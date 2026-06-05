Óbito
Muere a los 72 años el actor británico Anthony Head, popular por las series 'Buffy, cazavampiros' y 'Ted Lasso'
El intérprete, que dio vida a Ruper Giles, el mentor de la cazadora de vampiros Buffy Summers, falleció por las complicaciones derivadas de una neumonía
El actor británico Anthony Head, conocido por su trabajo en series de televisión como 'Buffy, cazavampiros' o 'Ted Lasso', ha muerto a los 72 años a causa de complicaciones derivadas de una neumonía, según ha informado su familia en un comunicado recogido por la BBC. "Falleció en paz, rodeado de su familia", han asegurado sus hijas, Emily y Daisy.
Nacido en Londres en 1954, Head empezó su carrera en el teatro y se convirtió en un rostro popular en el Reino Unido al protagonizar una serie de anuncios televisivos de Nescafé. El éxito internacional le llegó a finales de los 90 con el papel de Ruper Giles, el Vigilante que tutela a la joven cazadora de vampiros Buffy Summers (Sarah Michelle Gellar) en la comedia sobrenatural ‘Buffy, cazavampiros’. Head abandonó el reparto regular de la serie en la sexta temporada, aunque apareció después varias veces como estrella invitada.
Más recientemente interpretó al magnate Ruper Mannion, expropietario del club de fútbol Richmond, en la comedia ‘Ted Lasso’, de Apple TV+.
En el comunicado que da cuenta de su muerte, su familia ha expresado que "ha sido, y siempre será, un honor y un haber presenciado de primera mano el impacto que tanto él como su trabajo han tenido en tantas personas" y ha manifestado que Head "amaba muchísimo su trabajo" y "siempre se consideró increíblemente afortunado".
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