Palmarés
Todos los ganadores de los Premios Max 2026
'La tercera fuga' y 'No' triunfan en unos Premios Max 2026 con acento catalán
Mejor espectáculo de teatro
'1936'
Mejor espectáculo de danza
'No'
Mejor espectáculo lírico o musical
'Hacia ecos de lo sagrado'
Mejor espectáculo de calle
'Gota'
Mejor espectáculo infantil o familiar
'La maestra'
Mejor espetáculo revelación
'Zorra dorada', de Elisa Forcano y Barbecho Productions.
Mejor autoría teatral
Victoria Szpunberg y Albert Pijuan por 'La tercera fuga'.
Mejor autoría revelación
Iván López-Ortega por 'Taxidermia de una alondra'.
Mejor adaptación
Xavo Giménez por 'Yo soy 451'.
Mejor composición musical
Raquel Molano, Pablo Peña y Darío del Moral por 'Fuenteovejuna'.
Mejor coreografía
Irene Tena y Albert Hernández por 'No'.
Mejor diseño de producción privada
El Aedo Teatro por 'Poeta (perdido) en Nueva York'.
Mejor dirección de escena
Lucía Carballal por 'Los nuestros'.
Mejor diseño de espacio escénico
Blanca Añón por 'Orlando'.
Mejor diseño de vestuario
Agustín Petronio por 'Orlando'.
Mejor diseño de iluminación
Pedro Yagüe por 'Blaubeeren'.
Mejor actriz
Mona Martínez por 'Los nuestros'.
Mejor actor
Ton Vieira por 'La tercera fuga'.
Mejor bailarín
Juan Berlanga por 'JUANCABALLO'.
Mejor bailarina
Irene Tena por 'No'.
Mejor elenco de danza
'Faula' de Roser López Espinosa-Consorci Mercat de les Flors.
Mejor elenco de teatro
'La tercera fuga', Teatre Nacional de Catalunya.
Max de Honor
Jesús Cimarro.
Max Aplauso del público
'Vuela' de Sara Baras.
