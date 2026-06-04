Óbito
Muere la artista francoiraní Marjane Satrapi, autora del popular cómic 'Persépolis', a los 56 años
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AFP
París
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La artista francoiraní Marjane Satrapi, conocida mundialmente por el cómic y la película 'Persépolis', falleció a los 56 años, indicaron este jueves sus allegados a AFP.
"Marjane Satrapi murió de tristeza más de un año después del deceso de Mattias Ripa, su marido y el amor de su vida", afirma el comunicado que sus allegados transmitieron a AFP. Productor, actor y director, Mattias Ripa murió el 8 de abril de 2025.
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