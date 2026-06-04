Libertad Delgado, escritora: "No sé escribir sobre gente normal y básica porque yo nunca lo he sido"

¿Qué pasa cuando se juntan nigromantes, hadas, una estética barroca y una historia muy "españita core"? La autora e ilustradora Libertad Delgado, conocida también como LiberLibelula, tiene la respuesta en 'Un edén de huesos en flor', su nueva novela publicada este mayo bajo el sello N de Novela, un 'romantasy' gótico y denso en el que la muerte y lo extraño conviven con los guiños a Estopa, oscuridad y personajes que sobreviven a la oscuridad. "Me gusta incorporar detalles de nuestra cultura en mis novelas porque pienso que no se suele hacer mucho. Estamos demasiado acostumbrados a las historias anglosajonas y yo quise aportar ese punto ibérico", explica la autora en una entrevista con EL PERIÓDICO. Porque "en las fantasías se hace referencia a lo clásico, pero también en algún punto de este universo puede existir la versión medieval de Camela, ¿no?", apunta.

Lejos de la lógica del consumo rápido que últimamente predomia en las redes literarias, Delgado apuesta por una densidad que invita a los lectores a tomar asiento y, con calma, leer sin ninguna prisa. "Ahora se lleva mucho lo rápido y lo inmediato, con ese minimalismo que tenemos en todas partes, pero los lectores también quieren producciones barrocas y arísticas como esta, porque al final hablan muy íntimamente de lo que somos. Todo ser humano quiere desaparecer dentro de una historia y un universo mágico, quiere buscar ese escapismo que ofrece la fantasía", explica.

Libertad Delgado, escritora / Ferran Nadeu / EPC

Porque sí, una novela corta 'fastfood' está bien para pasar el rato y disfrutarla de otro modo pero, para poner un símil, también está bien de vez en cuando ir a un restaurante a comerte un buen chuletón con sus respectivas patatas. "Cuando escribes una historia bien hilada, espesa, dejas alimentado al lector y es como un menú completo", compara.

Ahora se lleva mucho lo rápido y lo inmediato, con ese minimalismo que tenemos en todas partes, pero los lectores también quieren producciones barrocas y arísticas" Libertad Delgado — Autora

Florecer a través de la muerte

La historia sigue a Talía, una princesa mestiza rechazada por los feys (hadas), conocida como Flordemuerte porque su magia se nutre de cadáveres y hace florecer vida donde habita la muerte.Tras ganar una guerra, el rey entrega a su hija Talía al nigromante Salazar para que reverdezca sus tierras con su magia. Y, una vez en el castillo del brujo, Salazar la ayuda a dominar su magia tan letal.

La protagonista, repudiada por su propia familia y temida en el reino por su magia oscura, refleja ese sentimiento de rara avis que quizá todo lector ha experimentado alguna vez en su vida: "No sé escribir sobre gente normal y básica porque yo nunca lo he sido, jamás. No me considero la persona más especial del universo, pero siempre he tenido esa sensación de ser un poquito bicho raro", explica la autora, que convierte esa diferencia en un motor narrativo y emocional desde sus historias. Porque, a veces, el monstruo no tiene que dejar de ser monstruo sino aprender a ser capaz de mirar esa rareza sin miedo.

Noticias relacionadas

Si la historia funciona igual con un final feliz que con uno triste, dale a la gente el final feliz, que la vida ya se encarga de dar los tristes" Libertad Delgado — Autora

Ese imaginario de lo extraño bebe, en buena parte, de los cuentos de hadas más oscuros y de mitologías como la grecorromana o la celtíbera. En la novela, esas referencias se traducen en una tensión constante entre la vida y la muerte, la destrucción y el deseo, con el mito de Hades y Perséfone integrado a través de la nigromancia. Y, aunque su universo esté atravesado por la angustia, la oscuridad y la condena de vivir al margen, Delgado no renuncia al consuelo. "Si la historia funciona igual con un final feliz que con uno triste, dale a la gente el final feliz, que la vida ya se encarga de dar los tristes", defiende.