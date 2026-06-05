Amor prohibido, duelo y surf en 'Todo lo que nunca fuimos', la nueva película de Maxi Iglesias

'Todo lo que nunca fuimos' fue la primera entrega de 'Deja que ocurra', la célebre bilogía romántica de Alice Kellen publicada en 2019. A Leah, una aspirante a pintora, se le viene abajo la vida cuando sus padres mueren en un accidente. Deprimida, queda bajo el cuidado del mejor amigo de su hermano, Axel, de quien está secretamente enamorada. Romance, amistad y duelo son los ingredientes de su adaptación a la pantalla, que llega a los cines este viernes de la mano del director Jorge Alonso.

La historia se centra en un amor casi prohibido entre los dos protagonistas, pero todo parte de la concepción de la lealtad a un acompañante de vida: Leah se enamora de Axel, el mejor amigo de su hermano. Esto causa un gran dilema moral en el personaje principal: "Se plantea un punto de vista de la infidelidad, no tanto hacia la pareja sino hacia la amistad", explica Alonso.

Además, Leah sigue en un proceso de superación del duelo, lo que la sumerge en una depresión que no le permite ver más allá. "He aprendido que es muy importante hablar sobre el dolor y que te dejes sentir para poder vivir bien", relata Margarida Corceiro, que encarna a la protagonista. De hecho, interpretar estos problemas de salud mental ha supuesto uno de los mayores retos para la actriz durante la filmación: "Fue un desafío dibujar una evolución natural, así como tener decirlo todo con la mirada y los silencios en algunos momentos", apunta Corceiro.

En el momento de la creación también es importante el enfoque que se hace sobre el tema, con tal de no caer en clichés innecesarios, tal como lo describe la autora del libro, Kellen: "No estamos ante un libro de autoayuda, sino de ficción. Hay que abordar el tema con sensibilidad y mostrar cómo es la realidad del día a día". De este mismo modo, la película busca bajar a tierra estos temas. Así, Alonso pidió a los actores que entendieran "el momento vital de los personajes" con tal de acercarlos al espectador: "Hemos intentado ser fieles a lo que podría pasarle a una persona que te encuentres en la calle".

Unos personajes alejados de su realidad

Aunque Maxi Iglesias, que interpreta a Axel, es un amante del surf, asegura que no encontró "ningún parecido personal con el personaje" más allá del 'hobby'. Sin embargo, explica que es en este momento en el que debe usar las "herramientas" que ha adquirido durante su trayectoria: “Me gusta mucho el trabajo de observación. Cuando grabábamos la película, me metía todos los días en el agua con los surferos que había y hablaba con ellos. Veía mucho a Axel entre ellos", asegura Iglesias.

De la misma manera, Corceiro apunta que es "bastante diferente" a Leah: "Yo me dejo vivir sin pensar muchísimo en el futuro. En esa parte, ella es un poco más madura que yo". Además, explica que nunca ha pasado "por un dolor tan grande" y se reflejó en algunas de sus amigas para ponerse en la piel del personaje.

Del libro a la pantalla

En la versión escrita, la trama sucede en Australia, por lo que al trasladar los paisajes al cine, el director optó por los paisajes verdes de Euskadi: "El lector esperaba algo impactante y en el norte de España se daba eso. Creo que la esencia visual de cuando alguien leía el libro se muestra aquí ahora", argumenta Alonso.

Pasar de 300 páginas a poco más de 100 minutos supone un reto, pero Kellen asegura que "lo más importante" se ve reflejado en la película: "Al final, en eso consiste la adaptación". Pero la autora también apunta que hay algunos cambios que han permitido "sacar más partido a la novela" y considera que "ha mejorado bastante", tras poner la historia en perspectiva siete años después de su publicación.

El libro cuenta con una segunda parte, de manera que tanto el director como la escritora esperan poder crear una continuación también en la gran pantalla: "Hay un deseo, pero hay que ver cómo funciona esta película", concluye Alonso.