El pódcast de EL PERIÓDICO
El pódcast de EL PERIÓDICO | La polémica de La Casita
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Editoriales, AuronPlay, Ester Expósito y un sinfín de voces opinan sobre la polémica de La Casita.
Dónde escucharlo
'El pódcast de El Periódico' se publica cada fin de semana y se puede escuchar en las plataformas iVoox, Spotify, Podimo, Google Pódcast, Amazon Podcasts o Apple Podcasts.
Equipo
Idea: Albert Sáez.
Estudio de grabación: Manolita Studios.
Voz en off: Mercè Torrents.
Guión, edición y realización: Sergi Mas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Clint Eastwood se retira del cine a los 96 años tras siete décadas de trayectoria
- Teresa Táboas, vicepresidenta de la Unión Internacional de Arquitectos: 'España no sufriría una crisis de la vivienda si hubiera planificado
- Conmoción en el mundo del cine ante el anuncio de la retirada de Clint Eastwood
- Vuelve la Fiesta del Cine: entradas a 3,5 euros en 336 salas de España
- Muere 'de tristeza' Marjane Satrapi, autora del popular cómic 'Persépolis', a los 56 años
- Clint Eastwood se retira del cine a los 96 años: 5 películas de leyenda del último clásico vivo
- El enredo de las monjas de Sijena: de vender sin permiso los tesoros del monasterio a ofrecer las pinturas murales para pagar un crédito con el Incasòl
- 10 películas de estreno en 'streaming' que no te puedes perder en junio