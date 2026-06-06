El Fòrum es Disneylandia: sin noria, pero con Mickey Mouse como nueva mascota del Primavera Sound

No hay noria, pero el Primavera Sound tiene, al menos este año, algo de Disneylandia. Un gran y colorido cabezón de Mickey Mouse preside una de las isletas del Fòrum, ahí donde el hormigón se zambulle con las aguas saladas barcelonesas, y certifica el festival como gran parque de los sueños, aunque la noche del jueves tuviese algo de pesadilla para muchos. Es el escenario Disney, uno de los ocho que pertenecen a patrocinadores del Primavera Sound (hay 18 espacios en total, récord de la muestra) y que son, de hecho, escaparates con una pequeña programación musical. Conviven también con casteas como las de Schwarzkopf, donde la gente hace cola para, efectivamente, peinarse.

No es nuevo, para nada, que una colección de marcas levanten un muro luminoso frente a los bloques cuadrados que conforman los espigones del Fòrum, donde este año sobresale la silueta del ratón más famoso de la historia. Pero la casi centenaria celebridad animada, en un entorno de 'flashes', miradas y apariencias, llama especialmente la atención y hace que algunos despistados que pasean por ahí alcen la vista por la presencia sorprendente. Unos cuantos, bastantes, sacan el móvil para volver a la niñez e inmortalizar también esa postal a lo lejos. Y unos pocos, dudosos de si el tiempo que están apunto de invertir en la imagen merece la pena, cruzan la pasarela y se adentran en esta pequeña Disneylandia. Como cantaban Los Burros:"Sin saber en qué barrio quedarte; Disneylandia no existe ya para ti".

El escenario Disney, una de las novedades del Primavera Sound 2026, con la figura de Mickey Mouse presente. / Jordi Otix

Hasta ahora Disney había estado presente en el festival solo a través de los cuerpos y las carreras de figuras como Miley Cyrus o Sabrina Carpenter. Hoy también a través Martín (Urrutia de apellido), el último exconcursante de 'Operación Triunfo' en sobresalir con carácter propio, quien ha protagonizado la actuación del día en este espacio (este sábado será el turno de Absolutely, la hermana menor de Raye). Ahí pues, mientras un grupito de niños a los que habían pintado la cara saltaban sobre unos enormes cojines a pocos metros del cantante y actor, con papel en 'Mariliendre', serie producida por Los Javis (Javier Ambrossi siguió el concierto a una distancia prudente), el artista vasco defendía su buen álbum de debut, 'La insolación' (2026). Y lo hacía con entereza y aclaparando casi tantas miradas como Mickey Mouse. Un disco descongelado en el Primavera, pues, que cuenta en la producción con Hidrogenesse, y que ha desplegado toda su nostalgia desde 'Nuevos recuerdos' hasta 'Otro verano'. También recuperó de la memoria el 'Everybody’s changing' de Keane, canción publicada en 2004, un año antes de que él naciera.

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A pocos metros, en otra isleta patrocinada (en este caso por Aperol), a media tarde Ouineta daba lecciones de como ser una ‘popstar’ divergente con público siguiendo el concierto más allá del espacio (dentro disfrutaron compañeros de escena como Julieta o Svetlana, Fades y Mushka, que acabaron compartiendo micro con la cantante). Desde luego, Marta Ros, nombre real de la artista, sale de este Primavera Sound, en sus propias palabras, "verificada", pues también fue la encargada de abrir la 24 edición del festival en la jornada inaugural del miércoles. "Hoy no llueve, así que es increíble", celebró.