Aclamada tarta nupcial para Fígaro de Marta Pazos

Fantasía de crema, nata, sopranos y Mozart, de merengue, mezzosopranos, tenores, bajos, cerezas y barítonos, una tarta fenomenal como espacio escénico y unos personajes convertidos en ingredientes del pastel de boda. La propuesta de la directora de escena Marta Pazos para la nueva producción de ‘Le nozze de Figaro’ que acaba de salir del horno del Liceu resultó ingeniosa e incluso apetecible. La artificiosa propuesta funciona sobre todo en determinadas escenas que hace olvidar las incongruencias, pero si el melómano se deja llevar por esta confitura 'camp', al final el apetito acaba saciado.

El mayor problema de toda puesta en escena de esta comedia de enredos que Mozart puso en música con 29 años en su primera colaboración con Da Ponte como libretista, es que posee tantos recovecos, personajes y líneas de acción, plantea situaciones tan disparatadas junto a revolucionaros aspectos de lucha social y de género, que las ideas siempre acaban escaseando o colapsando. Más todavía si la 'regista' la llena de excesos azucarados, como aquí, con una escena casi para niños, pero también con un Cherubino de cunnilingus y 'fingers'.

Por eso, además de seguir la trama, en este fascinante espectáculo lo divertido resulta ver cómo unos personajes vestidos lujosamente de ingredientes de la tarta y de golosinas con acierto y pericia por Agustin Petronio se movían por la espectacular escenografía (el pastel de bodas diseñado por Max Glaenzel según una idea de Marta Pazos) con desplazamientos coreografiados por Andreas Heise que además dirigía a una docena de omnipresentes bailarines-merengues-huevos, todo ello bien pintado por la iluminación de Nuno Meira. Una aventura extravagante con sus lastres, como cuando los cantantes están en los pisos superiores de la tarta y la concertación se resiente, tanto como la proyección.

El amplio reparto contó con una pléyade de estrellas encabezadas por la Susanna de manual de una Sara Blanch en estado de gracia, tan perfecta en lo vocal como simpática en lo actoral, junto al impecable Conde de Almaviva de un Andrè Schuen de canto noble y de bellísima voz. Estas características también destacaron en la interpretación de la maravillosa, cuidada al máximo y elegante Condesa de Almaviva de Adriana González, que firmó un “Dove sono” inolvidable. Junto a Blanch, la “Canzonetta sull'aria” sonó a gloria. Interesante el ornamentado Cherubino de la gran Julia Lezhneva, así como el completo Figaro de Luca Pisaroni, aunque algo tirante en los agudos. Todos ellos estuvieron muy bien secundados por la impecable Marcellina de Mireia Pintó, el Bartolo de un adecuado Roberto Scandiuzzi, de timbre todavía precioso, así como la Barbarina de Lucía García o el Curzio de Moisés Marín.

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Giovanni Antonini llevó con pulso firme y con un convincente discurso mozartiano, nada metronómico pero bien ensamblado, tanto a los solistas y a los números de conjunto como al Coro del Gran Teatre que dirige David-Huy Nguyen Phung, así como a una inspirada Simfònica del Liceu.