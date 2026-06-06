De ser la peor persona del mundo a estrella del fenómeno ‘Backrooms’: el imparable ascenso de Renate Reinsve

Solo un día antes de recibir la llamada que le cambió la vida, en 2019, Renate Reinsve decidió que iba a abandonar la interpretación y que, a cambio, iba a dedicarse a trabajar la madera. Para entonces, había cosechado cierto éxito en la escena teatral noruega tras participar en una sucesión de producciones clásicas y de vanguardia en su país natal, pero se sentía exhausta por la alta exigencia del mundo de las tablas y harta de la mala calidad de los papeles que se le ofrecían para el cine o la televisión; después de pasarlo en grande renovando la casa en ruinas que había comprado en Oslo, estaba preparada para ingresar en un programa de formación como carpintera.

Y justo en ese momento, decimos, Joachim Trier contactó con ella. El director noruego le dijo que llevaba convencido de su potencial desde que, años atrás, había contado con ella para que apareciera brevemente en un par de escenas de ‘Oslo, 31 de agosto’ (2011), y que le parecía inexplicable que ese talento no le hubiera proporcionado más oportunidades como actriz; también le dijo que llevaba un tiempo escribiendo para ella el que iba a ser su primer personaje protagonista en la pantalla grande.

La película que lo contenía, ‘La peor persona del mundo’ (2019) -retrato de una joven que busca su lugar en el mundo y que, en el proceso, hace un uso intensivo de su derecho de equivocarse y hasta de herir a los demás-, no solo acabó proporcionándole el premio a la mejor interpretación femenina en el festival de Cannes dos años después; también la convirtió en embajadora de la marca Luis Vuitton y, más importante, la puso en el radar de todos los agentes de cásting tanto de su país como de Estados Unidos.

Renate Reinsve. / EPC

Después de trabajar sin descanso desde entonces, 2026 es el mejor año de su carrera: en marzo acudió a la gala de los Oscar en calidad de nominada a la estatuilla por su trabajo, de nuevo a las órdenes de Trier, en ‘Valor Sentimental’; hace solo tres semanas volvió a subirse al escenario central de Cannes junto al resto del equipo del drama social ‘Fjord’, para recoger la Palma de Oro que otorga el certamen francés; y acaba de aterrizar en los cines de casi todo el mundo al frente de ‘Backrooms’, película de terror basada en un fenómeno viral y ya convertida en acontecimiento cultural.

La interpretación como refugio

Reinsve creció en una zona remota de Noruega, en una aldea rodeada de bosque y compuesta de una carretera, una tienda, una gasolinera y un puñado de casas. Según ha confesado ella misma, no tuvo una adolescencia fácil: sucesivamente, fue expulsada del colegio, de la empresa de construcción de su familia y de la casa que compartía con su madre, con la que en esa época tuvo una relación muy difícil. Por entonces su único aliciente era el teatro, en el que se había iniciado a los 9 años, y las películas; asegura que sus ídolos cinematográficos eran Diane Keaton, paradigma del tipo de chica rara que ella misma sentía que era, y David Lynch, cuyo interés en el subconsciente la fascinaba. Tras pasar un par de años poniendo copas en Edimburgo (Escocia), se instaló en Oslo para estudiar interpretación, y lo que le pasó después de empezar a ejercer como actriz ya está explicado.

Reinsve se dejó querer mientras ‘La peor persona del mundo’ cosechaba premios y elogios por todo el mundo, y luego se pasó dos años rodando con el ahínco propio de quien necesita recuperar el tiempo perdido. Como resultado, durante los primeros seis meses de 2024 estrenó cuatro películas y una serie de televisión, entre ellas su debut en el cine estadounidense al lado de Sebastian Stan, ‘A different Man’, relectura satírica del cuento moral de Jekyll y Hyde sobre un actor desfigurado a causa de la neurofibromatosis cuya vida da un vuelco tras someterse a un tratamiento experimental que lo convierte en un hombre bello; los ocho episodios de ‘Presunto inocente’, remake televisivo del thriller judicial homónimo protagonizado por Harrison Ford en 1990, en los que le dio la réplica a Jake Gyllenhaal; y la intriga docente ‘La tutoría’, primer largometraje de Halfdan Ullmann Tøndel, nieto del cineasta Ingmar Bergman y la actriz Liv Ullmann.

Durante ese semestre, además, rodó el largometraje gracias al que posteriormente se convirtió en la segunda actriz noruega -Ullmann, precisamente, había sido la primera- en ser nominada al Oscar. La intérprete atormentada a la que encarnó en ‘Valor sentimental’ había sido concebida años atrás, mientras ella y Trier trataban de imaginar un futuro para la descentrada protagonista de ‘La peor persona del mundo’.

Lisa Loven Kongsli, Renate Reinsve, Markus Tonseth, Cristian Mungiu i Jonathan Ciprian Breazu, a Canes. | VALERI HACHE / AFP / AFP

Igual que esos dos personajes previos, la psicóloga a la que Reinsve interpreta en ‘Backrooms’ también lucha contra una angustia emocional profundamente arraigada, pero en su caso esa ansiedad se refracta en un inquietante espacio infinito compuesto de una sucesión interminable de habitaciones con paredes de enfermizo color amarillo, suelos enmoquetados y techos cubiertos con paneles y luces fluorescentes simétricas que zumban como moscas, y llenas de pilas de muebles viejos, montones de ropa abandonada y demás chatarra. Es difícil de explicar.

En ‘Fjord’, el nuevo largometraje del aclamado cineasta Cristian Mungiu -la Palma de Oro que obtuvo gracias a él es la segunda de su carrera-, la actriz vuelve a compartir pantalla con Stan para contar la historia de una familia rumana recién instalada en Noruega que se ve perseguida por su nueva comunidad y por la ley a causa de sus convicciones religiosas. La película ya es favorita para figurar entre los títulos nominados en una u otra categoría en la próxima gala de los Oscar, y también en 2027 Reinsve encabezará al menos otros dos estrenos cinematográficos de relieve: ‘If Love Should Die’, biopic dirigido por Mia Hansen-Love en el que dará vida a la escritora Mary Wollstonecraft, y la comedia dramática ‘Somewhere Out There’, que le dará la oportunidad de trabajar para uno de los grandes autores estadounidenses de la actualidad, Alexander Payne. Así las cosas, tal vez 2026 deje muy pronto de ser su mejor año.