Cancelados los últimos conciertos del Ska Punk Fest de Tàrrega por el traslado hospitalario de dos asistentes

El Ska Punk Fest de Tàrrega ha cancelado los últimos conciertos previstos para la madrugada de este domingo, después de que dos de los asistentes fueran trasladados a un centro hospitalario. A pesar de la suspensión de las actuaciones y del cierre del recinto del festival pasada la medianoche, la organización ha mantenido abierta la zona de acampada.

En un mensaje publicado en las redes sociales, los organizadores han agradecido "la comprensión y el civismo" del público. "Debido a la situación, y aunque las personas están siendo trasladadas estables al centro hospitalario, sentimos que tenemos el deber de cancelar los conciertos. Así es como actuamos. Esperamos vuestra comprensión ante esta situación", han escrito en una historia de Instagram.

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"Aunque el servicio de acampada continuará abierto, en breve cerraremos el recinto. Gracias a todas las personas por hacer posible este festival. Esperamos poder volver a encontrarnos pronto. A partir de mañana encontraréis más información en las redes sociales", han añadido. Este año, el festival ha celebrado su segunda edición los días 5 y 6 de junio en la zona del camping municipal de la capital de la comarca de Urgell.