaje. La razón es que un despliegue de estas características implica cortes de calles y vecinos o turistas que no pueden acceder a distintos espacios del Barri Vell. El bar El Cafè, situado en la calle Ciutadans, ha emitido un comunicado en el que denuncia los perjuicios que le supone el rodaje y critica la gestión realizada tanto por el Ayuntamiento como por la productora. El establecimiento asegura que se ha visto "obligado a cerrar" debido a la "deficiente gestión" del dispositivo.