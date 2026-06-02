Fallece Josep Maria Cadena: Memoria de una época

Fue Josep Maria Cadena (Barcelona 6 de septiembre de 1935) un periodista singular de saberes enciclopédicos en campos que la profesión no frecuenta o frecuenta muy rara vez. Quizá desaparece con él el último representante de la primera generación que, tras la Guerra Civil, ejerció la profesión con el empeño de no ser correa de trasmisión del régimen -así Josep Pernau, Mateo Madridejos y tantos otros-, sino de informar con independencia y compromiso democrático. Tenía Cadena, además, un conocimiento pormenorizado de la letra menuda de la posguerra en Barcelona, de situaciones y personajes hoy olvidados.

Su larga carrera transcurrió entre su perfil de auscultador de la gran ciudad, su interés por el arte, en general, y el riquísimo universo de los 'ninotaires', en particular. En los tres diarios de su biografía profesional -efímero su paso por 'Hoja del Lunes'- siempre anduvo a vueltas con los grandes dibujantes de chistes e historietas. En 'Diario de Barcelona' creó la sección dominical 'Gentes de pluma y lápiz', colección sabrosísima de artículos sobre los grandes nombres de los tebeos. En el 'Avui', cuya aparición en 1976 hizo posible por su condición de periodista titulado -podía tramitar una licencia- no se alejó de ese empeño divulgativo y reivindicativo de un arte tenido entonces por menor. Y en EL PERIÓDICO ejerció durante décadas la crítica de arte e hizo célebre el final más frecuente en las reseñas de exposiciones: "Recomiendo la visita".

Josep Maria Cadena, en marzo del 2000. / ELISENDA PONS

Mi descubrimiento del personaje Josep Maria Cadena fue a través de 'La familia Ulises' -Benejam, su autor-, un grupo que todas las semanas aparecía en la contraportada del 'TBO'. Yo, jovencísimo periodista en el Brusi, le comenté mi admiración por aquella historieta clásica; Cadena me dio una conferencia inolvidable sobre la familia a pie de obra, en su mesa de responsable de información local del diario. Unos meses después, metido yo accidentalmente en la sección de Deportes, me dedicó una segunda conferencia, esta vez sobre Juan Antonio Samaranch, que nunca olvidaré.

En aquellos días -1972- ya funcionaba el Grup Democràtic de Periodistes, del que fue fundador. La inquietud política le venía de cuna o poco menos: su padre fue un funcionario represaliado de la Generalitat republicana. Al día siguiente de que le dieran la Creu de Sant Jordi (1995) le telefoneé para felicitarle, me agradeció la llamada, pero no rehuyó la ironía que gastaba siempre que podía: “Todo esto quiere decir que me he hecho viejo”. Tenía 60 años y cuerda para rato.

El mundo del arte rinde homenaje a Josep Maria Cadena, el 30 de enero de 2001 en Barcelona. / Ferran Nadeu

Había en los razonamientos de Cadena propensión a las interpretaciones chungas sobre acontecimientos que quedaban fuera de su teatro de operaciones. Así sucedió un día, durante el irregular escrutinio del estado de Florida en la elección presidencial de 2000: se acercó a mi mesa y me preguntó si, cuando tuviera un momento, podía explicarle de qué iba el lío. Le puse al día a la mañana siguiente; su respuesta fue rotunda: "Ganará este chico [George Bush] haciendo trampas; así están las cosas". En sus conclusiones de veterano del periodismo había, al mismo tiempo, dosis equilibradas de realismo, escepticismo y cierta retranca.

En el legado de Josep Maria Cadena, en sus artículos y libros, en su discurrir por la Barcelona que tan bien conoció, asoma el testimonio de una sociedad que ya no existe, un escenario que él era capaz de reconstruir con su memoria prodigiosa, con sus historias y detalles precisos que nunca dejó de contar. “Soy un superviviente”, declaró a la revista 'Capçalera' poco antes de morir.