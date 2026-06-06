La mujer que revolucionó el periodismo cultural en España nunca existió: "Nos la comimos hasta el fondo"

El primer número en papel de la revista cultural 'Jot Down' se publicó en junio de 2012, un año después de que el proyecto echara a andar en versión digital. En la lista de colaboradores de aquella primera entrega figuraban nombres como Antonio Muñoz Molina, Félix de Azúa, Fernando Savater, Maruja Torres, El Roto, Juan Gómez-Jurado, Enric González, Soledad Gallego-Díaz, Santiago Segurola y Manuel Jabois. Todos ellos habían sido persuadidos de escribir para la revista a cambio de nada por una mujer llamada Mar de Marchis a quien ninguno había llegado a conocer (las comunicaciones se habían llevado a cabo por teléfono, por correo electrónico o a través de intermediarios). A esa primera tanda de colaboradores se sumaron con el tiempo varias decenas más, muchos de ellos igualmente ilustres, y la revista incluso logró cerrar un acuerdo de distribución con el diario 'El País', pero la identidad de la fundadora y directora de 'Jot Down' siguió envuelta en un halo de misterio y (disparatadas) especulaciones. Hasta que en junio de 2017 un reportaje en 'El Confidencial' vino a confirmar lo que todos los involucrados ya llevaban tiempo intuyendo: Mar de Marchis no existía.

Mar de Marchis, una atractiva rubia de ojos verdes y ascendencia italiana que vivía en Londres y se ganaba la vida como representante de futbolistas, fue la máscara que utilizó María Jesús Marhuenda Irastorza, una mujer divorciada de Santa Pola (Alicante) con tres hijos y serios problemas de agorafobia, para poner en marcha una ambiciosa empresa periodística y reclutar las notables firmas que le dieron vuelo. La historia de esta fascinante impostura la explica ahora el periodista barcelonés Daniel Verdú en 'La bola' (Alfaguara), un libro que se lee como una novela de Patricia Highsmith y que es, ante todo, el lúcido retrato de un momento en el que los medios de comunicación se vieron sacudidos por una crisis monumental y algunos damnificados se aferraron con entusiasmo un poco desesperado a las promesas de cambio y libertad que ofrecía internet.

Un meteorito

"Ella entendió de forma intuitiva muchas cosas que estaban ocurriendo y eso le permitió entrar como un cuchillo en mantequilla blanda en un mundo que hasta entonces había sido bastante hermético -explica Verdú-. Antes, para escribir en un periódico o para dirigir una revista, hacía falta un pedigrí, recomendaciones, experiencia… Pero en ese momento crítico en el que faltaban ideas y recursos, con despidos masivos y cierres de cabeceras, Mar de Marchis apareció de repente como un meteorito, nadie la conocía, se inventó una novela de sí misma y nos la comimos hasta el fondo".

Portadas de 'Jot Down' / EPC

María Jesús Marhuenda se convirtió en Mar de Marchis después de que una serie de tragedias personales minaran su salud mental y la condujeran a un estado de reclusión domiciliaria en el que solo hallaba algo de solaz trasteando en foros de internet. Allí descubrió que su talento para inventar ficciones sobre sí misma (ficciones que pasaban por utilizar la imagen de su guapa peluquera como si fuera la suya) podía ser una vía para ganar popularidad y eso le permitió conquistar la adhesión de un grupo de usuarios y embarcarlos en una aventura de audacia considerable: montar una revista cultural.

El poder del misterio

"Creo que su voluntad original era simplemente construir un proyecto editorial que de alguna manera le permitiese rentabilizar, ni que fuera emocionalmente, todo el tiempo que había pasado en esos foros -señala Verdú-. Tener la mente ocupada y dar sentido a muchas de las fantasías que había construido en aquellos años. Luego, como le pasa a mucha gente que cultiva el misterio de forma accidental o deliberada, se fue dando cuenta de que de eso emana un poder descomunal y ese poder es muy adictivo. Y hay un momento en que la bola se hace tan grande que ya no eres capaz de pararla".

El periodista y escritor barcelonés Daniel Verdú. / Victòria Rovira

Para eludir los encuentros personales, Mar de Marchis empezaba poniendo pretextos (un percance de salud, un compromiso de última hora, un viaje inesperado) y, solo si el interlocutor apretaba mucho y era alguien que le interesaba retener, le acababa explicando que padecía problemas de inseguridad patológica y fobia social. "Cuando alguien alude a un tema de salud mental, pues, claro, no te queda más remedio que aceptarlo, ¿no?". Combinando ingenio, insistencia y habilidad para administrar información, logró seducir a una constelación de escritores y periodistas de primera fila cuya simple presencia hizo de 'Jot Down' un medio de referencia.

"En aquella época, había en la prensa dos generaciones muy distintas que se sentían muy maltratadas -apunta el autor de 'La bola'-. Por un lado, está la gente de 50 y pico y 60 años que había formado parte de una cierta élite cultural y periodística y a la que estaban echando de los medios porque costaba demasiado dinero. A estos, Mar les dice que son la hostia y les ofrece la posibilidad de publicar en una revista donde van a cobrar poco o nada pero donde podrán de alguna manera vengar esa injusticia. Y hay otra generación muy joven que encuentra las puertas cerradas y no tiene esperanza de poder publicar en ningún sitio, y esta mujer les da la oportunidad de compartir proyecto con firmas muy consagradas".

La hija de Aznar

A medida que crecían el prestigio de 'Jot Down' y la influencia de su directora -tal era su poder de persuasión que llegó a convencer al entonces presidente del grupo Prisa Juan Luis Cebrián de posar para una foto con un casco de Darth Vader-, los rumores sobre la identidad de Mar de Marchis se hicieron más y más descabellados. Se dijo que en realidad era una siria desfigurada, que era Paloma Gómez Borrero (histórica corresponsal de TVE en Italia y el Vaticano), que era la hija de José María Aznar y que era el periodista Enric González con un filtro de voz. La publicación del reportaje en el que se desvelaba la verdad acabó (aunque no del todo) con las especulaciones y sumió a María Jesús Marhuenda en una crisis profunda. Se fue a vivir a Roma. Allí, una noche de abril de 2021, sufrió un derrame cerebral masivo y su cuerpo quedó tendido en la acera. Permaneció en coma durante más de un año y fue trasladada a un hospital de Palma de Mallorca, donde murió el 27 de mayo de 2022.

Durante la etapa en que ocupó la corresponsalía de 'El País' en Roma, Daniel Verdú fue vecino de Mar / María Jesús. Hablaron a menudo por teléfono, pero nunca se vieron. Cuando se propuso escribir 'La bola', ni los familiares de la fundadora de 'Jot Down' ni su socio (y actual director de la revista) quisieron saber nada del asunto. "No es una biografía autorizada, pero es que tampoco pretende ser una biografía -dice Verdú-. Lo que a mí me interesa de esta historia es cómo la ficción de Mar de Marchis explica nuestras vidas; lo idiotas que fuimos y lo asustados que estábamos".