De Estados Unidos y Bélgica a un Primavera Sound marcado por la lluvia: "El cartel es mucho mejor que el de otros festivales en Europa"

Ni siquiera la previsión de lluvia -que se ha reafirmado la tormenta que ha caído durante la tarde y ha obligado a suspender algunos de los conciertos del Primavera Sound- ha parado al público de la primera jornada del festival en el parque del Fòrum. Antes de que se desatara el caos por la lluvia, el público ha podido disfrutar de los primeros 'shows'. Asistentes de Estados Unidos, Bélgica, Londres y Buenos Aires, algunos repetidores y otros animados por los artistas programados, han viajado a Barcelona para ver en directo a grandes nombres del cartel como Massive Attack, The Cure y Gorillaz, impulsados por una experiencia de música en directo alejada a la que viven en sus países. Por su parte, los barceloneses, que cada vez son menos, miran con nostalgia los años en los que el festival era solo de ellos.

Fiel al Primavera desde Bélgica

Desde Bélgica, Hans, de 52 años, lleva 11 ediciones sin perderse el Primavera Sound porque, según explica, en su país no tienen este tipo de festivales: "No son como este, no están tan bien organizados y tienes que dormir en tiendas de campañas. Aquí puedo irme al hotel". Además de todas las "bandas buenísimas" del cartel, como Massive Attack o The Cure, sus favoritas, en el festival puede descubrir otros grupos no tan conocidos. En Barcelona ya ha estado 25 veces. "Sé que no os gustan mucho los turistas, pero nosotros tratamos de ser respetuosos", asegura. Para la ocasión, se ha vestido con un traje y una pajarita: "Llevo vistiendo así cuatro años. Me estoy haciendo mayor y ya no me siento cómodo con una camiseta. Pero el Primavera es para todo el mundo y aquí puedes ser tu mismo".

Hans, de Bélgica, en el Primavera Sound / Jordi Otix / EPC

Marcado por la nostalgia

Otro recurrente en el festival es Sergi, de Sant Boi de Llobregat, de 33 años, que disfruta del Primavera Sound cada año desde 2017. Sin embargo, muchas cosas han cambiado desde entonces. "El festival se ha degenerado un poco, al menos para la gente de aquí", lamenta. "Me he encontrado gente en la cola que decía que les encantaba el festival porque la cerveza vale solamente seis euros... Entiendo que en sus países todo es más caro, pero es una mierda esto", comenta el joven. Lo que más le gusta del festival es la música, "poder ver a gente que no puedes ver en otro sitio" y sentir que la música que él escucha, "que a veces es algo solo mía", se convierte en una "cosa multitudinaria".

Sergi en el Primavera Sound / Jordi Otix / EPC

Más barato que Estados Unidos

Bryce, de 26 años, y Zoey, de 30, han viajado desde Estados Unidos a Barcelona tras escuchar las recomendaciones de sus amigos. "Nos dijeron que era muy divertido, que el cartel siempre es increíble y con mucho talento -entre sus favoritos este año están Blood Orange, Pink Pantheress y The Cure-, y también queríamos descubrir la ciudad", aseguran. Antes del festival han hecho turismo y, entre otros, ya han visitado la Sagrada Família y el parque de la Ciutadella. "Nos gusta la gente, la comida, el vino y es mucho más relajado que Estados Unidos en muchos sentidos", explican. A pesar de pasar una semana fuera de casa, no tienen previsto gastarse tanto dinero: "Los precios aquí, comparativamente, son muchos más baratos. ¡Es muy barato comprar en el supermercado!".

Bryce y Zoey, de Estados Unidos, en el Primavera Sound / Jordi Otix / EPC

Ganas de descubrir nueva música

Isa, cubana que vive en Buenos Aires, ha viajado a Barcelona para ver a su amiga Laura. "Es mi primera vez en Barcelona y mi primera vez en el Primavera", comenta, Isa, entusiasmada. Por su parte, Laura ya ha estado tres veces y ha animado a su amiga a venir. En esta ocasión, espera poder disfrutar del festival como lo hizo la primera vez: "El año pasado había mucha gente y no pude pasearme entre grupos para descubrir artistas. Espero esta vez poder hacerlo y revivir esa magia de oír música que nunca he oído". La joven asegura que en cada edición hay más gente y se vuelve "un poco pesado" disfrutar de la experiencia. "¡Tourists, go home!", reivindica.

Isa y Laura en el Primavera Sound / Jordi Otix / EPC

Festival con conciencia política

Sid, Anna y Paulina, de Londres, son fans de Rosalía. Saben que este año no actúa en el Primavera Sound, pero esperan descubrir más música española. "Siempre traen artistas de muchos géneros diferentes y muchas partes del mundo, que también es muy importante", expresan. En comparación, para ellas, los festivales en Londres son "más pequeños" y se han vuelto "muy corporativos", apuntan, escogiendo a artistas en sus carteles que se alinean con ideas políticas concretas. "Me ha sorprendido ver algunas declaraciones políticas del Primavera Sound este año. También han puesto un cartel luminoso donde se puede leer 'No War' -'No a la guerra'-. Nos gusta que se posicionen en ese sentido", valoran.

Side, Anna y Paulina, de Londres, en el Primavera Sound / Jordi Otix / EPC

Ansias de música indie

Arturo, Pedro y Chirac, de 54, 36 y 35 años, respectivamente, desde Tenerife, han llegado al Primavera Sound para disfrutar del cartel, la compañía y "empezar la época de festivales". "Lo que más me gusta de este festival es la exclusividad. Traen el pop y el rock que va a venir después y va a ser un éxito", apunta Arturo. En las islas, no encuentran citas musicales de este tipo: "Lo que viene siempre es muy latino. El fin de semana que viene estará Nathy Peluso, Rels B y, de repente, el Arrebato, y al día siguiente Pablo Alborán. Nosotros escuchamos indie".

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Arturo, Pedro y Chirac en el Primavera Sound / Jordi Otix / EPC

El mejor cartel de Europa

"El cartel del Primavera Sound es mucho mejor que el de otros festivales en Europa", aseguran Maya y Anna, de 21 años, de Polonia. "He estado en muchos festivales, pero nunca en el Primavera. Era uno de mis sueños estar aquí", asegura Maya. Durante los próximos días, esperan descubrir nuevos artistas y ver a sus favoritos -como Mac DeMarco y Gorillaz. "En Polonia, los festivales son más pequeños, suelen durar solo un día, y son más caros", explican. No es la primera vez que están en Barcelona, por lo que harán algo de turismo, pero no necesitan ver las citas imprescindibles: "La gente aquí es muy simpática, no pasa lo mismo en Polonia. Aquí tenéis una sonrisa automática siempre".