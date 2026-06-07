Descubre algunas de las mejores rutas arquitectonicas de arquitecturacatalana.cat

A pie, en bicicleta o en coche. Y es que ahora puedes recorrer Catalunya adoptando una nueva óptica mediante su legado arquitectónico más inaudito. La iniciativa de rutas de arquitecturacatalana.cat ha decidido dar un paso más allá y digitalizar decenas de nuevos recorridos arquitectónicos por toda Catalunya. Rumbo a las 200 para 2026, coincidiendo con la Capitalidad Mundial de la Arquitectura y el Congreso Mundial de la Unión Internacional de Arquitectos que tendrá lugar en Barcelona. Estas rutas celebran la arquitectura como patrimonio, divulgación y memoria histórica.

Con un total de 105 rutas, el proyecto, impulsado por el Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC), es mucho más que una simple guía turística. Es un llamamiento a redescubrir pueblos, barrios y parajes desde la historia y la transformación social a través de sus edificios más emblemáticos. Una aproximación libre y flexible de la arquitectura contemporánea y moderna del territorio catalán.

El director del portal Omar Ornaque subraya la importancia de visibilizar el patrimonio más local: "Muchas veces este ejercicio solo lo hacemos cuando vamos fuera, visitando edificios, museos... En cambio, cuesta mucho más hacerlo aquí en nuestro país. No hace falta ir tan lejos para ver cosas de mucha calidad".

Desde los campos de viñas del Priorat, hasta el santuario costero que es Cadaqués, pasando por la AP-7, el legado modernista del Eixample y las casitas con jardín de Olot, cada ruta brinda una experiencia única y accesible para todos los públicos: del especialista al visitante ordinario. Y lo mejor, es que están disponibles en su portal digital arquitecturacatalana.cat de forma abierta y gratuita.

Tal y como afirma el también arquitecto del estudio AMOO Omar Ornaque: "Son muy plurales (refiriéndose a las rutas), con el objetivo de llegar a la máxima gente posible" e insiste en que desde la organización siempre hay esa voluntad de poner "la mirada en el territorio".

"Nuestra arquitectura es parte de nuestra cultura y también de nuestra identidad", expresa Ornaque. Por lo que más allá de esa clara intención de visibilizar el patrimonio construido y descentralizar la mirada de núcleos centrales como Barcelona, el proyecto también apuesta por mantener una gran variedad de miradas y temas de lo más actuales. Así que con rutas redactadas por arquitectos, pero también por periodistas, diseñadores o artistas, se tratan problemáticas a la orden del día como son la sequía o la vivienda cooperativa. Y siempre en relación con la arquitectura, preservando una mirada artística que otorga transcendencia al arte, la literatura y el cine, que también son el 'late motiv' de algunas de sus rutas.

A continuación, presentamos una selección de diez rutas ideales para este verano que destacan por su belleza, sus historias y sus curiosidades

'Road-trip por la AP-7': arquitectura desde la carretera

La AP-7 es una de las autopistas más transitadas en Catalunya. Y aunque ahora sus paisajes parezcan a simple vista de lo más ordinarios, no siempre ha sido así. En los años 70 fueron un símbolo de propaganda del desarrollismo franquista y simbolizaban el progreso. Ahora, la arquitecta Maria Aucejo propone una ruta por la AP-7, donde, lejos de ser solo una autopista, un viaje rutinario se convierte en una exposición al aire libre.

Desde el Vendrell hasta la Jonquera, el trayecto de la autopista del Mediterráneo ofrece una ruta en coche que pasa por los famosos peajes de Bru Lacomba, la fábrica Tipel, la sede de iGuizzini.

Y en el caso de querer hacer una pausa durante el viaje, Aucejo recomienda algunas áreas de servicio o de descanso singulares por su diseño. De sud a norte, pasando por el área de servicio del Penedés, la Puerta de Barcelona, el área de servicio del Montseny, el restaurante panorámico de Maçanet de la Selva y llegando a la frontera francesa, la Puerta Catalana.

'Trazas del turismo informal: del delta del Llobregat a Salou': un repaso por los primeros campings

¿Cuándo mejor que en pleno verano, tiempo de ocio y vacaciones, para recorrer la Costa Daurada? El arquitecto Xavier Martín presenta un itinerario de lo más nostálgico rastreando antiguos campings y estructuras veraniegas hoy desaparecidas.

El fenómeno del camping se extendió a lo largo del litoral catalán en los años 50 y desde entonces se han convertido en la opción predilecta de muchos a la hora de decidir dónde alojarse en vacaciones. Entre Viladecans y Salou, esta ruta ofrece revisar las primeras proyecciones de campings que se construyeron en la zona por arquitectos como Ramon Tort, Francesc Mitjans, Josep Maria Monravà, Antoni Bonet y Josep Puig i Torne.

'Vicky Cristina Barcelona': un viaje

Muchos recordarán a Cristina (Scarlett Johansson) y Vicky (Rebecca Hall), las turistas más icónicas que han pisado las calles de Barcelona. Y es que la película 'Vicky Cristina Barcelona', no solo consiguió trasladar la fascinación por Barcelona de su director, Woody Allen, a la gran pantalla, sino que además consiguió que sus espectadores también se enamoraran de ella.

De modo que, esta ruta es en definitiva una forma de revivir las escenas de la cinta. Un recorrido cinematográfico inspirado en la película del director que repasa los principales museos, edificios y monumentos que visitaron las dos turistas en su estada en Barcelona: la Casa Milà, el MACBA, el Parc Güell, el parque de atracciones Tibidabo, el MNAC y muchos más.

'Correa&Milá Cadaqués, un legado contemporáneo': el Cadaqués de los años 50

Ya lo apuntaba 'Casa en Flames' y es que Cadaqués es el destino turístico favorito de la burguesía catalana. Un pueblecito mediterráneo que destaca por su arquitectura con casitas blancas y cubiertas de teja de lo más acogedoras.

Este recorrido a pie echa la vista atrás al Cadaqués de los años 50, descubriendo algunas de las obras de Federico Correa y Alfonso Milá, discípulos de Coderch. Un homenaje a su legado que integra paisaje, territorio y diseño visitando la Casa Rumeu, la Casa Vilarubis, la Casa Pallejà, la Casa Bofill Fradera, la Casa Juliá, entre otras más.

'¡Por el amor de Dios!': las iglesias según la óptica de Òscar Dalmau

El periodista Òscar Dalmau presenta una ruta de lo más legendaria, en la que propone visitar ejemplos de arquitectura religiosa moderna de la segunda mitad del siglo XX.

Construidas con hormigón y dignas de ser el transporte de unos extraterrestres en una peli de ciencia-ficción, Dalmau proporciona un extenso listado de esta arquitectura tan atrevida donde encontramos la Església de la Assumpció, la Ermita dels Sants Metges, la Església Parroquial de Santa Maria de Sales, la Església de les Llars Mundet, la Església de Sant Pere a Bell-lloc y más.

En algunas de ellas todavía se ofrecen actos litúrgicos, por lo que son aún visitables. En su interior, también se encuentran numerosas obras de pintores, mosaístas, escultores...

Sin lugar a dudas, una experiencia 'de lo más religiosa' que promete una mirada estética y reflexiva en diálogo con lo contemporáneo.

'Arquitecturas del vino contemporáneas': sabor y paisaje

La ruta por excelencia de los amantes del vino. Y es que quien había dicho que disfrutar del buen vino y la buena arquitectura no fuera posible al mismo tiempo. Este recorrido, firmado por el fotógrafo Pol Masip, propone descubrir bodegas más recientes como Juvé & Camps a Elyssia by Freixenet, pasando por proyectos contemporáneos como las 'Catedrales del Vi".

Un fin de semana recorriendo el Priorat y el Penedès en el que sabor y paisaje encajan a la perfección.

'Gaudí en Barcelona para alternativos': los desconocidos de Gaudí

Es indiscutible negar que la huella de Antoni Gaudí está por toda Barcelona: el Park Güell, la Casa Batlló, la Sagrada Familia... Con el paso de los años, su obra no solo se ha convertido en el sello de la ciudad, sino que además se ha vuelto de lo más lucrativa (donde la mayoría de los souvenirs que nos recuerdan a Barcelona llevan su marca). Sin embargo, el arquitecto modernista construyó mucho más allá de los tópicos que todos conocemos. Por lo que redescubrir al genio desde una mirada distinta y alejada de las multitudes también es posible con este recorrido.

Se trata, pues, de una ruta un poco menos turística por algunas de las obras menos conocidas de Gaudí, como la Cripta de la Colonia Güell o las Bodegas Güell en Sitges.

'La gran Barcelona de los premios Pritzker 1979-2024'

El periodista cultural Llàtzer Moix celebra a los 47 arquitectos galardonados con el premio Pritzker -el galardón más importante dentro de la arquitectura, otorgado a un arquitecto vivo en reconocimiento a su trayectoria y obra- en un repaso por sus construcciones repartidas alrededor de la ciudad.

Ya son 47 los arquitectos que han recibido este premio, 14 de los cuales han construido en Barcelona. Y aunque la mayoría de ellos edificaran antes de ser premiados, Moix propone una exploración urbana guiada por los encargos que se les hicieron a estos autores premiados.

Un recorrido por la Illa Diagonal, la Torre Agbar, el edificio del Fórum, el centro comercial de las Arenas y muchos más.

'Olot, ciudad de casa y jardín: tres barrios de baja densidad'

Aunque Olot sea principalmente conocida por sus barrios hechos de casitas con jardín, hay mucho más que eso. El barrio, la calle y la casa responden a un modelo de sociedad definido por las corrientes y parámetros urbanísticos de cada época.

De este modo, Un Parell d'Arquitectes ofrece una revisión histórica del municipio con obras como el Eixample Malagrida que fue construida por Joan Roca i Pinet en 1916 y, posteriormente, modificada por Josep Esteve el 1925. O el grupo de viviendas San Pere Màrtir, también conocido como las casas baratas", que Joaquim Maria Masramon e Ignasi Bosch edificaron en respuesta a una población empobrecida por la postguerra. Y ya en los 60, Frances Vayreda proyecta el Pla de Dalt pensado para una nueva clase media olotina.

'La huella de Joan Miró a Barcelona'

En vinculación a la performance creativa que el artista Joan Miró hizo el 1969, la doctora en historia del arte Dolors Rodríguez presenta una ruta que repasa los últimos pasos del autor y su especial conexión con Barcelona.

Noticias relacionadas

Partiendo de la terminal 2B del aeropuerto del Prat, en la que se encuentra el gran mural cerámico de Joan Miró y Josep Llorens i Artigas, la ruta llega hasta la montaña de Montjuic, pasando por el cementerio de Montjuic donde hay un nincho familiar en el que se encuentran los restos del artista y la Fundació Joan Miró, centro de referencia y máximo exponente de su legado. Hasta llegar al parc del Escorxador donde está la escultura de la Dona i ocell. Más adelante, situado en las Rambles, hay el mosaico del pla de l'Os, donde muy cerca se encuentra también el passatge del Crèdit número 4, donde nació Miro un 20 de abril de 1893. La ruta termina en el Museu del Disseny, donde hay una colección de cerámicas que el artista hizo en colaboracin con Joan Gardy Artigas.