'Lux Tour'
Rosalía pospone el comienzo de su gira en Estados Unidos por una "emergencia familiar"
La cantante tenía que actuar este mismo jueves en Miami, primera parada de la pata americana del 'Lux Tour'
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La cantante Rosalía ha tenido que aplazar el inicio de su gira por Estados Unidos, que iba a comenzar este mismo jueves en Miami, debido a una "emergencia familiar". Según ha informado Live Nation, "Rosalía se ve obligada a posponer sus próximos conciertos en Miami y Orlando". "Lamenta decepcionar a sus fans, pero las circunstancias no le han dejado otra opción. Mientras se busca una nueva fecha, conserve su entrada", se limita a explicar la promotora en un comunicado.
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