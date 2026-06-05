La Beckett festeja 10 años en Poblenou con estrenos de Sergi Belbel, Victoria Szpunberg y Mercè Sàrrias

Autores muy unidos a La Beckett como Sergi Belbel, Victòria Szpunberg y Mercè Sàrrias estrenarán obras la próxima temporada, la 10 en Poblenou. La fábrica de creación dedicada al teatro renueva su compromiso con la dramaturgia contemporánea y la autoría catalana y apuesta por grupos y creadores emergentes. La próxima temporada contará con obras de Al Dente y del joven Col.lectiu Pedant a Missa i Recipant. Un ciclo dedicado al actor Oriol Genís, el debut en la sala del veterano Mario Gas y el estreno de una nueva obra de la payasa Pepa Plana completan una programación llena de novedades con musicales, comedias y dramas que abrirá una compañía amateur con 'Sccoop, una obra de Enrich Folch producida por el Centre Moral i Cultural de Poblenou.

"La Beckett llegó a Poblenou con alfombra roja", ha recordado Toni Casares, director de La Beckett desde hace lustros, agradeciendo el apoyo de la gente del barrio. La presentación se hizo en la calle Pere Quart, instalando un escenario en plena vía y muchos vecinos asistieron al acto y aprovecharon para comer allí mismo en un acto de 'germanor'. "Hacemos un teatro híbrido para dialogar con el barrio, con la ciudad y con el mundo" ha destacado en su discurso. "Nuestro objetivo ha sido contribuir a desarrollar la dramaturgia en lengua catalana y a relacionarla con la dramaturgia internacional". En este sentido el año próximo ha anunciado el estreno ‘Tú em vas prometre una historia d’amor’ de Helena Tornero en el Festival de Teatro Contemporáneo de en Shanghái.

Cambio positivo

La Beckett se ha acoplado bien a Poblenou y eso que al principio, como recordó Jordi Martí, tuvieron serias dudas. "Hoy celebramos el éxito de uno de los espacios más significativos de la ciudad", ha declarado el Secretario de Estado de Cultura. Casares, acompañado de muchos creadores de distintas generaciones en el escenario, asentía satisfecho escuchando todos los discursos. Xavier Marcé, regidor de Cultura recordó los inicios de la Beckett con el Teatro Fronterizo de Sanchis Sinisterra mientras que Isabel Vidal, presidenta de Adetca (Asociación de empresas de teatro de Catalunya), alabó la trayectoria de "un proyecto pionero y visionario" sin el cual "no se puede explicar el modelo teatral actual catalán" por su compromiso con "el talento local y la experimentación con formatos diferentes desde el ámbito privado con una marcada vocación de servicio público".

La Beckett no ha contado con un presupuesto extraordinario para esta décima temporada. Según Casares, tienen dos millones de euros, la mitad de los cuales se cubre con dinero público de las administraciones y la otra con la venta de entradas.

Nuevas producciones

Tres creadores muy vinculados a La Beckett destacan en la temporada. El autor y director Sergi Belbel estrenará 'El forat blanc', primer musical que produce la sala con música original de Òscar Roig inspirado en 'El temps de Planck', musical de Belbel y Roig vdel 2000. Ferran Dordal adaptará 'El castell' de Franz Kafka y Victoria Szpunberg, cuya obra 'La tercera fuga' ha ganado tres Premios Max, estrenará 'Un home bo', espectáculo con Xavi Sáez y Júlia Mascort sobre relaciones paternofiliales y activismo político. Mercè Sarrias, muy vinculada a la sala, estrenará 'Les distàncies', una coproducción internacional con el Théâtre de Sortie de Secours del Québec. "Es una comedia sobre el hacerse mayor y la relación con los cuidadores".

La nueva autoría contemporánea cuenta con propuestas de artistas ya consolidados y otros que vale la pena descubrir. Pau Matas y Oriol Pla vuelven a la Beckett con 'Gola', espectáculo estrenado en el TNC y dará a conocer la nueva Companyia Al Dente, formada per Claud Hernández, Zaida Lloveras Miralles y Luca Roma con su nueva creación 'FAMA FOMO FUMU!'

La autora residente será Núria Corominas, miembro de Las Huecas que ha iniciado una carrera como dramaturga en solitario con 'Un xai ha creuat el desert', estrenado la anterior temporada en La Beckett. Su nuevo texto será "la historia de una familia disfuncional, con personajes insólitos en una Barcelona distópica", ha explicado.

El Col·lectiu Pedant a Missa i Repicant, fundado per Quim Carandell y Lluc Valverde, será la compañía residente y preparan una nueva, 'Urinaris Àngels', con música de la Ludwig Band y estarán dirigidos por Albert Reverendo. "Habla de cómo el cambio de normativas de espacios públicos está más motivado por temas económicos que sociales", han explicado.

Oriol Genís 'superstar'

Como novedad, la nueva temporada contará con un monográfico dedicado a un actor singular: Oriol Genís. "Es un homenaje a su carrera y su personalidad", ha dicho Casares. A lo largo de la temporada se recuperarán tres espectáculos protagonizados por autores y directores muy vinculados a La Beckett. Por lado: 'Una nit amb Andrés Villarrosa', dirigido por Marc Rosich; 'Compto cada passa meva sobre la terra', de Lluïsa Cunillé con dirección de Xavier Albertí y 'Verbagàlia', de Víctor Català con dirección de Albert Arribas. Además, el próximo verano protagonizará una nueva obra junto a su hija Júlia Genís.

En Navidad la payasa Pepa Plana estrenará 'A cada pas', un viaje poético y absurdo inspirado en Winnie, la protagonista de 'Oh, els bons dies'. Y a principio de temporada Mario Gas protagonizará en solitario la adaptación de 'El pesimismo alegre (Mi suicidio)', de Henri Roorda dirigido por Fernando Bernués.