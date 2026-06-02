Manresa será el escenario del rodaje de la serie de Netflix 'Los niños del Brasil': Jeremy Strong cazará nazis

La plataforma Netflix vuelve a Manresa para el rodaje de su nueva miniserie, 'Los niños del Brasil' basada en la novela homónima 'La semilla del diablo', escrita por Ira Levinen 1976 e inspirada en la historia real del cazador de nazis Simon Wiesenthal. La producción, según ha podido saber este diario, aterrizaría esta semana en la capital del Bages.

A falta de la confirmación oficial de la Manresa Film Office, la señalización excepcional por rodaje —con la prohibición de aparcar— ya está colocada en el exterior del Congost, en el aparcamiento del pabellón, desde hace unos días. Inicialmente, está previsto que el equipo que se desplace a la ciudad filme en este espacio del 3 al 10 de junio (a partir de este miércoles) y del 22 al 30 de este mismo mes. Los niños del Brasil tuvo una versión cinematográfica en 1978 dirigida por Franklin J. Schaffner con Gregory Peck, Laurence Olivier y James Mason.

Como ya se hizo público a finales del año pasado cuando Netflix dio luz verde al proyecto, el creador de The Crown, Peter Morgan, será el encargado de adaptar a la pequeña pantalla una miniserie de cinco episodios de una hora, producida por World Productions y Orchid Pictures. El rodaje, que ya ha comenzado, pasará por diferentes localizaciones del Reino Unido, Alemania, Bulgaria y España. Morgan también ejerce de productor ejecutivo junto a Alex Gabassi, que dirigirá la serie. El reparto de la serie reúne a un gran elenco internacional.

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El Kendall Roy de 'Succession' y la protagonista de 'Unorthodox'

El protagonismo recae en el actor Jeremy Strong, conocido por el papel de Kendall Roy en la exitosa 'Succession', por el que ganó un Emmy. Strong dará vida a Yakov Liebermann —papel que llevó a Olivier a los Óscar—, que dedica su vida a llevar a los fugitivos del Tercer Reich ante la justicia; le acompañarán Gillian Anderson (The X Files, Sex Education, The Crown), que interpretará el papel de Frieda Steiner; el actor catalanoalemán Daniel Brühl, que interpretará al personaje de Von Harteneck; August Diehl (Malditos bastardos), que asumirá el rol del temible científico nazi Meinhardt; Shira Haas, la protagonista de la miniserie también de Netflix, Unorthodox (y cuyo abuelo sobrevivió al Holocausto), que será Anna Koehler; y Lizzy Caplan, en el papel de Hannah Liebermann.