10 películas de estreno en 'streaming' que no te puedes perder en junio

La lista de estrenos en 'streaming' más destacados del mes de junio incluye un buen puñado de aproximaciones biográficas -al poeta Dante Alighieri, a la banda más legendaria de la historia del punk, a una activista por los derechos de los trabajadores estadounidenses y al tipo que logró que el Mundial de fútbol de 1986 se celebrara en México-, una comedia romántica protagonizada por Jennifer Lopez y una comedia 'bromántica' protagonizada por John Cena, un 'thriller' policial en el que Candela Peña se enfrenta a sus traumas y otro en el que Jackie Chan combate el crimen a patadas, y una celebración del colectivo LGTBIQ+ ambientada en un bareto de mala muerte que también es una puerta de acceso al Más Allá.

'México 86', de Gabriel Ripstein Estreno: 5 de junio, Netflix. Situada entre la sátira política y comedia dramática, recrea la insólita operación que permitió a México convertirse en sede del Mundial de fútbol de 1986. Para ello contempla cómo Martín de la Torre, un astuto burócrata interpretado por Diego Luna, maniobra entre intereses políticos, presiones institucionales y negociaciones con la FIFA para lograr una candidatura que parecía imposible, y en el proceso explora asuntos como la corrupción, el poder, el nacionalismo y la capacidad de las instituciones para construir relatos colectivos.

'La desconocida', de Gabe Ibáñez Estreno: 5 de junio, Netflix. Adaptación de la novela homónima de Rosa Montero y Olivier Truc, esta combinación de 'thriller' criminal y drama psicológico inicia su peripecia argumental cuando una mujer amnésica aparece maniatada dentro de un contenedor en el puerto de Barcelona, y durante su hospitalización posterior sufre un intento de asesinato. A partir de entonces, la investigación emprendida por una policía condicionada por sus propios conflictos personales (Candela Peña) se convierte en una carrera contrarreloj para descubrir la identidad de la víctima. Es el primer largometraje que Ibáñez dirige desde 'Autómata' (2014), y aborda cuestiones como el duelo, el trauma y la salud mental.

'Turbulencia en la oficina', de Ol Parker Estreno: 5 de junio, Netflix. Jennifer Lopez y Brett Goldstein -popular gracias a la serie 'Ted Lasso'- protagonizan esta comedia romántica centrada en la presidenta de una aerolínea, que dirige su empresa con mano dura e imponiendo una prohibición estricta de las relaciones entre empleados, y cuyas convicciones se ven puestas a prueba cuando un nuevo y atractivo abogado se incorpora a la compañía. Confirma la afinidad de Parker a un género que ya exploró en títulos como 'El exótico Hotel Marigold' (2011) y su secuela, 'Mamma Mia: una y otra vez' (2018) y 'Viaje al paraíso' (2022).

'Escuadrón letal', de Larry Yang Estreno: 8 de junio, Movistar+. La protagoniza Jackie Chan en la piel de un investigador experto en rastreo que abandona su retiro para ayudar a la policía de Macao a atrapar a un peligroso grupo de ladrones especializados en el uso de nuevas tecnologías. Ambientada entre los lujosos casinos y las calles empedradas de la antigua colonia portuguesa, la película combina una generosa dosis de secuencias de acción y artes marciales con momentos más íntimos durante los que trata de meditar sobre la amistad, la lealtad, la influencia de las figuras paternas y las consecuencias de las decisiones tomadas en el pasado.

'Llueve sobre Babel', de Gala del Sol Estreno: 12 de junio, Filmin. Inspirada en 'El Infierno' dantesco y ambientada en una versión retrofuturista de Cali (Colombia), la ópera prima de Del Sol contempla a un grupo de inadaptados que se reúnen en un club nocturno saturado de neón y desesperación que hace las veces de purgatorio, y donde las almas se juegan años de sus vidas frente a la mismísima Muerte. Rebosante de música y color, chispa tropical y realismo mágico, este apasionado melodrama toca metódicamente cada letra del alfabeto LGBTQ+.

'Destino desconocido', de Mahdi Fleifel Estreno: 19 de junio, Filmin. Primer largometraje de ficción de Fleifel, reconocido documentalista palestino, explora las dificultades económicas y las decisiones morales a las que se enfrentan quienes viven atrapados entre fronteras a través del retrato de dos refugiados que intentan sobrevivir en Atenas mientras sueñan con llegar a Europa occidental. A la vez un retrato extremadamente realista y una intriga criminal de gran eficacia a la hora de generar tensión, captura el estado permanente de exilio que sufren sus protagonistas recurriendo a toques de humor negro y transmitiendo intimidad y ternura sin caer en sentimentalismos.

'I was a teenage Sex Pistol', de Nick Mead y Andre Relis Estreno: 20 de junio, Movistar+. Documental basado en el libro de memorias homónimo de Glen Matlock, que fue el bajista original de los Sex Pistols y compuso la música de la mayoría de sus canciones, entre ellas 'Anarchy in the UK' y 'God Save the Queen'. A lo largo de su metraje, recuerda el caótico ascenso de la banda desde las sombrías calles londinenses de los 70 hasta la notoriedad mundial, y comparte historias poco o nada conocidas sobre el nacimiento del punk -un movimiento que redefinió las relaciones entre música, política y juventud-, las dinámicas entre los miembros del grupo y el ignorado papel de Matlock en la creación del legendario álbum 'Never Mind the Bollocks' (1977).

'El manuscrito de Dante', de Julian Schnabel Estreno: 24 de junio, Netflix. Pintor cotizadísimo además de cineasta irregular, Schnabel ha usado la mayoría de sus películas para repasar vidas de artistas como Jean-Michel Basquiat, Reinaldo Arenas o Vincent Van Gogh. Su aproximación a la figura del poeta Dante Alighieri contempla a un escritor que se embarca junto a un matón en una odisea criminal para robar y autentificar el manuscrito de la 'Divina Comedia', y en paralelo viaja al siglo XIV para elucubrar sobre las inseguridades de Alighieri y su relación con su propio trabajo. En el proceso, combina intriga, romance y meditaciones filosóficas para hacerse preguntas sobre el proceso creativo y el coste personal del arte.

'Hermanito', de Matt Spicer Estreno: 26 de junio, Netflix. El segundo largometraje de Spicer, responsable de la celebrada sátira contemporánea 'Ingrid Goes West' (2017), combina dos estilos cómicos tan dispares como el de John Cena y el de Eric André para retratar a un agente inmobiliario de éxito cuya vida perfectamente organizada se ve alterada por la irrupción de su excéntrico hermano menor. Sirviéndose del choque de personalidades entre ambos y de una sucesión de situaciones disparatadas, la película trata de exprimir el potencial cómico de los vínculos familiares y el difícil tránsito a la madurez.