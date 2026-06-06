La serie de "Tomb Raider" de Amazon Prime Video inicia su rodaje en Girona con gran expectación

Una actriz aparece por uno de los laterales de la plaza de la Catedral. Por cómo va vestida, parece interpretar a la arqueóloga británica Lara Croft, pero no es Sophie Turner. Bien podría ser su doble. Empieza a correr escalinata arriba y otros dos personajes la siguen. Esta es una de las escenas que se grabó el viernes por la mañana en Girona para la serie basada en los famosos videojuegos Tomb Raider, que Amazon Prime Video prevé estrenar en 2027.

Durante buena parte de la jornada se ha rodado en la zona de la Catedral. Después de esta escena, que parecía una persecución, han entrado los figurantes y el equipo de dirección ha dado indicaciones a dos intérpretes del reparto que todo apunta a que tendrán un papel secundario en la serie: Sasha Luss y August Wittgenstein, quienes han perseguido al supuesto personaje de Lara Croft por las escaleras. En el set también estaba la creadora y guionista de la producción, Phoebe Waller-Bridge.

A continuación, se ha rodado una escena con una moto que atravesaba la plaza de la Catedral, mientras los figurantes también se movían por el espacio. En uno de los dos laterales de la base de las escaleras había una furgoneta azul con las puertas abiertas y algunas flores, que formaba parte del decorado. Puede que otros elementos se añadan en postproducción.

Mucho secretismo

Más allá de eso, mucho secretismo. Al menos durante las primeras horas de grabación, la gran estrella del rodaje, Sophie Turner, no ha hecho acto de presencia en el set. Tampoco se ha visto a Jason Isaacs ni a Sigourney Weaver, otros intérpretes de renombre que se ha confirmado que interpretarán a un personaje en la serie, aunque eso no significa necesariamente que graben en Girona.

Quien quisiera ver algo lo tenía complicado, porque la entrada a la plaza de la Catedral estaba completamente blindada por todos lados. Más allá de un dron sobrevolando las escaleras de la Catedral, solo se podían ver técnicos yendo de un lado a otro con cables. Y sí, muchos curiosos preguntaban al personal de seguridad por qué estaba todo cerrado.

Incluso algunos despistados han traspasado las vallas y han tenido que frenarlos. También ha habido guías turísticos que han tenido que dar media vuelta con todo el grupo, que esperaba ver la Catedral más de cerca. No han podido hacerlo.

Quien quisiera tener algo de suerte para ver cómo se rodaba tenía que acercarse al lado del Portal de Sobreportes. Mucho móvil, mucha expectación, pero a la hora de la verdad los curiosos tenían que colocarse en un lateral, sin poder mirar hacia la plaza de la Catedral. No fuera a ser que la cámara pudiera captar, al fondo de la imagen, a alguna persona que no formara parte de la filmación.

Es lo que tiene un rodaje de estas dimensiones, con mucho material por todas partes y camiones instalados en la plaza de los Apóstoles y en una parte de la subida de Sant Feliu, además de otros vehículos en una zona reservada de la plaza de Catalunya. El despliegue es incluso superior al de Juego de Tronos en 2015.

Mientras se rodaban escenas en la plaza de la Catedral, otros técnicos aprovechaban para montar elementos en la estrecha calle de Manuel Cúndaro. En ese momento no había cámaras, pero todo apunta a que en algún momento se rodará allí una secuencia. Del mismo modo, parece que también se grabará en el interior de la sede gerundense en algún momento.

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También la plaza del Vi se está preparando para acoger una parte del rodaje previsto para este sábado por la tarde. El lugar se está transformando, poco a poco, en un escenario medieval, con banderolas colgadas, estandartes y flores en diferentes balcones, además de un arcoíris hecho con papel.