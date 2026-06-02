El Primavera Sound, un portaviones musical que atraca en el Fòrum para atraer a 290.000 asistentes

Cuando hablamos de festivales tenemos en mente propuestas muy diversas, en tamaño, perfil artístico y ambición, y ahí, el Primavera Sound emerge como un coloso que juega en otra liga. El festival del Fòrum es, en realidad, muchos festivales en uno: algunos de sus escenarios menores bien podrían constituir por sí solos la oferta de toda una muestra de las que proliferan por el país. Programación rica en relieves estilísticos, entre el ‘underground’ y la corriente principal del pop, de la novedad del momento a la figura con pedigrí. Y luego están los números, esos 290.000 asistentes que la muestra espera reunir a lo largo de su 24ª edición, a partir de este miércoles y hasta el domingo.

Como el año pasado, el Primavera ha agotado entradas y abonos con gran antelación (el pasado febrero). Siguiendo la costumbre, abre sus puertas con una sesión de conciertos gratuitos (previo registro), este miércoles en el Fòrum. Ahí sonarán sendas bandas de corte indie-rock, Wet Leg y Yard Act, así como esa criatura pop en estado de gracia llamada Guitarricadelafuente y la figura emergente del pop catalán Ouineta.

Últimos detalles del montaje de la zona del escenario principal del Primavera Sound en la víspera del festival, este martes. / Jordi Otix / EPC

Pero el festival está en fase de calentamiento desde el lunes, a través de la parcela Primavera a la Ciutat, que, también este miércoles, brinda, entre otros, un par de reclamos de altura en el circuito de salas: en Razzmatazz actuará un grande del post-rock, Mogwai, y en Paral·lel 62, el rock librepensador del grupo de moda, el neoyorkino Geese, que añade este concierto al que ofrecerá el jueves en uno de los escenarios principales del Fòrum. Por si fuera poco, su cantante, Cameron Winter, atrae miradas con el bolo en solitario que ofrecerá el mismo jueves en un escenario recuperado este año, el Auditori del Fòrum.

Clásicos y emergentes

El Primavera pondrá en marcha toda su maquinaria el jueves, incluyendo los dos escenarios principales, los levantados en la plataforma marina. Los cabezas de cartel combinan el clasicismo y los sabores de la temporada. Vuelve The Cure (14 años después de su primera actuación en el festival) con sus trofeos filo-góticos, ampliados en su ovacionado último álbum, ‘Songs of a lost world’, así como otros reclamos contrastados: Massive Attack, con su memoria del trip-hop, el noise emotivo de My Bloody Valentine, al artefacto art-pop Gorillaz, el sigiloso pop ‘minimal’ de The XX. Junto a ellos, la vedete del Maresme, Bad Gyal, y dos atracciones rampantes, la cantante y rapera Doja Cat y la revelación pop Addison Rae. Ambas ofrecerán sus primeras (y únicas) actuaciones en España.

Últimos detalles del montaje del escenario principal del Primavera Sound en la víspera del festival. / Jordi Otix / EPC

Pero la programación es abrumadora y brinda un total de 330 conciertos entre los que brillan nombres con tanta entidad como Mac DeMarco, Blood Orange, Father John Misty, Oklou, Ethel Cain, Slowdive, Big Thief, Merzbow, Kneecap o Sudan Archives. Pop de autor, cantautoría rockera, experimentación extrema, búsquedas en los márgenes de la electrónica o el r’n’b. Y rescates de figuras que, si este festival no las trae, quizá nadie lo haga: el misterioso y delicado Beverly Glenn-Copeland o la exploradora de la voz Joan La Barbara. Todo ellos conviven con ganchos de la escena española del calibre de Rusowsky o Ralphie Choo. De la escena catalana salen reclamos como Renaldo & Clara, Rojuu, LaBlackie, Ven’nus o Malena.

Contra la guerra

El festival se supera esta vez en número de escenarios y pasa de 15 a 18, con novedades asociadas a marcas como Schwarzkopf, Disney o Adidas Yard. La configuración del recinto no presenta cambios destacados, si bien esta vez el habitual eslogan luminoso de ‘Created en Barcelona’, visible en diversos puntos del Fòrum, convivirá con otro confeccionado con las mismas letras, ‘No war’, en alusión a la actualidad geopolítica. En otro orden, el parque incorpora más de 50 fuentes de agua, como fruto de un acuerdo con Aigües de Barcelona.

Últimos detalles del montaje del Primavera Sound 2026, este martes. / Jordi Otix

Ampliando la foto, el Primavera vislumbra su 25º aniversario, a celebrar el año que viene, en un momento próspero, superado el revés de la edición madrileña (en 2023) y recuperando, tras dos años de vacío, las dos sedes latinoamericanas donde más se enraizó cuando, en 2022, se lanzó a cruzar el charco: Buenos Aires (que lo acogerá el 28 y 29 de noviembre) y Sao Paulo (5 y 6 de diciembre). A ellas se suma la ya muy establecida de Oporto, donde el Primavera Sound celebrará la semana que viene su 13ª edición.

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El Fòrum se mostraba ya casi a punto para el arranque, este martes, en la visita al recinto que realizó este diario. Era visible el trajín de operarios que daban los últimos toques a un montaje equivalente al de levantar algo parecido a una ciudad de 71.000 habitantes (el aforo previsto para las jornadas del jueves, viernes y sábado). El Primavera Sound emplea estos días a unos 8.000 trabajadores y acredita a un millar de periodistas, la mitad internacionales. Se prevé que el público proceda de 145 países y que la presencia internacional represente entre el 60 y el 65% de los asistentes, un dato que nos habla del festival como una atracción turística barcelonesa con derivadas que van mucho más allá de la música.