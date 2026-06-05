10 estrenos en salas que no te puedes perder en junio: del regreso de Spielberg al cine fantástico a las nuevas entregas de 'Toy Story' y 'Scary Movie'

Este junio los cines se preparan para un mes de estrenos espectacular. Entre las películas que llegan a las salas, el regreso de Steven Spielberg al cine fantástico y de ciencia ficción con 'El día de la revelación', los esperados 'blockbusters' 'He-Man y los Masters del Universo' y 'Supergirl', la nueva entrega de la saga 'Toy Story'. También se estrenan en cines las dos películas de terror que han roto la taquilla en Estados Unidos y podrían haber cambiado las reglas del juego en Hollywood: 'Backrooms' y 'Obsession'.

1. 'He-Man y los Masters del Universo', de Travis Knight (5 de junio)

Uno de los blockbusters que llegan a los cines este junio. Nueva adaptación al cine de las aventuras de una colección de muñecos de Mattel, popularizada por su adaptación a serie de animación en los 80. Dirigida por Travis Knight ('Bumblebee'), cruza aventuras y fantasía y garantiza un combinado irresistible de nostalgia y celebración pop. Nicholas Galitzine encarna a He-Man en una película que cuenta con un carismático plantel de actores: Camila Mendes, Alison Brie, Idris Elba y Jared Leto, entre otros.

2. 'Scary Movie 6', de Michael Tiddes (5 de junio)

Sexta entrega de la popular franquicia, iniciada hace ya 26 años, que parodia los éxitos cinematográficos de la temporada. Su principal atractivo es la reunión, más de una década después de la anterior entrega, de algunos de los actores clave de la saga: Marlon Wayans, Anna Faris y Regina Hall. Entre los títulos parodiados en esta entrega, 'Terrifier' (2016), 'M3GAN' (2022), 'Weapons' (2025) y 'Los pecadores' (2025).

3. 'Backrooms', de Kane Parsons (5 de junio)

Una de las dos películas de terror (la otra es 'Obsession', que también se estrena este junio) que han roto la taquilla en Estados Unidos y, con ello, las reglas del juego en Hollywood. Dirigida por el jovencísimo Kane Parsons (tiene 20 años) inspirándose en su celebrada (y extraordinaria) serie homónima de vídeos de YouTube, 'Backrooms' cruza ciencia ficción y terror para adentrarnos en el fascinante universo de los espacios liminales. Su protagonista (Chiwetel Ejiofor), propietario de una tienda de muebles en horas bajas, encuentra en su negocio una puerta abierta a habitaciones que desconocía.

4. 'El día de la revelación', de Steven Spielberg (12 de junio)

Una de las películas más esperadas del año: lo nuevo de Steven Spielberg. La película, que supone el regreso del cineasta el cine fantástico y de ciencia ficción (su última incursión fue en 2018 con 'Ready Player One'), nos invita a preguntarnos una vez más ¿y si no estamos solos en el universo? Escrita por el veterano David Koepp a partir de un argumento de Spielberg, cuenta con Emily Blunt, Josh O’Connor y Colin Firth en los roles principales.

5. 'Ivan & Hadoum', de Ian de la Rosa (12 de junio)

Muy aplaudido a su paso por los festivales de Berlín (sección Panorama) y Málaga (Sección Oficial), donde recibió la Biznaga de Plata al Mejor Guión y el Premio Especial del Jurado, 'Ivan & Hadoum' es el primer largometraje de Ian de la Rosa. Se trata de un drama queer que aborda temas como la identidad, la clase y la intransigencia a partir de la historia de amor entre dos jóvenes que trabajan en un invernadero en el Sur de España.

6. “Toy Story 5”, de McKenna Harris y Andrew Stanton (17 de junio)

Una de las pocas películas que esperan con el mismo entusiasmo adultos y niños. Quinta entrega de una de las sagas de animación más populares, 'Toy Story 5' pone a los míticos personajes de la serie (Woody, Buzz Lightyear, Jessie…) frente a una enemiga que les ha arrebatado la atención de los niños: ¡la tablet! Algunas curiosidades: Bad Bunny y Bizarrap ponen la voz a dos personajes de la película y Taylor Swift ha hecho una canción original para la banda sonora.

7. 'Viva', de Aina Clotet (17 de junio)

Primer largometraje como directora de Aina Clotet, actriz y creadora y codirectora de la serie 'Això no és Suècia' (2023). Estrenada en la Semana de la Crítica del festival de Cannes, donde recibió el Premio Revelación, tiene por protagonista a Nora (Aina Clotet), una mujer de 40 años que acaba de superar una enfermedad. La aparición de Max (Marc Soler), un chico de 23 años, le lleva a cuestionarse su vida y a redescubrir el deseo y el anhelo de independencia y libertad.

8. 'Supergirl', de Craig Gillespie (26 de junio)

En pleno agotamiento de la fórmula del cine de superhéroes, llega una nueva entrega del nuevo universo DC. Dirigida por Craig Gillespie, responsable de filmes como 'Yo, Tonya' (2017) y 'Cruella' (2021), adapta el cómic 'Supergirl: Mujer del mañana' y sigue las aventuras de Kara Zor-El (Milly Alcock), más conocida como Supergirl, en su esfuerzo por salvar al mundo. Entre los atractivos añadidos de la película, la aparición de Jason Momoa en la piel de Lobo.

9. 'Obsession', de Curry Barker (26 de junio)

La otra película de terror que ha roto la taquilla en Estados Unidos y recibido el aplauso unánime (y enfebrecido) de público y crítica. Dirigida por Curry Barker, cineasta venido de YouTube, 'Obsession' costó 750.000 dólares y, a día de hoy, lleva recaudados 155 millones, lo que ha convertido su logro en un hito histórico. El punto de partida es el siguiente: un chico (Michael Johnston) formula el deseo de que la chica de sus sueños (Inde Navarrete) se vuelva loca por él… sin sospechar que los deseos pueden cumplirse de forma literal.

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10. 'Jackass: Lo mejor para el final', de Jeff Tremaine (26 de junio)

La quinta y, supuestamente, última entrega de la serie 'Jackass', inaugurada en 2002 con 'Jackass: La película' (2002), versión cinematográfica de una de las series de televisión (de MTV) más locas de todos los tiempos. Se trataba de una propuesta que aunaba la broma extrema, el humor físico llevado al límite y la astracanada hilarante. Dirigida por Jeff Tremaine, la (posible) despedida de 'Jackass' vuelve a reunir a los actores míticos de la serie y asegura, ya en el título, haber dejado lo mejor (lo más extremo) para el final.