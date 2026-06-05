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El Festival de Eurovisión pierde 35 millones de espectadores en su edición sin España

El certamen de Viena, que vio el regreso de Bulgaria como ganadora, no pudo igualar los 166 millones de espectadores de la edición de 2025

Bulgaria en Eurovisión

Bulgaria en Eurovisión / YouTube

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EFE

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La 70ª edición del Festival de Eurovisión, celebrada en mayo en Viena y en la que cinco países, incluido España, decidieron no participar por la inclusión de Israel, tuvo una audiencia de 131 millones de personas, 35 millones menos que en su edición de 2025, según los datos de la Unión Europea de Radiodifusión (UER).

El pasado año, la audiencia fue de 166 millones de espectadores en los 37 países participantes, mientras que en 2026 las mediciones se realizaron en 35 mercados televisivos, excluyendo algunos de pequeño tamaño sin datos de audiencia, según puntualizó la UER.

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Al boicot de RTVE, que tampoco emitió el festival, se unieron Países Bajos, Islandia, Irlanda y Eslovenia, mientras que en esta edición regresaron Moldavia, Rumanía y Bulgaria, esta última ganadora con la canción 'Bangaranga', de la artista Dara.

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