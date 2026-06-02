Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
AndicHaciendaProfesoresTiroteosBarcelonaMédicosPSGMariposas
instagramlinkedin

Palmarés

Todos los ganadores de los Premios Max 2026

'La tercera fuga' y 'No' triunfan en unos Premios Max 2026 con acento catalán

Un momento de 'La tercera fuga'.

Un momento de 'La tercera fuga'. / David Ruano

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Marta Cervera

Marta Cervera

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Mejor espectáculo de teatro

'1936'

Mejor espectáculo de danza

'No'

Mejor espectáculo lírico o musical

'Hacia ecos de lo sagrado'

Mejor espectáculo de calle

'Gota'

Mejor espectáculo infantil o familiar

'La maestra'

Mejor espetáculo revelación

'Zorra dorada', de Elisa Forcano y Barbecho Productions.

Mejor autoría teatral

Victoria Szpunberg y Albert Pijuan por 'La tercera fuga'.

Mejor autoría revelación

Iván López-Ortega por 'Taxidermia de una alondra'.

Mejor adaptación

Xavo Giménez por 'Yo soy 451'.

Mejor composición musical

Raquel Molano, Pablo Peña y Darío del Moral por 'Fuenteovejuna'.

Mejor coreografía

Irene Tena y Albert Hernández por 'No'.

Mejor diseño de producción privada

El Aedo Teatro por 'Poeta (perdido) en Nueva York'.

Mejor dirección de escena

Lucía Carballal por 'Los nuestros'.

Mejor diseño de espacio escénico

Blanca Añón por 'Orlando'.

Mejor diseño de vestuario

Agustín Petronio por 'Orlando'.

Mejor diseño de iluminación

Pedro Yagüe por 'Blaubeeren'.

Mejor actriz

Mona Martínez por 'Los nuestros'.

Mejor actor

Ton Vieira por 'La tercera fuga'.

Mejor bailarín

Juan Berlanga por 'JUANCABALLO'.

Mejor bailarina

Irene Tena por 'No'.

Mejor elenco de danza

'Faula' de Roser López Espinosa-Consorci Mercat de les Flors.

Mejor elenco de teatro

'La tercera fuga', Teatre Nacional de Catalunya.

Max de Honor

Jesús Cimarro.

Max Aplauso del público

Noticias relacionadas

'Vuela' de Sara Baras.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La más grande', el documental sobre Rocío Jurado, se estrenará el 25 de junio
  2. Muere la actriz Kelly Curtis, hermana de Jamie Lee Curtis, a los 69 años
  3. Si vas en grupo no ves lo que te apetece': así se preparan los festivales ante el auge de los asistentes que van solos
  4. Ibrahim Al Shami, actor de 'La Promesa': 'La trama de la ceguera me toca muy de cerca y me afectó bastante
  5. El enredo de las monjas de Sijena: de vender sin permiso los tesoros del monasterio a ofrecer las pinturas murales para pagar un crédito con el Incasòl
  6. Seguro que tiene una explicación
  7. Carles Porta busca a los padres de tres niños abandonados en Barcelona en 1984: 'Fue una montaña rusa
  8. Los 'Crims' de Carles Porta regresan con nueva temporada del pódcast y casos marcados por la premeditación

Todos los ganadores de los Premios Max 2026

Todos los ganadores de los Premios Max 2026

'La tercera fuga' y 'No' triunfan en unos Premios Max 2026 con acento catalán

'La tercera fuga' y 'No' triunfan en unos Premios Max 2026 con acento catalán

Clint Eastwood se retira del cine a los 96 años tras siete décadas de trayectoria

Clint Eastwood se retira del cine a los 96 años tras siete décadas de trayectoria

Taylor Swift confirma su participación en 'Toy Story 5' con una canción original

Taylor Swift confirma su participación en 'Toy Story 5' con una canción original

"Hubiera sido el número uno del mundo de haber sabido inglés": el actor español que pasó de la comedia de barrio a símbolo de todo un país

"Hubiera sido el número uno del mundo de haber sabido inglés": el actor español que pasó de la comedia de barrio a símbolo de todo un país

La Vecina Rubia revela la portada de su nueva novela: "Sentiréis que no habéis leído nada igual"

La Vecina Rubia revela la portada de su nueva novela: "Sentiréis que no habéis leído nada igual"

La Casita de Bad Bunny se cuela en Idealista para denunciar la crisis de la vivienda: "A este ritmo, una casa también será un lujo para gente VIP"

La Casita de Bad Bunny se cuela en Idealista para denunciar la crisis de la vivienda: "A este ritmo, una casa también será un lujo para gente VIP"

Arte español de posguerra en valija diplomática

Arte español de posguerra en valija diplomática