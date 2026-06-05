Muere Anthony Head, actor de 'Buffy, cazavampiros' y 'Ted Lasso', a los 72 años

El actor británico Anthony Head, popular por sus papeles en series como 'Buffy, cazavampiros', 'Merlin' o 'Ted Lasso', ha fallecido a los 72 años a causa de complicaciones derivadas de una neumonía. Sus hijas, Emily y Daisy Head, comunicaron la noticia mediante un mensaje en el que señalaron que el actor "falleció en paz por complicaciones derivadas de una neumonía, rodeado de su familia".

"Ha sido, y siempre será, un honor y un privilegio ser sus hijas, y haber presenciado de primera mano el impacto que tanto él como su trabajo han tenido en tantas personas", señalaron.

Del teatro a la televisión

Nacido en Camden, Londres, Anthony Head inició su trayectoria profesional en el teatro, donde participó en producciones como 'Henry V', 'Lady Windermere's Fan' y 'The Rocky Horror Show'. En esta última interpretó al doctor Frank N. Furter en la producción del West End de 1990.

Su reconocimiento internacional llegó a finales de la década de 1990 gracias a su papel de Rupert Giles en 'Buffy, cazavampiros', donde dio vida al mentor y figura paterna de la protagonista, Buffy Summers, interpretada por Sarah Michelle Gellar. El actor permaneció en la serie durante sus siete temporadas.

De izquierda a derecha, Alyson Hannigan, Nicholas Brendon, Sarah Michelle Gellar, Anthony Stewart Head y Charisma Carpenter. / EPC

Tras el éxito de 'Buffy, cazavampiros', Anthony Head continuó desarrollando una prolífica carrera en televisión. Interpretó al rey Uther Pendragon en 'Merlin', participó en la comedia 'Little Britain' y, años después, apareció en la segunda temporada de 'Los Bridgerton' como Lord Sheffield. También intervino en películas como 'The Iron Lady' y 'The Inbetweeners Movie'.

Uno de sus últimos papeles más destacados en la recta final de su carrera fue el de Rupert Mannion, el antiguo propietario del club de fútbol AFC Richmond, en la serie 'Ted Lasso'.

Aunque fue especialmente conocido por su trabajo en televisión, mantuvo una estrecha vinculación con los escenarios a lo largo de toda su carrera. Entre sus trabajos teatrales figuran producciones como 'Godspell', 'Chess', 'Peter Pan' y 'Rocky Horror Show Live'.

Antes incluso de alcanzar la fama internacional, se convirtió en una figura popular en el Reino Unido gracias a una serie de anuncios de Nescafé emitidos entre 1987 y 1993.

TELEVISION SERIE MERLIN EN LA IMAGEN ANTHONY HEAD / EPC

En su comunicado, sus hijas destacaron que el actor "amaba profundamente su trabajo" y que siempre se consideró "increíblemente afortunado" por haber podido trabajar junto a personas de gran talento durante una carrera que se prolongó más de cuatro décadas.

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"Nuestra tristeza es mucho mayor que el vacío que deja, pero sabemos que su legado seguirá vivo en las series de las que formó parte y en el público que las ama", concluyeron.