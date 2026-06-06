El pódcast de EL PERIÓDICO | La polémica de La Casita

Editoriales, AuronPlay, Ester Expósito y un sinfín de voces opinan sobre la polémica de La Casita.

Descripción de la polémica de La Casita.

Dónde escucharlo

'El pódcast de El Periódico' se publica cada fin de semana y se puede escuchar en las plataformas iVoox , Spotify , Podimo , Google Pódcast , Amazon Podcasts o Apple Podcasts .