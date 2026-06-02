Muere Josep Maria Cadena, histórico crítico de arte de EL PERIÓDICO e impulsor del 'Avui'

El periodista Josep Maria Cadena i Catalán, histórico crítico de arte de EL PERIÓDICO durante 25 años y uno de los impulsores del diario 'Avui', ha muerto a los 90 años, según ha informado este martes 'El Punt Avui'.

Nacido en Barcelona en 1935, inició su trayectoria profesional simultaneamente en el 'Diario de Barcelona', primero como redactor y después como responsable de información local, y la agencia EFE.

Cadena fue uno de los impulsores en 1976 del diario 'Avui', el primer periódico de información general en catalán tras la Guerra Civil, donde ejerció como subdirector al lado de Josep Faulí, y desarrolló una larga trayectoria como periodista, crítico de arte y divulgador cultural.

En 1984, se incorporó a EL PERIÓDICO como crítico cultural y responsable cultural, y permaneció durante un cuarto de siglo.

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Autor de más de setenta libros sobre arte, prensa e historia cultural catalana, recibió numerosos reconocimientos, entre ellos la Creu de Sant Jordi, concedida en 1995, el Premi Nacional de Cultura en 2015, el Premi Gat Perich y el Premi Ofici de Periodista del Col·legi de Periodistes de Catalunya. Hasta sus últimos años mantuvo una activa defensa de la independencia periodística y una estrecha vinculación con el mundo de la comunicación y la cultura.