De República Dominicana a Italia: el nuevo Cine Club de la Sala Apolo muestra la escena musical mundial

La Sala Apolose sumerge en el mundo de los largometrajes. Cada lunes de julio y agosto el local del Poble-Sec se convertirá en una sala de cine al aire libre, en colaboración con el festival In-Edit. El ciclo de películas recibe el nombre de 'CineClub 113' –en honor al número de calle en el que se sitúa el establecimiento–, y consistirá en la emisión de filmes y documentales relacionados con la música. Así, La (3), el único espacio con techo descubierto del local, acogerá el ciclo de proyecciones.

Se emitirán filmes que retratan distintos géneros musicales: de la salsa al reguetón, pasando por el techno y la música disco. La programación incluye películas de todo el mundo, especialmente de España o países de Latinoamérica, como República Dominicana, Colombia, Cuba o Perú.

Las proyecciones se llevarán a cabo los lunes de cada semana, mostrando hasta nueve largometrajes. Además, antes o después de cada película, habrá un 'set' de DJ estrechamente vinculado con el documental que se presenta en el día. El ciclo incluye tanto filmes de 2025 como otros más antiguos, como ‘Gabbers!’ de 2013.

Un retrato de la escena musical

El CineClub 113 se inaugurará el 6 de julio con 'La 42', un filme dominicano que retrata el surgimiento del dembow en espacios de violencia y acoso policial. De esta manera, durante las dos horas previas a la proyección, Dj Nieto ofrecerá un 'set' de música urbana y latina. Seguidamente, se emitirá 'La danza de Los Mirlos', un largometraje peruano que muestra el fenómeno de la “chichadelia” tropical, que combina la cumbia, ritmos latinos y el rock psicodélico.

Tras varias semanas de ritmos latinos, el ciclo girará hacia el techno con 'Esto es Raptor House', que relata la historia del fenómeno global de la música electrónica, y 'Gabbers!', que se centra en el estilo hardcore en Países Bajos.

Posteriormente, el CineClub 113 pondrá el foco en los punks y hippies de Reino Unido con 'Free Party: A Folk History'. Esto dará paso a la penúltima semana, en la que el ciclo viajará a Italia a ritmo del 'italo disc', centrándose en artistas como Daft Punk o Pierluigi Giombini. Todo esto estará concentrado en el filme 'Italo Disco: The Sparkling Sound of the 80s'.

Finalmente, el ciclo cerrará el 31 de agosto con el filme español 'MaQKina: Historia de una subcultura', un retrato de la escena de música electrónica de los años 90 en Valencia y Catalunya. Además, tras la proyección, se ofrecerá una sesión de preguntas y respuestas con los directores del filme.

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Las entradas tienen un precio de 13,5 € por sesión e incluyen la proyección y el 'set' de DJ vinculado a la película.