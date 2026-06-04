La compañía Peeping Tom retrata un mundo en descomposición en 'Chroniques'

La incertidumbre del ser humano en una sociedad cada vez más tecnológica y en plena revolución de la IA se transforma en un mundo de oscuridad en 'Chroniques', la última obra de Peeping Tom, aclamada compañía de danza-teatro catalanobelga, que recala hasta el día 14 en el TNC a partir de este jueves. Quedan muy pocas entradas a la venta para ver este trabajo dirigido por Gabriela Carrizo, una gran coproducción internacional estrenada en Niza en la que participa el TNC, donde empezaron los primeros ensayos. El mundo que refleja 'Chroniques' está habitado por fuerzas telúricas y una violencia atávica. "La fuerza incontrolable de la naturaleza, el poder, el abuso y la violencia están presentes el mundo que presentamos. Más que apocalíptico, es un mundo acabado", destaca la directora.

Carrizo define la obra como "un viaje en el tiempo donde se superponen diferentes temporalidades y lenguajes". En la obra aparecen seres extraños y grandes piedras. "No hay una narración, así que cada espectador se agarra a su memoria cultural y sentimental, que se activa ante lo que ve. Hay cosas que el público ha visto en las que ni siquiera habíamos pensado durante el proceso de creación", comenta Carrizo, que actualmente anda metida en otro reto: dirigir escénicamente una nueva versión de 'Carmen' que inaugurará el Festival de Salzburgo.

Un momento de 'Chroniques'. / Virginia Rota

A diferencia de montajes anteriores de Peeping Tom, en 'Chroniques' la directora ha colaborado con nuevo equipo de bailarines: Simon Bus, Suengwoo Park, Charlie Skuy, Boston Gallacher y Balder Hansen. "Son fantásticos, hacen cosas increíbles con su cuerpo. Han sido una parte fundamental de la creación", indica. Nunca habían trabajado todos juntos, aunque Carrizo ya los conocía y había trabajado con dos de ellos cuando estaban en el Nederlands Dance Theater. "Lo que me gusta es que cada uno tiene una personalidad propia. No son solo excelentes bailarines, son creadores muy jóvenes, muy capaces de jugar y de responder a las propuestas que lanzo en la sala de ensayos".

Un mundo absurdo e ininteligible

Su principal objetivo cuando inició el proyecto era "trabajar con narraciones cortas y fragmentadas que condensaran presente, pasado y futuro". Son historias que surgen y se disuelven, que permiten entrar en un mundo absurdo que conecta con muchas cosas que nos rodean. Hay algo de lenguaje en la obra, pero no es inteligible. Raphaëlle Latini, colaboradora habitual de la compañía, se encarga del espacio sonoro y Amber Vandenhoeck, de la escenografía. Ambos son claves para trasladar al espectador al universo oscuro de 'Chroniques'.

Un momento de 'Chroniques'. / Camille Leprince

Aunque todos los personajes de la obra son masculinos, Carrizo deja claro que la obra "no es una crítica a la masculinidad". Es una obra más abstracta que otras de Peeping Tom como 'Le salon', una de sus primeras creaciones, que regresará con una nueva versión y que, según adelantó la directora, se podrá ver en el festival Temporada Alta.

"Me interesa es seguir investigando nuevas formas de teatralidad. La IA nos abruma con imágenes. ¿Qué haremos para atraer al público?"

"Me interesa es seguir investigando nuevas formas de teatralidad. La IA nos abruma con imágenes. ¿Qué haremos para atraer a la gente al teatro? ¿Cómo van a cambiar las relaciones con el público? Lo importante para mí es no perder de vista lo humano, lo que somos", apunta Carrizo. Y rn 'Chroniques' ya hay algo de esa idea, porque en este espectáculo "los bailarines, casi desnudos, lidian con un espacio abstracto. Están como abandonados en un mundo donde se enfrentan a torbellinos, huracanes y piedras". Un lugar extraño lleno de ecos e imágenes inquietantes. "Hay gente que se ríe en determinados momentos porque también hay ironía en el espectáculo. Pero es una risa que sale de la incomodidad. El humor es una forma de resistencia ante esa oscuridad que respira".