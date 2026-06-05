Willie Nelson, un corazón joven e incansable en 'Dream chaser', antídoto contra el edadismo

'Dream chaser' Willie Nelson Sony Music Country ★★★

Estamos todos admirados ante ese buen álbum de Paul McCartney publicado a los casi 84, cuando Willie Nelson lanza 'Dream chaser' a los 93. Y no es una señal aislada de vitalidad, ya que el bardo tejano viene publicando material a razón anual desde tiempo inmemorial. Bueno, hay años en que no saca un disco: saca dos (así fue en 2023, 2024 y 2025). Como si hacer canciones, y grabarlas y publicarlas, no fuera más que una sencilla acción circunscrita a la vida ordinaria.

Es interesante que Nelson no se ponga especialmente trascendental, ni trágico, ni parece hablarnos desde un plano superior. Su voz, situada en primer plano, cantando y diciendo, se expresa con franqueza y ciertos pellizcos de humor, presentándose, en la composición titular, como un "cazador de sueños", aunque ahora se mire al espejo y le cueste reconocer al niño que fue. Pero el oficio sigue llevándolo incorporado, y la chispa milagrosa surge en el momento más inesperado, dándonos a entender que, por muchos años que tengas, la vida te sorprende y te mantiene en suspense: "Anoche se me ocurrió una nueva canción / Más rápido de lo que pude escribirla / A veces me pregunto si habrá otra / Y entonces llega otra".

Incomprensión y misterio

Aquí tenemos diez de ellas, firmadas en tándem con algunos colaboradores, sobre todo Buddy Cannon, su cómplice también en la producción en su último ciclo discográfico (desde 2012) y, por tanto, responsable máximo de que el álbum suene cercano y sin artificios, con la voz de Nelson en el justo centro. Música ajena al vaivén de tendencias, con medios tiempos envolventes como 'I can’t read your mind', compuesto con Bob Dylan (como aquel 'Heartland' de 1993) y que transmite la serena frustración de quien, a estas alturas del partido, sigue sin entender las razones que mueven a su 'partenaire' ("no sé cómo leer tu mente, las letras son demasiado pequeñas"). Todavía hay misterio en la mirada de Nelson, y contrariedad. En 'We’de make a good movie', en cambio, celebra el camino compartido, el amor y el desamor, las idas y venidas, buscando el símil con la superproducción de Hollywood, en la confortable compañía de la 'steel guitar' de Tommy White y la armónica de Mickey Raphael.

Hay 'tempos' más movidos, y textos con retranca: 'Whiskey wants me to', donde culpa a la botella por llevarle a pensar siempre las cosas que más le duelen. No hay glorificación del alcohol, solo una certificación más bien fatalista. Como despedida, Nelson da a entender que su corazón sigue siendo joven, aunque su cabeza no lo sea tanto: "Estoy revelando mis fotos / Mi mente es un lugar oscuro", "estoy revelando mis fotos de la chica que admiro". Debe de ser por eso que se mantiene así de bien, melancólico, pero solo un poco, con los pies en el suelo y contándonos sus cosas, que también son (o serán) las nuestras. JORDI BIANCIOTTO

Otros discos de la semana

'Gravity freeze' Little Barrie Easy Eye Sound Rock ★★★★

Tras un largo paréntesis que se abrió con la muerte del batería Virgil Howe, el trío que lidera el guitarrista Barrie Cadogan (músico de apoyo de Liam Gallagher, Primal Scream y The Black Keys, entre otros) publica un nuevo álbum con su nombre en el que invoca el espíritu de Cream y The Jimi Hendrix Experience (también de Isaac Hayes y Funkadelic) sin sonar para nada nostálgico. Un sudoroso festín de rock, blues, funk, soul y psicodelia entre 'riffs' flamígeros y ritmos hipnóticos. Rafael Tapounet

'Hors monde' Autour de Lucie Microcultures Records Pop ★★★★

Fue uno de los grupos más cautivadores del 'indie' francés del cambio de siglo y, en su primer álbum en 11 años, hace brillar su pop de refinadas melodías y ambientaciones sensibles, con la elegancia vocal de Valérie Leulliot y las guitarras niqueladas y aditivos electrónicos aportados por Sébastien Lafargue. Canciones distinguidas a la vez que manejables, donde la angustia y la añoranza son bellas, como en 'Quelque part', la álgida proa del disco. J. B.