‘La luz’ muestra la compleja evolución de un cura que ejerció la pederastia

Manuel Monsalve, el sacerdote que interpreta Alberto San Juan, cometió abusos sexuales en varios niños cuando estaba en un colegio de una ciudad del sur de España. Su caso, como tantos otros en la vida real, fue ocultado por el clero y el cura se trasladó a la parroquia de una localidad costera del norte, en la otra punta del país. Monsalve no ha vuelto a cometer lo que él considera sus pecados y un abogado le recuerda que no son pecados, sino delitos. En la secuencia inicial de ‘La luz’, el protagonista habla en el confesionario. Parece que está en paz consigo mismo, pero no es así. Está tramitando la dispensa del sacerdocio para salir de la iglesia y empezar una nueva vida. Pero los delitos del pasado siguen vigentes en su conciencia.

Este sería, sucintamente, el material argumental con el que Fernando Franco parte para realizar un filme que habla de los abusos sexuales en la iglesia desde una perspectiva distinta a la más tradicional. El tema ha sido tratado por el cine de muy diversas formas, desde la repercusión de las agresiones en las vidas adultas de varios personajes de Boston en ‘Mystic river’, de Clint Eastwood, a la tensa abstracción de la que hacía gala el chileno Pablo Larraín en ‘El club’, centrada en cuatro sacerdotes pederastas a quienes sus superiores han enviado a una casa de otra localidad costera tanto para purgar sus pecados, perdón, sus delitos, como para mantenerlos ocultos y que sus actos no salpiquen a la iglesia chilena.

A partir de las investigaciones llevadas a cabo por el periodista de EL PERIÓDICO Guillem Sánchez, se realizó en 2024 el documental ‘La fugida’, con producción de 3Cat y Prensa Ibérica, sobre dos curas jesuitas que abusaron de niños en colegios de Barcelona y la boliviana Cochabamba. Ha tenido continuación este mismo año con ‘La fugida. Veritats ocultas’, sobre casos de pederastia entre los escolapios.

Fernando Franco ha tratado a lo largo de su filmografía temas tensos y complejos desde una perspectiva que elude cualquier tipo de moralismo o tendencia a la emoción fácil: la dificultad de comunicarse con los demás en ‘La herida’, la enfermedad que dinamita la vida cotidiana de una pareja en ‘Morir’, la relación entre una joven insegura y un chico con parálisis cerebral en ‘La consagración de la primavera’ y las consecuencias de un trágico accidente de coche en ‘Subsuelo’.

Aunque de realización y tono más pausados, ‘La luz’ incide en la misma línea. Monsalve, un cura querido en el pueblo, inicia un viaje, que en principio parece acercarse a la redención, buscando, encontrando y pidiendo perdón a quienes fueron sus víctimas casi 30 años atrás. Es el caso de Gonzalo, que ahora ejerce de médico –la escena del reencuentro, casi sin palabras, es muy dura–, y de Alberto, a quien encuentra en un bar. Alberto está interpretado por Nacho Sánchez, que en el filme ‘Manticora’, de Carlos Vermut, encarnó a un pedófilo, mientras que aquí es la víctima de un pederasta.

A Franco le interesa tanto mostrar los procesos interiores del abusador, se arrepienta o no de lo que hizo, como las estrategias que han llevado a la iglesia a silenciar tantos casos durante tantas décadas. La película entra en una fase más compleja a partir de las denuncias. “Ten fe, Dios sabe de tu arrepentimiento”, le sugiere el arzobispo al que da vida Miguel Rellán. Pero eso no es suficiente para Monsalve. Hay algo ingenuo en el personaje. El mismo letrado que subraya la diferencia entre pecado –a los ojos del sacerdocio– y delito –a ojos del mundo– le sacude esa ingenuidad: Monsalve quiere entregarse para cumplir así la máxima condena, y el abogado le dice que entregarse es un atenuante.

El tono neutro –que no neutral– que esgrime Franco, el de mostrar sin juzgar, conlleva también que se dé una cierta imagen de mártir en la evolución del personaje, no tanto por lo que hizo como por lo que ya no puede solucionar. Esa es su cruzada, y ese es el alambre muy fino en el que ha decidido moverse el director. No es un filme fácil y no gustará a todos los espectadores, como ocurrió hace casi 30 años con la salvaje ‘Happiness’ de Todd Solondz. Es distinta, y más valiente, que obras consensuadas como ‘Spotlight’, sobre los religosos pederastas en Boston. Su disección es austera y gélida, y de ahí el mayor malestar que genera.