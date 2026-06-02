Del 'Rebombori del pa' a la lucha por la vivienda: Barcelona como campo de batalla de las revoluciones femeninas

"La revuelta de las mujeres no es cosa de risa. Precisamente la intervención de las mujeres en las protestas populares es una señal de gravedad y máximo peligro", alertaba 'La campana de Gracia' en 1918, año de motines de subsistencia exacerbados por el encarecimiento de los productos básicos que desembocaron en la primera gran huelga de mujeres. "Las revoluciones políticas las hacen los hombres. Pero en las revoluciones sociales, las faldas son también revolucionarias", constataba el semanario satírico en otro texto de la misma época. Antes de eso, las mujeres ya habían liderado el llamado 'Rebombori del pa' de 1789, revuelta espontánea contra la subida del precio del pan que marca ahora el simbólico punto de partida de 'Vindran les dones', exposición que explora y reivindica la huella femenina en la construcción de la Barcelona moderna y contemporánea.

Exposición Vindran les dones. 150 anys de lluites als carrers de Barcelona, una muestra del Museu d'Història de Barcelona este 2 de junio de 2026. / MANU MITRU / EPC

La muestra, que hasta el pasado mes de marzo se pudo ver en Guadalajara como parte de la programación barcelonesa de la FIL, se instala hasta el 13 de septiembre en el Museu d'Història de Barcelona para seguir el rastro de siglo y medio de luchas sociales, transformaciones culturales y trabajosos activismos políticos. Mujeres en lucha en la ciudad de los prodigios que, defiende Ingrid Guardiola, comisaria de la exposición junto a Anna Maria Iglesia y Mita Casacuberta, muestran hasta qué punto Barcelona es "un espacio en disputa" y el pasado, "una herida abierta".

"En este siglo XXI las ciudades se acercan cada vez más a la postal, a una idea simplificada y folclorizada, así que es importante hacer un poco de memoria y recoger las voces de todas aquellas mujeres que han sido obviadas", sostiene Guardiola. A modo de ejemplo, la investigadora cultural invoca la presencia de Margaret Michaelis, fotógrafa austríaca que firmó una imponente serie sobre el Barrio Chino a mediados de los años 30 pero cuyo nombre ha acabado eclipsado por el de Joan Colom y otros 'mirones' oficiales de la zona.

Espacio dedicado a la Guerra Civil en la exposición 'Vindran les dones' / MANU MITRU / EPC

Emancipación y resistencia

"Barcelona siempre es femenina, la literatura es una constante y lo que pretendemos es superar lo que hemos considerado la ciudad monstruosa", resume Mita Casacuberta desde el umbral de una exposición que da voz a más de 80 mujeres de diferentes épocas al tiempo que celebra el poder de la literatura y la cultura como herramientas de "emancipación, resistencia y transformación".

De este modo, las gestas de Francesca Bonnemaison, fundadora de la primera biblioteca para mujeres de Europa, y Clotilde Cerdà, creadora de la Academia para la Ilustración de la Mujer, comparten protagonismo con las escapadas al Raval de Ana María Matute, las fotografías de Colita y los ecos de la guerra de Teresa Pàmies, Aurora Bertrana y Mercè Rodoreda. Con las diferentes maneras de entender el exilio, el deseo femenino y esa lucha por una vivienda digna que no hace más que cobrarse víctimas y prácticamente monopoliza el último tramo de la muestra a través de Paulina Flores, Anna Pacheco, Eva Baltasar, Maria Roig, Stefanie Kremser, Blanca Llum Vidal, entre otras.

La exposición exhibe fotografías de la serie que Margaret Michaelis dedicó al Raval / MANU MITRU

Escribió Montserrat Roig que Barcelona es una ciudad "inacabada, como inacabadas son todas las geografías literarias que han sido hechas de memoria y olvido", así que para cubrir vacíos y rellenar huecos comparecen aquí la Cristina Peri Rossi de 'Erótica' y la Mari Chordà de 'Vulva'. La discriminación de la mujer reimaginada por Eulàlia Gracia y las manifestaciones inmortalizadas por Pilar Aymerich y Colita. Lucha a pie de calla, batalla campal de puertas hacia dentro.

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Al final, para cerrar el círculo, una cita de 'Mirral trencat'. "L' olor de quitrà i de musclo la marejaren una mica però l'aigua la calmà i tornà a casa seva Rambles amunt", leemos. "Rodoreda nos invita a seguir a pesar de todo", despide Guardiola.