Libros de romance y fantasía 'young adult' que llegan en junio

Entre ferias del Libro multitudinarias y ya en pleno verano meteorológico, la opción de coger un buen libro y sentarse a leer en la piscina o en la playa ya empieza a ser uno de los planes favoritos para disfrutar de los ratos libres antes de las vacaciones a tiempo completo. Y este mes de junio viene cargado de novedades de libros 'young adult' románticos y fantásticos.

Encabezando la lista, y para quienes les haya encantado la adaptación del romance deportivo 'Kiss Me. Prohibido enamorarse' de Elle Kennedy (disponible en Prime Video), en la misma línea se publicarán el 3 de junio 'Más allá del hielo' de Ce Ricci y 'Unbound' de Peyton Corinne (RBA Lit) el día 10. En el primero, los capitanes de un equipo de hockey son la peor pesadilla del otro, uno la oveja engra y el otro la estrella del campus, pero una noche juntos cambia sus dinámicas por completo. En cambio, en 'Unbound' (tercera parte de la serie de la autora) el lector encontrará un romance deportivo sobre dos almas rotas buscando su luegar en el mundo, una novela cargada de recuerdos, poesía y segundas oportunidades.

'Más allá del hielo' y 'Unbound', dos novelas de romance deportivo / EPC

Y, para quienes prefieran un romance más emotivo, 'Un beso al aire' de Sandra Miró (Matchstories) o 'Giulia, el amor y un puñado de lavanda' de Cherry Chic (Planeta) son buenas opciones que se publican el 3 de junio. Miró narra ese sentimiento de querer a alguien y aun teniendo mucho que perder escogerlo igualmente para vivir la historia, mientras que Cherry Chic coge el cliché de las relaciones falsas y lo combina con el retorno a un pueblo (y una casa) con mucho significado.

También la creadora de contenido de libros Samara Cadenas publica el 4 de junio con el sello Montena su primera novela, 'Si decides quedarte', un romance juvenil entre un jugador de fútbol que vive sometido a la presión diaria y una alumna recién llegada al instituto con un pasado bastante trágico.

'Un beso al aire' de Sandra Miró, 'Giulia, el amor y un puñado de lavanda' de Cherry Chic y 'Si decides quedarte' de Samara Cadenas / EPC

Fantasía y 'romantasy'

En el ámbito más fantástico, una de las novedades que más llama la atención es 'Morgana' de Nerea Riesco, que se publica bajo el sello Contraluz. En ella, una niña nace marcada por el mar y la magia antigua, y cuando es desterrada a un convento para silenciar su poder se acaba convirtiendo en una sanadora temida y respetada que, tras ser ser acusada de brujería es arrancada para mandarla a Ávalon, un lugar mágico en el que su destino queda atado con el rey Arturo.

'Morgana' Nerea Riesco Contraluz 544 páginas Publicación el 4 de junio de 2026

En la misma línea, el 'Riftborne' de Grenwich & Lennox (Alfaguara) es la primera entrega de una trilogía que promete ser el nuevo fenómeno del 'romantasy' el próximo 4 de junio con una historia que refleja cómo los secretos y el poder lo corrompen todo. La seguirá la segunda parte de 'Élite plateada' de Dani Francis, 'Paloma caída' (Faeris) en el que el toque distópico vuelve a recordar este 11 de junio cómo es revivir el éxito de 'Divergente'. También la autora nacional (y talento de Crossbooks, por cierto) Nerea Llanes publica 'Flor de sangre' el 3 de junio. En ella, un incidente obliga a una joven a abandonar su vida y mudrase, pero mientras intenta encajar conoce a alguien que es todo lo que ella aspira a ser algún día, pero que realmente oculta un secreto. Pero ella también. Y podría estar relacionado con el cadáver que aparece en el bosque en situaciones inexplicables.

Portadas de las novelas 'Riftborne', 'Paloma caída' y 'Flor de sangre' / EPC

Cerrando la lista, el mismo 25 de junio se publicarán varias novelas fantásticas a las que echar un ojo. 'Una reina coronada en llamas' de Hazel McBride (RBA Lit) es una de ellas, el cierre de una bilogía fantástica que sigue a la historia de la reina Aemyra Daercathian mientras busca venganza, forja alianzas y lidia con la pérdida de su magia de fuego. Un 'romantasy' con un romance de alto voltaje y una trama política potente. También 'El viento del sur' de Alexandria Warwick (Faeris) promete una sensual fantasía autoconclusiva inspirada en 'La Bella Durmiente' y el mito griego de Teseo y el Minotauro.

Noticias relacionadas

Del mismo género, 'El rey de lobos' de Lauren Palphreyman (Plaza & Janés) incluye a los hombres lobo en una historia que gira en torno a los amores prohibidos mientras que en 'The poisoner' de I. V. Ophelia (Crossbooks) lo hacen los vampiros y la ambientación gótica.