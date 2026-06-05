La asociación MIM revela que la presencia femenina en festivales y conciertos apenas llega al 22%

La asociación MIM (Mujeres en la Industria de la Música) ha presentado la ‘Cartografía de mujeres y disidencias en la industria musical: directorio y estudios territoriales MIM’ en el marco del Primavera Pro, celebrado en el CCCB, con la intención de visibilizar el papel de las mujeres profesionales que trabajan en el ámbito musical.

La conferencia ha estado a cargo de Almudena Heredero, presidenta de MIM, miembro de la Academia de la Música de España y gestora cultural; y de Paula Ráez, secretaria de la asociación, abogada y consultora en el ámbito cultural y creativo. Ambas han hablado sobre como el proyecto pretende analizar el estado actual de las mujeres en la industria musical en España para identificar los cambios en el perfil sociodemográfico, así como abordar cuestiones relevantes como la discriminación de género, el acoso sexual, o el bienestar y la saluld mental, entre otros factores que afectan a sus trayectorias profesionales.

La presidenta de MIM ha señalado que la investigación busca profundizar en la situación de las mujeres dentro de la industria para identificar las carencias y las desigualdades, pero también concocer la perspectiva de las empresas: “Es interesante ver la paridad desde una óptica más amplia, que no sea solo el escaparate de los carteles de los festivales, sinó cuál es la situación de los trabajadores de la plantilla de los proyectos, por lo que es algo que afecta de manera más estructural”.

Aunque los datos finales del informe se presentarán en septiembre, la asociación ha avanzado algunas cifras destacadas. El estudio quiere identificar el estado de las mujeres tanto en los escenarios como detrás de ellos desde una visión transversal e interseccional. Ráez ha explicado que, desde 2015, la presencia femenina de manera solitaria o formando parte de grupos en los festivales y conciertos analizados apenas ha alcanzado el 22%. Además, solo el 17% de los festivales cumple con una paridad del 60/40. Ante estos datos, la abogada ha defendido la necesidad de seguir impulsando medidas de igualdad: “Queremos que esto sea un llamamiento para que quienes no se crean estos datos actúen en consecuencia y para que las instituciones desarrollen políticas que garanticen nuestros derechos”.

Una parte del proyecto se ha realizado mediante una encuesta dirigida a más de 800 empresas del sector musical, de las que respondieron más de 200. Entre otros aspectos, se les preguntó por el liderazgo de las mujeres, el estado de las trabajadoras y la conciliación. Según Heredero, los primeros resultados muestran que “las entidades están feminizadas en las plantillas y masculinizadas en los puestos directivos, que la percepción de las empresas es que la igualdad de género es un problema resuelto, y que la mayoría desconocen si hay casos de violencia de género entre sus trabajadores”.

Por su parte, Ráez ha subrayado que excluir a las mujeres de los espacios de la industria musical empobrece el sector: “Se debería acoger la igualdad y la diversidad como una esponja de talento porque estamos perdiendo calidad artística y oferta cultural si dejamos fuera el 50% de visión femenina y feminista”.

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Este año, MIM celebra su décimo aniversario, y en este contexto, Heredero ha señalado que el objetivo final es la disolución de la asociación: “Ojalá desaparezcamos porque eso quiere decir que ya no hacemos falta. Lamentablemente, aún tenemos mucho trabajo que hacer, así que la desarticulación de MIM dista de hacerse realidad pronto”.