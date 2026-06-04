Estrenos de cine
Crítica de 'He-Man y los masters del universo': puesta a punto tan espectacular como anodina de la franquicia generada en los años 80
'He-Man y los masters del universo'
Año: 2026
Dirección: Travis Knight
Intérpretes: Nicholas Galitzine, Camila Mendes, Idris Elba
Estreno: 5/6/2026
★★
‘He-Man y los masters del universo’ no es más que la puesta al día, con todo el aparato de producción requerido, mucha acción y una combinación nada explosiva con la comedia, de una de esas franquicias que ha pasado por todos los estadios posibles, de los juguetes de la firma Mattel a la presente superproducción, de las series de animación y los cómics a los largometrajes de imagen real. Dolph Lundgren aparece aquí conversando con Adam/He-Man, el atolondrado protagonista, en un gimnasio: guiño a su presencia como actor principal en la versión cinematográfica de 1987. Aquella –‘Masters del universo’– duraba poco más de 100 minutos. La presente dura 132. Le sobran, por reiterativos, planos por todos los lados. Cuanto más no es siempre mejor.
Película para los fans de la franquicia. Indisimuladamente. No va a conquistar otros territorios. Hay que esforzarse para empatizar con el protagonista, que pasa de la debilidad del chaval al poderío del adolescente transitando por lo ridículo. Hay también un supergrupo como en Marvel y DC, con un curioso Hombre Periscopio y un tigre gigante, entre otras criaturas. El villano domina el mundo oscuro. He-Man es torpe pero insistente. Las batallas digitales no son muy espectaculares. El humor es grueso. La fantasía nunca se toma en serio.
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