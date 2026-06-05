La serie de 'Tomb Raider' de Amazon Prime inicia su rodaje en Girona con gran expectación

Una actriz sale de uno de los lados de la plaza de la Catedral. Por cómo va vestida, parece que interpreta a la arqueóloga británica Lara Croft, pero no es Sophie Turner. Podría ser su doble. Arranca a correr escalinata arriba y otros dos personajes la siguen. Esta es una de las escenas que se ha grabado este viernes por la mañana en Girona de la serie basada en los famosos videojuegos 'Tomb Raider', que Amazon Prime Video prevé estrenar en el 2027.

Durante buena parte de la jornada se rodó en la zona de la Catedral. Tras esta escena, que parecía una persecución, han entrado los figurantes y el equipo de dirección ha dado indicaciones a dos intérpretes del reparto que todo apunta a que tendrán un papel secundario en la serie: Sasha Luss y August Wittgenstein, quienes han perseguido al supuesto personaje de Lara Croft por las escaleras. En el set también estaba la creadora y guionista de la producción, Phoebe Waller-Bridge.

La creadora y guionista de la serie, Phoebe Waller-Bridge, a las escaleras de la Catedral / Aniol Resclosa

A continuación, se rodó una escena con una moto que atravesaba la plaza de la Catedral, mientras los figurantes también se movían por el espacio. A uno de los dos lados de los pies de las escaleras había una furgoneta azul con las puertas abiertas y algunas flores, que formaba parte del decorado. Quizás otros elementos se añadan en postproducción.

Mucho secretismo

Aparte de eso, mucho secretismo. Al menos durante las primeras horas de grabación, la gran estrella del rodaje, Sophie Turner, no hizo acto de presencia en el set. Tampoco se ha visto a Jason Isaac o Sigourney Weaver, otros intérpretes de renombre que se ha confirmado que interpretarán a un personaje en la serie (no quiere decir que graben en Girona). Quien quisiera ver algo lo tenía complicado, porque la entrada a la plaza de la Catedral estaba blindísima por todos lados. Más allá de un dron sobrevolando las escaleras de la Catedral, sólo se podían ver técnicos arriba y abajo con cables. Y sí, muchos curiosos que preguntaban al personal de seguridad por qué estaba todo encerrado.

Personal de seguridad en la calle de la Força / Aniol Resclosa

Incluso algunos despistados han pasado las vallas y han tenido que frenarles. También ha habido guías turísticos que han tenido que dar media vuelta con todo el grupo, que esperaba ver la Catedral de más cerca. No pudieron hacerlo. Si se quería tener un poco de suerte para ver cómo se rodaba había que ir junto al Portal de Sobreportes. Mucho móvil, mucha expectación, pero a la hora de la verdad los curiosos debían ponerse en un lateral, sin poder mirar hacia la plaza de la Catedral. No sea que la cámara pudiera captar, en el fondo de la imagen, a alguna persona que no formara parte de la filmación.

Es el que tiene un rodaje de estas dimensiones, con mucho material por doquier y camiones instalados en la plaza de los Apóstoles y en una parte de la subida de Sant Feliu, además de otros vehículos en una zona reservada en la plaza de Catalunya. El despliegue es incluso superior al de Juego de Tronos en el 2015. Mientras se rodaban escenas en la plaza de la Catedral, otros técnicos aprovechaban para montar elementos en la estrecha calle de Manuel Cúndaro. En ese momento no había cámaras, pero todo apunta a que en algún momento se rodará una secuencia. De la misma forma que parecería que se grabará en el interior de la sede gerundense en algún momento.

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La preparación de la plaza del Vi para el rodaje / Aniol Resclosa

También la plaza del Vi se está preparando para acoger una parte del rodaje previsto para este sábado por la tarde. El lugar se está transformando, poco a poco, en un escenario medieval, con banderolas colgadas, estandartes y flores en diferentes balcones, además de un arco iris hecho con papel. Este viernes por la tarde, incluso, estaban probando luces con algunos focos. En algunos de estos espacios Sophie Turner debería hacer acto de presencia, poder verla ya será otra cosa.