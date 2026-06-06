El Primavera Sound prevé devolver unas 15.000 entradas por las cancelaciones de su edición "más exigente"

El Primavera Sound prevé devolver unas 15.000 entradas a los compradores de la entrada del jueves, día ahogado y descabezado (no actuaron ninguna de las tres estrellas principales, Massive Attack, Doja Cat y Bad Gyal) por culpa de la fuerte tormenta. Así lo ha confirmado Alfonso Lanza, codirector del festival, en la rueda de prensa de balance de una edición "transversal e intergeneracional", como se pudo ver el viernes con el relevo entre Addison Rae y The Cure, pero también la "más exigente", precisamente por la caótica primera jornada en la que, más allá de las cancelaciones, no hubo "incidentes graves". "Entre un 20 y un 25% de los asistentes del jueves (71.000 es el aforo total) tenían entrada de día", ha ponderado Lanza sobre los que podrán reclamar a partir del lunes el importe. El codirector del Primavera también ha precisado que la ley indica hay que devolver el importe "cuando se anulan el 50% de los conciertos previstos" y, ha sentenciado, que las suspensiones se limitaron a un "2%" de las actuaciones previstas. "Nos parecía de ley devolverlas porque afectó a los cabezas de cartel", ha añadido, precisando que se cancelaron cinco actuaciones y se celebraron más de 60 en el Parc del Fòrum.

El Primavera Sound 2026 cierra su semana de conciertos en Barcelona con 287.000 asistentes, con una media de edad de 32 años (tres más que el año pasado, que fue de 29, seguramente por el llamado efecto 'supernenas' con Sabrina Carpenter, Chappel Roan y Charli XCX) y con un 62% de público internacional en el Fòrum, recinto que albergará la muestra al menos cuatro años más. La edición de 2027, cuando cumplirá un cuarto de siglo, celebrará sus tres jornada principales del 3 al 5 de junio.