Joan Pera cuenta su vida en un monólogo: "El director es siempre el enemigo mortal del actor"

Joan Pera, uno de los actores más queridos de Catalunya, lleva a escena su vida en 'L'auca del senyor Pera', un homenaje al mundo del teatro desde la experiencia de este entrañable e incombustible intérprete. Acaba de iniciar las funciones en el Teatre Condal.

De joven, Pera hizo grandes títulos del teatro clásico y moderno, aunque confiesa que ni siquiera recuerda en cuántas obras ha intervenido. Jordi González, socio de Focus, productora de sus montajes en los últimos 33 años, aclara que en este tiempo ha realizado 31 espectáculos. Ninguno ha tenido tanto éxito como 'La extraña pareja', donde trabajó con Paco Morán. Aquello fue un verdadero fenómeno: hicieron 2.100 representaciones. "Yo necesito que me quieran", ha afirmado Pera en un encuentro con la prensa junto al equipo de dirección y producción de este proyecto, un regalo de Focus para uno de sus fichajes más populares que, a sus 77 años, sigue conectando con un público amplio que atraviesa generaciones. En 2019 recibió en Premi Gaudí d'Honor.

El texto inicial de esta obra lo escribió el propio Pera, pero a medida que iban apareciendo nuevas anécdotas y recuerdos en los ensayos, ha ido variando. "¡Hemos impreso un montón de versiones!", exclama Daniel Anglès, director de la pieza, que ya trabajó con el histórico actor en 'Tot l'any pot ser Nadal' y 'Un sogre de lloguer'. Él y Jaume Viñas, codirector, se han reído mucho durante el proceso y han aprendido un montón de cosas sobre la historia del teatro catalán. También han alucinado con algunas aventuras del actor impensables hoy en día.

Un momento de 'L'Auca del senyor Pera'. / David Ruano

En la obra, canta, baila y recita versos de Lope de Vega, San Juan de la Cruz, Sagarra, Espriu, Foix, Maragall y Papasseït. Los primeros versos que recuerda los dijo en el colegio a los 5 años. Después, a partir de los 10 años empezó a hacer teatro aficionado hasta que llegó al Institut. "En la parroquia hacíamos una función cada 15 días". Se formó haciendo todo tipo de títulos. "Lo primero que me dijo un director fue: 'Aquí te han de entender los de allí arriba del todo'. Evidentemente, aprendías a lanzar y vocalizar la voz para lograrlo". Ahora, con los micrófonos inalámbricos, todo ha cambiado.

Versos y risas

El espacio escénico está lleno de elementos relacionados con el mundo artístico pero también de recuerdos personales de Pera. Hay desde candilejas y elementos de obras en las que ha actuado hasta fotos de sus padres. "Son elementos que ayudarán a entender aquello que se explica, aunque habrá cosas que solo verá él, como dos retratos de sus padres. Todos los objetos que hay en escena tienen un significado. No responden a una decisión estética, sino que tienen un valor para Pera y están ahí para que los pueda utilizar", cuenta Anglès, que ha compaginado los ensayos con su 'Tu, jo... i vosaltres... i les cançons...', espectáculo conmemorativo de sus 30 años como profesional estrenado en el Versus Glòries, al que volverá la próxima temporada.

Joan Pera repasa su vida desde el nacimiento hasta hoy con humor, aunque no todo en su vida han sido momentos para reír. Como Pera recuerda: "Mi madre cosía y hacía puntas para los ricos porque éramos pobres". Cuando empezó, "lo más difícil era que te dieran de alta laboral como actor". En su primer trabajo pagado cobró 125 pesetas, en la Escuela de Adrià Gual. "Pero antes, en Radio Barcelona, cobré cinco pesetas, un duro de papel, por una colaboración en el programa 'Tambor'". Pero también cobró por hacer 'La cantant calva' con alumnos del Institut del Teatre que se grabó en los antiguos estudios de Miramar. "Por aquello cobré 7.000 pesetas y me compré un magnetofón para grabar la voz y ayudarme a estudiar. No lo hice servir nunca".

Está solo en escena, pero dialoga con otro personaje, Dios, un ser con la voz del Senyor Marcel.lí del programa de Toni Clapés en RAC1. La obra muestra cómo su pasión por la interpretación ha marcado su existencia. Estuvo en una de las primeras 'sitcoms' catalanas: 'Doctor Caparrós, medicina general', popular serie de humor que hizo junto al gran humorista Joan Capri donde también participaban actrices como Maria Matilde Almendros y Carme Sansa, entre otros. "Recuerdo que fuimos a ver cómo grababan la serie 'Los Roper' en Londres antes de hacerla".

Anecdotas mil

Anécdotas de su vida profesional y personal se alternan en esta obra. El público descubrirá, entre otras cosas, que Pera podía haberse dedicado al teatro clásico de no haberse interpuesto su don para la comedia que salió a relucir en 'Primera història d'Esther', en una curiosa versión. "Yo intentaba que la gente no se aburriera", comenta con ironía.

"Joan és un genio, como Messi. No puedes marcarlo mucho porque matas su esencia como actor" Daniel Anglès — Director

Cuando se le pregunta por cómo salen parados en la obra los directores con los que ha trabajado, contesta: "El director es siempre el enemigo mortal del actor". Anglès, que está justo a su lado, protesta. Pera ha vivido muchas experiencias de todo tipo, cosas que parecen de película, como cuando explica que un día un director hizo ir a toda la compañía al desaparecido Bar Cristal "a pegar a un crítico que nos había dejado mal".

Pera es famoso en la profesión por poner 'morcillas', por improvisar coletillas y añadidos que no están en el texto para hacer reír al público. Evidentemente, tratándose de su propia auca, cada noche pueden pasar cosas. Anglès lo sabe, cuenta con ello. "Joan és un genio, como Messi. No puedes marcarlo mucho porque matas su esencia como actor. Mi labor consiste en construir algo muy sólido a su alrededor para que él luzca su don. Hay unos límites, sí, pero dentro de ellos ha de poder ser tan libre como quiera".