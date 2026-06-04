Primera jornada del festival
El Primavera Sound 2026 suspende algunos de sus conciertos temporalmente por la lluvia
Ignasi Fortuny
El Primavera Sound ha suspendido algunos de sus conciertos temporalmente por la lluvia. Entre los afectados, los de los dos escenarios principales. El festival barcelonés ha parado los espectáculos debido a la tormenta que ha azotado el Parc del Fòrum desde antes de las 20 horas. Media hora más tarde, la organización ha mandado un mensaje a través de las pantallas y los altavoces de los escenarios afectados en los avisaba de que "por motivos meteorológicos" las actuaciones quedaban temporalmente suspendidas y pedía "calma" a los asistentes.
Uno de los conciertos cancelados ha sido el de Alex G, que tenía previsto actuar en el escenario Revolut a las 20:50h. Se ha procedido a desalojar la zona popularmente conocida como Mordo, donde se encuentran los escenarios principales. A las 21:55 tenía que actuar Massive Attack en uno de ellos, pero por ahora el festival no ha anunciado más artistas cancelados y sostiene que está está trabajando para que se pueda reanudar al completo lo antes posible.
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