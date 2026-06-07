Distopías de proximidad y colapso a la vuelta de la esquina: las novelistas reescriben la ciencia ficción catalana

En el mundo estratificado e hipertecnificado de 'Amat Amat' (Males Herbes), la primera novela de Mar Màrquez (Barcelona, 1981), el sírex es la droga de moda, el suicidio es obligatorio a partir de cierta edad y las políticas públicas están determinadas por el número de corazones o pulgares hacia arriba que es capaz de conseguir un diputado. También existe un ritual religioso llamado La Cosecha que, igual que 'La lotería' de Shirley Jackson, exige un sacrificio humano por el bien de la comunidad.

"Es casi como un comunismo que no ha llegado a cumplir los objetivos que se había marcado. Es un tema que se repite mucho en el libro: las buenas intenciones que acaban mal cuando entra en juego el factor humano", explica Màrquez, autora que expande un poco más los horizontes de la ciencia ficción catalana con su estimulante y visionario estreno narrativo. "Es ciencia ficción, pero también siento que va más allá de eso. No quiero encasillar la novela, aunque es cierto que parte de un mundo futuro que me permitía jugar con temas como la hipervigilancia, el individualismo y el deseo de recompensa", apunta la barcelonesa, creadora de un mundo sacudido por el racionamiento de agua, la infertilidad endémica y la delación digital como perversa estrategia para sumar puntos reputacionales.

Parece que hace décadas que le damos vueltas a lo mismo: crisis climática, sobrepoblación, falta de recursos… Según donde vayas te puedes encontrar auténticas aberraciones, y la ciencia ficción se nutre de eso" Mar Màrquez

Por ahí navega, más bien naufraga, Amat Amat, un diputado triunfador y privilegiado a quien la vida se le desmorona cuando su multiverso de pulsera le informa de que su nombre, su código más bien, ha sido seleccionado como sacrificio para La Cosecha. "Como la novela habla de privilegio, desigualdad e injusticia, el protagonista tenía que ser alguien privilegiado", aclara. Alguien capaz de contratar a un Voluntario para que ocupe su lugar y, ya puestos, le hable en una jerga prácticamente ininteligible. No es el nadstat de Anthony Burgess, pero casi.

La escritora Alicia Kopf / MANU MITRU

Poder y selección

"Históricamente hay muchas novelas que hablan de selección, de dominio desde el poder y de qué pasa cuando el individuo está al servicio del Estado o de grandes corporaciones", desliza Màrquez, entusiasta lectora de Philip K. Dick y de las agudas sátiras de George Saunders pero descubridora tardía de espejos inevitables como 'El cuento de la criada', de Margaret Atwood. "Quizá no soy muy original, pero es que parece que hace décadas que le damos vueltas a lo mismo: crisis climática, sobrepoblación, falta de recursos… Según donde vayas te puedes encontrar auténticas aberraciones, y la ciencia ficción se nutre de eso, está muy cerca de la actualidad", reflexiona.

¿Un ejemplo? Veamos. "Mientras tanto, la tensión entre Nova Cal·lípolis y Timera por los recursos hídricos crecía, el precio de la comida se había triplicado desde febrero y las plantaciones interiores no prosperaban por falta de abono. El mundo de los humanos finalmente recibiría el castigo merecido pero, ¿a quién le importaba? Por fin viernes. ¡Que empiece la Megadistracción", leemos en las páginas de 'Amat Amat'. "Hasta hace pocas décadas, la ciencia ficción era algo marginal, muy de cara B, pero nos sirve para explorar, hacer crítica social, pensar, imaginar... Parece que si somos adultos tenemos que ser más serios, pero mantenemos la fantasía y la imaginación por algo", reivindica la también librera de El Gínjol Blau de Sant Feliu de Llobregat.

Retrato de la escritora Mar Márquez, autora de 'Amat Amat' / Pau Gracià / EPC

A su lado, allanando el camino de las distopías inquietantemente cercanas, otros dos títulos llegados en las últimas semanas a las librerías: 'Seràs la vall' (L’Altra), novela con la que Irene Rubio (Sallent, 1991) ganó el último premio Documenta a partir de una historia de supervivencia en un entorno apocalíptico y devastado; y 'Memòria d’eco' (L’Altra), el regreso de Alicia Kopf (Girona, 1982) con la historia de una mujer que digitaliza su conciencia para editar sus propios recuerdos.

Un futuro en ambos casos no demasiado lejano que abre nuevos puntos de fuga en la librería. "Al final puedes interpretar que la ciencia ficción es el género más realista del presente porque, tal y como están las cosas, ya hemos entrado en la ciencia ficción en muchos ámbitos de la vida. Hay escenas que cuando las escribí eran ficción y ya no lo son", reflexionaba Kopf durante la promoción de su última novela.

Irene Rubio, autora de 'Seràs la vall' / Nico Tomás / ACN

Más allá del género

Siguiendo los pasos de autoras que, como Irene Solà y Elisenda Solsona, utilizan los códigos del género fantástico para dinamitar cualquier convención, y sumándose a esas voces de lo insólito que Ricard Ruiz Garzón reunió hace unos años en la antología 'Extraordinàries' —mención especial para Inés McPherson y Roser Cabré-Verdiell—, Irene Rubio imagina en 'Seràs la vall' un contexto de sequía extrema para confrontar una ciudad en ruinas arrasada por la delincuencia y un pueblo de la Vall Seca habitado únicamente por mujeres y regido por extraños rituales. Una distopía de proximidad que centrifuga preocupaciones mayores como el patriarcado, la precariedad, el capitalismo y la crisis climática para componer, en palabras de su autora, "una novela coral a caballo entre el mito y el terror; una historia de supervivencia, de desarraigo y de superstición".

Cubiertas de 'Memòria d'Eco', 'Amat Amat' y 'Seràs la vall' / EPC

Como Márquez, también Rubio crea un mundo en el que no crece nada y el agua prácticamente se ha esfumado. La vida un par de segundos antes de ese colapso climático que se intuye en horizontes no demasiado lejanos. "Este libro para mí es como un exorcismo. Estamos en un momento muy delicado. La narración en sí empezó en 2015, mientras lo corregía estábamos en el punto álgido de la sequía", recuerda la autora de 'Amat Amat'. 'Seràs la vall' surgió directamente de los sofocos y bochornos de la peor canícula estival.

"Una sequía extrema en un momento en que los jóvenes tenemos muchas dificultades para acceder a un trabajo digno y a una vivienda algo decente y asequible. En este contexto, ¿qué puede ocurrir?", se preguntaba Irene Rubio mientras daba forma a su primera novela. ¿Más? "Hacía catorce años que no venían hombres al valle: los mismos que no nos crecía el cultivo. La última siega nos había traído una sola niña turbia como las aguas de la antigua riera, la Malapeça, mensajera de la muerte que aún entonces no queríamos ver", leemos en las páginas de 'Seràs la vall'.

No es la ecoansiedad, uno de lo pilares de las ficciones distópicas y los futuros poco o nada deseables, el único punto en común entre las dos novelas: en algún momento del proceso de escritura, tanto Màrquez como Rubio se mudaron al extraño y asfixiante pueblo de 'La mort i la primavera' y ahí se quedaron a vivir una buena temporada entre rituales macabros, gargantas llenas de cemento y una barra libre de traumas y pasajes deliberadamente desconcertantes. Quizá no sea ciencia ficción, pero no hay distopía que le pueda hacer sombra. "Rodoreda me fascina, aunque intento no leerla demasiado para que no me influya. Aún así, no lo pude evitar y leí 'La mort i la primavera', que me encantó", constata Màrquez. Será que, después de todo, todos los caminos conducen a la autora de 'Mirall trencat' .