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El pódcast de EL PERIÓDICO

El pódcast de EL PERIÓDICO | La polémica de La Casita

Imagen de la casita de Bad Bunny en el primero de los dos conciertos en el estadio Lluis Companys, el pasado 22 de mayo de 2026

Imagen de la casita de Bad Bunny en el primero de los dos conciertos en el estadio Lluis Companys, el pasado 22 de mayo de 2026 / Zowy Voeten / EPC

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Sergi Mas

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Barcelona
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Editoriales, AuronPlay, Ester Expósito y un sinfín de voces opinan sobre la polémica de La Casita.

Descripción de la polémica de La Casita.

Dónde escucharlo

'El pódcast de El Periódico' se publica cada fin de semana y se puede escuchar en las plataformas iVooxSpotifyPodimoGoogle PódcastAmazon Podcasts o Apple Podcasts.

Equipo

Idea: Albert Sáez.

Estudio de grabación: Manolita Studios.

Voz en off: Mercè Torrents.

Guión, edición y realización: Sergi Mas.

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La polémica de La Casita, por Sergi Mas

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