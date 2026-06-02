Todo sobre el Primavera Sound 2026: artistas, horarios, accesos y cómo llegar

Cuenta atrás para la nueva edición del Primavera Sound Barcelona en el Parc del Fòrum con un cartel coronado por The Cure, Massive Attack, Bad Gyal, Doja Cat, Addison Rae, Skrillex, The xx y Gorillaz. El recinto albergará entre el jueves 4 y el sábado 6 de junio un gran ecosistema musical con más de 200 actuaciones repartidas entre 17 escenarios.

Conciertos

Como es tradición, antes de dar el pistoletazo de salida a los tres días del festival, el Parc del Fòrum abrirá sus puertas en la jornada inaugural gratuita el miércoles 3 de junio con los conciertos Ouineta (17.45 horas), Yard Act (18.55 horas), Guitarricadelafuente (20.15 horas) y Wet Leg (21.55 horas).

El jueves 4 de junio empezará el festival, desde las 16.30 horas de la tarde, con algunas de las actuaciones más esperadas del festival, como Doja Cat, Massive Attack, Bad Gyal, Mac DeMarco, Blood Orange, Ravyn Lenae y Geese Father John Misty, entre otras, repartidas en los diferentes escenarios del Fòrum.

El viernes llegará el turno de The Cure, Addison Rae, Skrillex, PinkPantheress, Ethel Cain, Role Model, JADE, Viagra Boys, Ralphie Choo y Slowdive, entre otros. Por su parte, el sábado actuarán Gorillaz, The xx, My Bloody Valentine, Peggy Gou, Little Simz, Big Thief, Dijon, Kneecap y Russowsky, entre otros.

El festival cerrará el domingo 7 con la fiesta de clausura Primavera Bits, junto a Carl Cox, Joseph Capriati, BLOND:ISH y Greta.

Cómo llegar

La mejor opción para llegar al Primavera Sound es en transporte público. Cerca del recinto se encuentran las paradas El Maresme-Fòrum o Selva de Mar de la L4 de metro. De lunes a jueves el horario es de 05:00h a 00:00h, los viernes de 05:00h a 02:00h y el sábado cuenta con un servicio continuo toda la noche.

También se podrá llegar al Fòrum a través de varias líneas de autobús ( H16, V29, V31, V33, 7, 136, B20, B23) y bus nocturno (N6, N7, N28, o con tranvía, en las paradas de Fòrum y Maresme de la línea T4, con un servicio ininterrumpido entre el jueves y el domingo.

Además, el festival habilitará un bus lanzadera entre el Fòrum y plaza Catalunya entre el jueves y el sábado, con una reserva previa de tres euros por trayecto a través de su web.

'Streaming' en directo

Por quinto año consecutivo, Amazon Music retransmitirá en directo una selección de los conciertos más destacados a través de Prime Video, la app de Amazon Music y sus canales oficiales de Twitch.

En cada una de las tres jornadas principales, desde las 19:00 horas, el 'streaming' conectará con el Parc del Fòrum para las actuaciones de The Cure, Gorillaz, Doja Cat, The xx, Addison Rae, Bad Gyal, Skrillex, Mac DeMarco, Geese, Ethel Cain, Little Simz, Big Thief, Oklou, Alex G, Father John Misty, Wet Leg, rusowsky, Amaarae, Guitarricadelafuente, Men I Trust, TV Girl, MARINA, JADE, Role Model, Ralphie Choo, 2hollis, Knocked Loose, Ravyn Lenae, Viagra Boys, Sudan Archives, Buscabulla, Jimena Amarillo, Grace Ives, Gisela João, Baxter Dury, Pavvla y Bestia Bebé.

Además, iCat y Betevé emitirán en directo los conciertos de la Jornada Inaugural by Estrella Damm.

Primavera a la Ciutat

Un año más, el festival recorrerá el circuito de salas de conciertos de Barcelona desde princios de la semana con el Primavera a la Ciutat. Los espectáculos serán en Sala Apolo, La (2) de Apolo, Razzmatazz, Paral·lel 62, La Nau, LAUT y Enfants, en las jornadas del lunes 1, martes 2, miércoles 3 y domingo 7 de junio. Destacan los conciertos de Yerai Cortés, Yves Tumor y Cara Delevigne, entre otros.

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Además, también como parte de Primavera a la Ciutat, Primavera Pro presentará una veintena de conciertos de entrada libre y gratuita en horario diurno en el CCCB.