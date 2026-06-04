Marta Pazos estrena una versión 'camp' de 'Le nozze di Figaro': "En la ópera las mujeres suelen ser víctimas pero aquí son fuertes, inteligentes, vivas e irónicas"

El célebre título 'Le nozze di Figaro', primera colaboración del exitoso dúo del compositor Wolfgang Amadeus Mozart con el libretista Lorenzo Da Ponte, regresa al Liceu este viernes con una nueva producción de esta ópera bufa dirigida escénicamente por la imaginativa Marta Pazos y musicalmente por Giovanni Antonini, experto en Mozart. Color, humor y muchas sorpresas habrá en esta propuesta, la segunda producción de Pazos en el Liceu tras el éxito de 'Alexina B', de Raquel García-Tomás. "Ha sido un placer compartir tiempo con Antonini en la sala de ensayos porque en esta obra hay 14 recitativos y él ha hecho un espléndido trabajo con los cantantes. Los dos tenemos una misma visión del tempo escénico, algo clave en ópera bufa", ha comentado la directora a EL PERIÓDICO. Reconoce estar agotada pero feliz. Se la nota satisfecha con esta nueva producción del Gran Teatre.

"Lo que me encanta de esta obra es la fuerza de los personajes femeninos, que practican la sororidad para desenredar y desenmascarar la trama de forma revolucionaria. Esta es una una ópera del 1700 que ya muestra a mujeres que trabajan en red. En la ópera las mujeres suelen ser víctimas o dolientes. Pero en 'Le nozze' las mujeres son fuertes, inteligentes, vivas e irónicas y eso resulta tremendamente interesante", resalta Pazos, creadora comprometida con la visibilización historias silenciadas, sobre todo relacionadas con el cuerpo y la experiencia de las mujeres.

"Esta ópera de Mozart ha supuesto un enorme trabajo porque hay dos repartos diferentes y no quería que uno fuera la némesis del otro sino que cada uno tuviera su propia identidad. Cada intérprete ha de dar lo mejor de sí y para eso no solo hay que ensayar sino investigar y estar dispuesto a lanzarte y a jugar", resalta la directora. Grandes intérpretes forman parte del reparto. Como Conde de Almaviva están Andrè Schuen y Samuel Hasselhorn; como condesa, Adriana González y Anett Fritsch; como Susanna, Sara Blanch y Anna Prohaska; como Figaro, Luca Pisaroni y Alejandro Baliñas; como Querubino, Julia Lezhneva y Mercedes Gancedo y como Bartolo, Alejandro López y Roberto Scianducci. El rol de Marcela lo asume Mireia Pintó y Basilio, Roger Padullés.

"La implicación de todo el equipo ha sido brutal, empezando por la gente del Liceu que se ha volcado en esta producción. Los repartos cuentan con cantantes que debutan en el rol y otros con experiencia. A los primeros hay que transmitirles confianza porque el Liceu impone. A los segundos, llevarles a buscar otras caras diferentes en su trabajo encaminándoles hacia la idea que sostenta esta producción", señala. "Ha habido muy buena predisposición a la creatividad, a entrar de lleno en el universo y el juego que proponía".

La obra, sitúa a mediados del siglo XVIII, parodia en cuatro actos a la aristocracia. Critica el derecho de pernada que permitía a los señores acostarse con las esposas de sus vasallos antes de la primera noche de bodas. Inspirada en una pieza teatral homónima de Baumarchais, esta obra de enredos no está exenta de un alcance político y crítica social que refleja los cambios de dejar atrás las maneras del Antiguo Régimen para avanzar hacia una sociedad ilustrada. Y da voz a personajes del Tercer Estado, que era la gran mayoría de la sociedad y luchaban superar la imposición de clases.

Pazos se inspira en 'Notas sobre lo camp', un ensayo de Susan Sontag de 1964 que incluye en su definición de lo 'camp' el gusto por lo andrógino, también por lo exagerado y por el amor por lo artificial. Se inspira también en la exposición del MET ‘Camp: Notes on Fashion’ que vio en 2019. "Lo 'camp' es el disolvente de la moralidad, algo muy artificioso algo que conjuga con la idea de esta obra que he dotado de una estética superlativa y sofisticada a la vez" que también juega con el humor y los orígenes de la comedia y del cine.

Del XVIII al XXI

Aunque la acción sucede en Sevilla en el siglo XVIII, los paralelismos con el siglo XXI, donde las apariencias y las infidelidades siguen a la orden del día, son inavitables. La trama empieza cuando el conde de Almaviva desea poseer a la joven sirvienta Susanna, la prometida de Figaro, también sirviente en la casa y barbero del conde. A la vez Almaviva descubre que su paje Cherubino muestra mucho interés en la condesa, algo que quiere atajar enviándolo a la guerra. Su plan para alejar a Figaro de Susana es que este se case con Marcelina, la ama de llaves. Pero Figaro se resiste. Así que este, su amada Susanna y la condesa se alían para chafar los planes del conde y poner de manifiesto su infidelidad. Mozart, como en otras obras, defiende en esta ópera la idea del matrimonio por amor que rompe con las ideas del Antiguo Régimen en una época en que la aristocracia de cuna empezaba a decaer frente a una burguesía cada vez más poderosa, a los cambios en la mentalidad de la sociedad y en el establecimiento de un nuevo orden jurídico. La obra también refleja los anhelos de la mayoría de la población con ganas de ser reconocidos y respetados como individuos, acabando con la imposición de clases.

Instalación escénica

La escenografía y el vestuario son aspectos que Pazos ha mimado, como siempre hace esta directora, escenógrafa, dramaturga y artista visual. Espera sorprender a los espectadores. "La escenografía de Max Glaenzel es rotunda y de carácter instalativo. Se transforma todo el tiempo, como la obra", señala. Recientemente, su versión de 'Orlando' de Virginia Woolf se alzó con dos Premios Max, a Mejor escenografía para Blanca Añón y Mejor vestuario para Agustin Petronio, el mismo con quien ha trabajado en la nueva producción del título de Mozart que se estrena este viernes en el Liceu. El día antes habrá una función Under 35 para la que no quedan localidades desde hace tiempo. "Me hace mucha ilusión tener a un público joven porque para que te atraviese la ópera has de vivirla en directo. No hay nada comparable como poder vivir y compartir esa experiencia. Es estupendo que el Liceu ofrezca esta oportunidad y a mí me entusiasma tener a un público joven".

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La directora gallega trabaja desde noviembre en el Liceu pero lleva tres años diseñando la propuesta. Tras el estreno se concederá unos días de descanso pero en nada volverá a estar en Barcelona. Le espera otro montaje muy diferente 'L'Òpera de cuatre quarts', que abrirá la 50 edición del festival Grec y la próxima temporada del Lliure, que también celebra medio siglo de vida.