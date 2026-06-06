Argentina despide entre multitudes a El Indio Solari, el mito del rock que cantó al margen de la industria

Argentina ha despedido entre canciones, guitarras y concentraciones multitudinarias a Carlos Alberto "Indio" Solari, una de las figuras más veneradas del rock nacional. El músico murió el pasado viernes a los 77 años en su casa de Parque Leloir, en las afueras de Buenos Aires, después de una década conviviendo con el Parkinson. Según un informe preliminar de la Fiscalía General de Morón, el fallecimiento se produjo por un ictus.

La noticia desencadenó una despedida popular inmediata. En Buenos Aires, la Plaza de Mayo se llenó de seguidores que llegaron con guitarras, camisetas y banderas para cantar algunos de sus himnos. La concentración se convirtió en una suerte de concierto espontáneo, una "misa ricotera" improvisada en memoria de un músico que construyó una de las comunidades de fans más fieles de la cultura argentina.

Seguidores de Indio Solari cantan sus canciones en la Plaza de Mayo durante la despedida al músico argentino. / TOMAS CUESTA

También hubo muestras de duelo en las inmediaciones de su vivienda, donde algunos seguidores se acercaron con flores y mensajes de despedida. La familia del músico ha previsto una despedida pública para que sus fans puedan rendirle homenaje, acorde con la dimensión popular de un artista que siempre mantuvo una relación singular con su público.

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Las condolencias llegaron desde distintos ámbitos de la sociedad argentina. Lionel Messi publicó una imagen del cantante en Instagram con el mensaje: "Siempre en nuestros corazones. DEP". También el seleccionador argentino, Lionel Scaloni, lamentó la pérdida: "Esta es una pérdida importante para Argentina, estamos desconsolados", afirmó en rueda de prensa.