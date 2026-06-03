'Clàssica a la platja' contará con una sinfonía imaginaria y música para todos

Los conciertos de 'Clàssica a la platja' se celebrarán este año el 8 y 9 de julio, a partir de las nueve de la noche. La célebre cita, que cada año convoca a un gran número de seguidores en la playa de Sant Sebastià para disfrutar de la música de manera gratuita y en un entorno único, cuenta este año con una sinfonía imaginaria. Se trata de una pieza formada por movimientos y pasajes de otras sinfonías, todos muy reconocibles, incluso para aquellos que nunca han acudido a un concierto de clásica.

Ludovic Morlot, titular de la OBC, dirigirá el día 9 con esta sinfonía diseñada por él. Abrirá el primer movimiento de la 'Sinfonía núm.2' de Borodin, continuará con una selección de fragmentos de la 'Sinfonia núm. 2' de Rachmaninov llenos de energía para pasar después a un ritmo más melodioso con un evocador pasaje romántico de la 'Sinfonía núm. 3' de Brahms y encarar a continuación un momento más dancístico con el 'allegretto gracioso' de la 'Sinfonía núm. 8' de Dvorak antes de encarar la recta final con la exhuberante conclusión de la 'Sinfonía núm.4' de Chaicovski, una muestra del gran sinfonismo ruso.

La Simfònica del Liceu será la primera en actuar este fantástico espacio junto al mar. Josep Pons, que este año se despide de la formación, ha ideado un concierto pensado para todos los públicos en sintonía con el 25 aniversario del Petit Liceu. El repertorio incluirá famosos pasajes musicales como la 'Danza húngara' de Brahms, la 'Danza eslava' de Dvorak, las 'Danzas polovtsianas' de Borodín, 'El Cascanueces' de Chaicovski, 'El amor brujo' de Falla, 'Estancia' de Ginastera y concluirá con el 'Boléro' de Ravel. Este concierto contará con pequeñas intervenciones explicativas sobre la orquesta, tendrá un punto didáctico.

Las principales instituciones musicales de Catalunya, L'Auditori, el Liceu y el Palau de la Música Catalana unen fuerzas en esta iniciativa en la que también suma el Port de Barcelona, también clave para el proyecto del Liceu Mar. "Si Barcelona es 'the shinning star' nosotros también lo somos y hemos de brillar. Llevamos años invirtiendo para mejorar el nivel de nuestras orquestas, algo que ya se está notando y en los próximos años todavía se notará más porque esto es un trabajo de largo recorrido. En principio, estos conciertos están reservados para los titulares de las orquestas, pero hay algunos directores que ya me han pedido poder estar al frente de uno", ha comentado Víctor Medem, director de L'Auditori. En 2024 el aclamado Gustavo Dudamel capitaneó a la Simfònica del Liceu con una selección de bandas sonoras de John Williams.

Mejoras

Cada año se ven más barcas y gente en padel surf siguiendo los eventos que cada mes de julio convierten la Barceloneta en un gran escenario para la clásica con capacidad para 22.000 personas. La colocación de grandes pantallas permite seguir los dos eventos con comodidad y un sonido e imagen fantásticos gracias a la gran labor de los equipos técnicos. Se colocará una pantalla de 8 x 4,5 metros junto al escenario y otra en medio de la playa, de 6 x 3,5 metros. Así se garantiza que el sonido llegue correctamente a lo largo de más de 250 metros de longitud de la playa. Víctor García de Gomar, director artístico del Liceu, ha indicado: "Cada año vamos perfeccionando el sonido y la imagen. Aunque el espacio es el mismo, cada concierto es como hacer un traje a medida en cuanto a sonido. Los ingenieros de sonido nos asesoran para incluir las últimas novedades del mercado". Este año se montará un dispositivo de audio especial basado en 1 DelayStereo en medio de la zona. Ambos conciertos serán retransmitidos en directo por Betevé y Catalunya Música. Y 3Cat y TVE ofrecerán las actuaciones en diferido en días posteriores.

Los coros del Orfeó Català este año no estarán en los conciertos de la playa pero sí en las actividades paralelas que llevan la música a personas que no pueden desplazarse para ver los conciertos. Los coros infantiles harán talleres-conciertos en residencias de gente mayor y un concierto en el Hospital del Mar. "La gente acude con ganas de escuchar la música. Hay un clima de atención. Algunos se bañan, sí, pero lo principal es la música", ha destacado Joan Oller, director de la Fundació Orfeó Català - Palau de la Música Catalana.

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Espacio inclusivo

Clásica en la playa reafirma el compromiso con la accesibilidad y la inclusión un año más con un espacio reservado para el público con movilidad reducida y/o necesidades especiales. La zona accesible estará situada en el paseo del Mare Nostrum, 15, frente al edificio de Desigual. La tarima, de 12 metros por 4, estará ubicada en un espacio óptimo con muy buena visibilidad. Y el público con sordera y discapacidad auditiva, tendrá equipamientos dotados mochilas vibratorias y el Sistema Immersive Live, un servicio que incorporará a un profesional con interpretación de LSC (lengua de signos catalana) como segunda lengua.