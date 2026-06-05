El Conservatori del Liceu, la ESMUC y el Taller de Músics, las escuelas que han convertido Barcelona en cantera musical europea

Las tres escuelas de formación musical más importantes de Barcelona, la ESMUC, el Conservatori del Liceu y el Taller de Músics, se han reunido este viernes en el nuevo espacio de la Casa Batlló para debatir junto a algunos periodistas internacionales, invitados por Barcelona Turisme en el marco del Primavera Sound, sobre cómo la capital catalana se ha convertido en un epicentro de los estudios musicales en Europa. Esas escuelas fueron indispensables en la formación de artistas como Rosalía -en el Taller de Músics y luego la ESMUC-, Sílvia Pérez Cruz, Marco Mezquida y Montserrat Caballé -en el caso del Conservatori del Liceu-.

La institución musical más antigua de Barcelona es el Conservatori del Liceu, fundado en 1837, que en diez años celebrará su segundo centenario. Se trata de una escuela de estudios musicales superiores, de nivel universitario, privada. "Ofrecemos educación musical de alta calidad en todos los niveles", ha explicado Víctor Estapé, director académico del centro superior del Conservatori Liceu. Unos años después de su fundación, el conservatorio los terrenos del antiguo convento de los Trinitarios en La Rambla, donde inauguraron en 1847 su primera sede, que debía albergar tanto las aulas del conservatorio como el Gran Teatre del Liceu. Esta unión permitía que los alumnos del centro pasaran también a formar parte de la orquesta del teatro, siendo la principal "cantera" de músicos, directores y cantantes para las producciones de ópera del teatro, como Montserrat Caballé o Victoria de los Ángeles.

Sin embargo, en 1884, el conservatorio y el teatro se separaron administrativamente, aunque siguieron manteniendo una interrelación constante, retroalimentándose mutuamente, incluso ahora. Tras más de 150 años en el edificio de La Rambla, el conservatori se trasladó en 2009 a unas instalaciones más modernas, ubicadas en el Nou de la Rambla, en un edificio con más de 9.200 metros cuadrados y un auditorio de referencia. La escuela forma a músicos que después siguen su carrera profesional "con algunas de las orquestas más importantes de Europa", como ha señalado el director. Actualmente, también intentan mantener relaciones con otros países, promoviendo "acuerdos internacionales" en países europeos, algunos de habla hispana y, más recientemente, poniendo el foco en Asia.

Cuna de la formación flamenca

Por su parte, el Taller de Músics de Barcelona, como ha explicado Lluís Cabrera, fundador de la escuela y presidente honorífico de la institución, nació en el otoño de 1979 en el barrio del Raval como resultado de la agitación social de la Transición española y la lucha antifranquista de algunos inmigrantes andaluces que se habían conocido en la peña flamenca Enrique Morente, en Nou Barris. En aquel momento, el barrio del Raval, ha recordado Cabrera, estaba marcado por el narcotráfico, la prostitución y la mafia. "La cultura y la educación pueden ser un muro de contención contra la mafia", ha asegurado sobre sus inicios.

A diferencia de los conservatorios clásicos de la época, el Taller de Músics se centró en la educación de géneros como el flamenco y el jazz. En concreto, en aquel momento se convirtieron en la cuna de la formación flamenca en la ciudad: "Fuimos los primeros que lo incorporamos en clases dando la cara, sin tener que esconderse". Este género sigue siendo uno de los pilares de la escuela. "Dentro de nuestro organigrama el flamenco sigue jugando un papel principal, aunque no sea mayoritario en número de alumnos", ha asegurado Cabrera. Para la escuela, la música en directo, los conciertos y las jam sessions son la columna vertebral de su método educativo: "Es tan importante o más que las clases que los músicos jóvenes tengan plataformas para tocar en directo".

Repensar el futuro de los estudios

Finalmente, la Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC) nació en septiembre de 2001 impulsada por la Generalitat de Catalunya, y se convirtió en la primera y única institución totalmente pública de Catalunya concebida específicamente para impartir estudios musicales de grado superior, al nivel de los estudios universitarios. "La ESMUC apoya la transversalidad y integralidad de los estudios con la ambición internacional. Muchos de los profesores son internacionales y nuestras alianzas también lo son", ha asegurado Núria Sempere, directora de la ESMUC. Como ha explicado Sempere, la escuela forma parte de una alianza europea entre ocho universidades musicales europeas, con los que están trabajando en la adaptación de los estudios musicales "con los ojos del siglo XXI".

Noticias relacionadas

"Nuestra tradición es profunda y la educación uno a uno es la base de nuestra educación, pero en el siglo XXI tenemos que repensar cómo este contexto puede ser peligroso para las relaciones de poder, ver de manera crítica el mundo y a tus profesores", ha comentado la directora, que ha asegurado que entre todas las instituciones está "repensando lo que significa enseñar música hoy en día". En concreto, Sempere ha hablado de las desigualdades de género en especialidades como el jazz, el flamenco y los instrumentos de viento: "Tenemos que estimular a las mujeres a sentirse seguras en estos espacios tan masculinizados". Además, ha hablado de las desigualdades de clase: "Somos una escuela pública, así que nuestros precios son públicos, pero aún así, estudiar música desde edades muy tempranas, es muy demandante".