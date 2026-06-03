Todos los conciertos del Primavera Sound 2026 que se podrán ver en 'streaming': The Cure, Addison Rae, Guitarricadelafuente...

La llegada del calor es solo uno de los indicativos de que la temporada de festivales da el pistoletazo de salida. Entre los grandes nombres está el del Primavera Sound, que se inicia este miércoles 3 de junio con la tradicional jornada inaugural y que se alargará hasta el domingo 7. El Fòrum se prepara para acoger a los 290.000 asistentes que pasarán por el gran parque barcelonés, pero aquellos que no puedan acudir tienen otras opciones para no perderse las actuaciones.

Amazon Music ofrecerá en ‘streaming’ algunos de los conciertos del festival. La plataforma retransmitirá actuaciones tanto de artistas internacionales como nacionales. De esta manera, se podrán ver las actuaciones de la banda británica de rock The Cure y el grupo de rock alternativo Gorillaz, así como el set del DJ Skrillex o las actuaciones de Doja Cat, Role Model o Addison Rae, entre otros. Además, la plataforma emitirá los conciertos de artistas nacionales de todos los géneros. Así, los espectadores podrán ver a Guitarricadelafuente, así como a Ralphie Choo o rusowsky y hasta Bad Gyal.

También se podrán ver los conciertos de bandas y artistas como Wet Leg, The xx, MARINA, Jimena Amarillo, JADE, Ravyn Lenae, 2hollis, Alex G, Amaarae, Baxter Dury, Bestia Bebé, Big Thief, Buscabulla, Ethel Cain, Father John Misty, Geese, Gisela João, Grace Ives, Knocked Loose, Little Simz, Men I Trust, Oklou, Pavvla, Sudan Archives, TV Girl y Viagra Boys.

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En otras ocasiones, Amazon Music ya ha ofrecido formatos similares. Por ejemplo, retransmitió uno de los conciertos de Bad Bunny durante su residencia en Puerto Rico 'No Me Quiero Ir de Aquí: Una Más' o el Stagecoach Festival de California, celebrado en abril. Sin embargo, la empresa asegura que el Primavera Sound será el último festival que se emita en 2026 en la plataforma.